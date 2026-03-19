Buenas noticias para repartidores en Nueva York: el alcalde elimina multas para ciclistas y e-bikes

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, eliminó el miércoles la obligación de los ciclistas y usuarios de e-bikes de comparecer ante un tribunal penal por infracciones de tráfico menores. A partir de la nueva política, las personas que conduzcan estos vehículos y cometan una falta deberán resolver su situación a través de citaciones civiles. Además, impulsará una ley para responsabilizar a las empresas de reparto y beneficiar a los trabajadores.

La política del alcalde de Nueva York que elimina la comparecencia para ciclistas y e-bikes

Desde el 27 de marzo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) dejará de emitir citaciones penales a los usuarios de bicicletas eléctricas y ciclistas por infracciones de tránsito menores. Esto incluye multas por faltas como circular en sentido contrario o no respetar una señal de stop.

Las personas que utilicen bicicletas y las e-bikes ahora enfrentarán el mismo proceso que los automovilistas al cometer una infracción menor Freepik

En el comunicado de prensa, la oficina de Mamdani apuntó que, según la política anterior, los ciclistas podían ser acusados ​​penalmente por infracciones menores, lo que los obligaba a comparecer ante un tribunal penal, con el riesgo de una orden de arresto o incluso la detención.

Bajo la administración del nuevo alcalde, estas infracciones se abordarán mediante el mismo proceso de citación civil que se aplica a los automovilistas. Según la oficina de Mamdani, este cambio “garantiza la rendición de cuentas y pone fin a un sistema punitivo que ha perjudicado desproporcionadamente a los trabajadores neoyorquinos”.

“Al eliminar las citaciones por infracciones de tránsito menores, garantizamos que los ciclistas y usuarios de bicicletas eléctricas, incluidos quienes entregan nuestros alimentos y comestibles, reciban el mismo trato que los demás usuarios de la vía”, declaró el alcalde al respecto.

Cómo se implementará la nueva política que afecta a ciclistas y e-bikes en Nueva York

De forma conjunta, el alcalde y el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) avanzarán con un programa de capacitación en seguridad integral para los repartidores.

Como parte de esta iniciativa, la ciudad lanzará en abril un programa de capacitación en seguridad mejorado para todos los repartidores en bicicleta y e-bikes con características particulares:

Será accesible en línea mediante cuentas seguras.

Estará disponible en seis idiomas.

Abarcará los derechos y responsabilidades de los trabajadores, el uso seguro de bicicletas y bicicletas eléctricas, y las leyes de tránsito.

El alcalde de Nueva York desarrollará una ley para beneficiar a los repartidores que trabajan con bicicletas o e-bikes Archivo/Freepik

La oficina de Mamdani remarcó que el NYC DOT supervisará el cumplimiento e implementará el programa en colaboración con defensores de los repartidores para asegurar que se completen las capacitaciones y se protejan los derechos de los trabajadores durante el proceso.

El gobierno colaborará además con Lyft, operador de Citi Bike, para realizar mejoras en el hardware. En este caso, la administración busca impedir que varios usuarios compartan un mismo vehículo y apunta a lanzar una próxima campaña de educación y seguridad en colaboración con Transportation Alternatives.

La legislación que busca desarrollar el alcalde para los ciclistas y e-bikes permitirá establecer estándares de tiempo de entrega seguros, así como también impondrá otras regulaciones Seth Wenig - AP

La ley en Nueva York que impulsa Mamdani y afectaría a los ciclistas y usuarios de e-bikes

El último punto mencionado por la oficina del alcalde corresponde al trabajo con el Ayuntamiento para desarrollar una ley que aborde las causas fundamentales de las prácticas inseguras de reparto en bicicleta y con bicicletas eléctricas. La reforma contemplará: