“Plan Manhattan”: la última propuesta de viviendas de Eric Adams antes de abandonar su cargo como alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, vive sus últimos días frente a la administración de la ciudad. El 1° de enero de 2026 deja su lugar a Zohran Mamdani, quien toma posesión del cargo. Entre sus últimas medidas, el funcionario saliente anunció un proyecto de viviendas para los neoyorquinos, denominado “Plan Manhattan”.

Junto al director del Departamento de Planificación Urbana (DCP, por sus siglas en inglés), Dan Garodnick, Adams puso en marcha el “Plan Manhattan”, cuyo principal objetivo es la construcción de 100 mil nuevas viviendas en el territorio durante la próxima década. La administración busca abordar la escasez de propiedades y el efecto del aumento de los alquileres en este distrito de Nueva York.

Adams anunció la construcción de 100 mil nuevas viviendas en Manhattan nyc.gov

En un comunicado oficial publicado el 22 de diciembre, la administración de Adams detalló el proyecto para construir nuevas propiedades que se ubiquen cerca del transporte público, así como en zonas con restricciones de construcción y en las inmediaciones de escuelas y centros de salud. El fin es favorecer el acceso y el traslado a los servicios básicos y al trabajo a los neoyorquinos.

A su vez, la iniciativa, que fue presentada a principios de este año, busca ampliar la transformación de sitios propiedad de la ciudad e impulsar las conversiones de oficinas a residencias. Entre las propuestas, se encuentran la reurbanización de terrenos municipales y la implementación de mejoras regulatorias.

Adams destacó sus esfuerzos en el ámbito de la vivienda durante su gestión en la ciudad de Nueva York Seth Wenig - AP

“Durante demasiado tiempo, el costo de vida en Manhattan ha aumentado, las familias de clase trabajadora se han ido y la crisis habitacional de nuestra ciudad se ha agravado", expresó Adams.

En ese sentido, destacó su iniciativa pocos días antes de abandonar su cargo como alcalde en la ciudad, tras retirar su candidatura durante la campaña y la posterior victoria en las elecciones de Mamdani. “Nuestra administración prometió cambiar eso, impulsando planes audaces para traer miles de nuevas viviendas al distrito y asegurar que Manhattan siga siendo un lugar donde se pueda vivir y criar una familia".

Crisis de vivienda en Nueva York: cómo impacta el “Plan Manhattan”

La administración de Adams detalló que el “Plan Manhattan” se desarrolló a través de la participación ciudadana en eventos y sesiones informativas de los distintos distritos. Conformada por más de 2500 ideas, esta iniciativa se centra en seis temas clave para aumentar la oferta de propiedades en el territorio, que son:

Propiedades ubicadas en las inmediaciones del transporte y lugares de trabajo. Un ejemplo es el proyecto de la Calle 125 y la Avenida Lexington.

Construcción en zonas con mayor potencial habitacional.

Uso de terrenos gubernamentales para las viviendas.

Oportunidades en terrenos privados infrautilizados.

Mejora del proceso de desarrollo y entorno regulatorio.

Expansión de métodos de construcción.

El proyecto del alcalde de Nueva York contempla seis ideas clave desarrolladas a través de la participación ciudadana nyc.gov

Adams enfatizó que la construcción de viviendas en Manhattan disminuyó considerablemente en los últimos años y que, en la actualidad, únicamente se sitúa por detrás de Staten Island en ese aspecto.

En ese sentido, con escasas opciones de inmuebles, destacó que casi la mitad de los habitantes de Manhattan sufren una carga de alquiler excesiva, que representa más del 30% de sus ingresos.

“Al adoptar las ideas ambiciosas y transformadoras, podemos garantizar que muchos más neoyorquinos puedan vivir, trabajar y perseguir sus sueños en un Manhattan más asequible, acogedor y vibrante“, agregó Garodnick.

En sus últimos días como alcalde, Adams remarcó su trayectoria en el marco de iniciativas y programas para la vivienda en Nueva York.