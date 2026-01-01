Cerrada desde 1945: así es Old City Hall, la joya subterránea de NYC donde Mamdani asumirá como alcalde

El alcalde electo Zohran Mamdani prestará juramento en un lugar inusual, en una ceremonia privada que se llevará a cabo a la medianoche del 31 de diciembre en una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York que ha permanecido cerrada durante años.

La estación Old City Hall se inauguró en 1904 como una de las estaciones originales del metro de la Gran Manzana y fue cerrada en 1945 por la baja cantidad de pasajeros.

Mamdani decidió tomar el cargo como nuevo alcalde de Nueva York en este sitio, considerado como un monumento a la transformación de la ciudad y un símbolo de las construcciones que cambiaron la vida de miles de trabajadores.

El alcalde electo precisó que City Hall no debería permanecer como un recuerdo del pasado, sino que puede retomarse por su profundo significado simbólico e histórico, así como por representar la ambición y visión que desea llevar durante su administración.

La ceremonia contará con la asistencia de familiares y asesores cercanos a Mamdani, además de su equipo de trabajo.

Cuál es la historia de la estación Old City Hall

La estación del Antiguo Ayuntamiento forma parte de la historia de la Gran Manzana, ya que fue el punto de partida del primer viaje en metro en la ciudad, según NY Transit Museum.

El hecho registrado en 1904 en el Bajo Manhattan fue un momento de orgullo cívico para todos los neoyorquinos, aunque en 1945 Old City Hall fue clausurada.

Actualmente, continúa activa como punto de retorno de la línea 6 y los miembros del Museo de Tránsito de Nueva York pueden acceder a visitas guiadas de lo que hoy es considerado un monumento histórico.

El lugar está adornado con lámparas de araña elegantes, tragaluces emplomados, un techo abovedado de tejas y amplias curvas estructurales, que remontan a hace más de un siglo en la historia.

Se trata del primer sistema de metro de la ciudad y la estación fue diseñada por los reconocidos arquitectos George Heins y Christopher LaFarge, así como con techos de azulejos de Rafael Guastavino.

Los recorridos por la zona son exclusivos para miembros, duran 90 minutos, cuestan US$50 y solo salen a la venta tres veces en todo el año, por lo que se recomienda consultar el calendario de programas.

Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de NYC

El alcalde electo es un dirigente socialista demócrata que ganó la alcaldía a Nueva York en las elecciones de noviembre de 2025.

El político tiene 34 años y hará historia en la Gran Manzana al ser nombrado el primer alcalde musulmán y el dirigente más joven en la historia de la ciudad.

Algunas de sus principales propuestas son elevar el tipo impositivo máximo para las empresas del 7,25% al ​​11,5%, además de instaurar impuestos del 2% a quienes ganen más de un millón de dólares.

Durante su campaña presentó un plan para permitir que los padres de familia tengan mayor control y participación en el sistema escolar de la ciudad.

Y buscará llevar a cabo el congelamiento de alquileres, además de establecer guarderías sin costo para las familias trabajadoras y buscar la implementación de una red de transporte público gratuito.

El jueves 1° de enero de 2026, a partir de las 13 (hora local), Zohran Mamdani jurará su cargo en las escalinatas del Ayuntamiento.

Ese mismo día se llevará a cabo la fiesta de toma de posesión en las calles conocidas como Cañón de los Héroes, a la altura de la Broadway.