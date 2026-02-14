¿Podrán salvar a los gatos de las bodegas de Nueva York? Las iniciativas que buscan protegerlos

El debate sobre el futuro de los gatos de las bodegas de Nueva York se instaló en el ámbito político a partir de iniciativas presentadas en el Concejo Municipal y en la Legislatura estatal. Los proyectos apuntan a habilitar que estos felinos vivan en los comercios y a proteger a los dueños de sanciones económicas por mantener animales en locales que venden alimentos.

¿Cuál es la situación actual en las bodegas?

De acuerdo con un informe que realizó France 24 junto a AFP, la normativa sanitaria vigente en Nueva York prohíbe la presencia de animales en comercios que venden alimentos. Aun así, una parte significativa de las bodegas mantiene gatos en sus instalaciones. Dan Rimada, fundador de Bodega Cats of New York, estimó que cerca de un tercio de las aproximadamente 10.000 bodegas de la ciudad tiene un gato residente.

Los comerciantes enfrentan multas de entre US$200 y US$350 por esta práctica Captura de video de France 24 y AP

Esa práctica expone a los comerciantes a multas que oscilan entre US$200 y US$350. Rimada explicó que los gatos cumplen un rol funcional en los locales y forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

El empresario retrata a los felinos y comparte esas imágenes con su audiencia en redes sociales como una forma de documentar su presencia cotidiana. “Estos gatos están entretejidos en la estructura de la ciudad de Nueva York, y esa es una historia importante que contar”, afirmó.

Austin Moreno, responsable de una bodega de Manhattan, señaló que su gato, Simba, mantiene el local “libre de ratones” y atrae a personas que se acercan para conocerlo.

Las propuestas que buscan permitir la presencia de los gatos en bodegas

El concejal Keith Powers presentó una iniciativa en el New York City Council, inspirada en una petición impulsada por Rimada, que reunió casi 14.000 firmas. El proyecto busca proteger a los dueños de bodegas de sanciones económicas por tener gatos en sus locales. Además, contempla la provisión de servicios gratuitos de vacunación y de esterilización para los animales que viven en estos comercios.

Sin embargo, organizaciones y rescatistas expresaron objeciones a esta iniciativa municipal. Becky Wisdom, rescatista de gatos en Nueva York, advirtió que eliminar la amenaza de multas podría debilitar los mecanismos disponibles para exigir mejores condiciones de cuidado.

Los dueños destacan que los gatos cumplen una función y forman parte del paisaje urbano Captura de video de France 24 y AP

Otro de los cuestionamientos de Wisdom se vincula al uso de fondos públicos en beneficio de comercios, en lugar de destinarlos a familias de bajos ingresos que buscan esterilizar a sus mascotas.

En paralelo, Allie Taylor, presidenta de Voters for Animal Rights, respaldó otro proyecto, presentado a nivel estatal por la asambleísta Linda Rosenthal. Esa propuesta busca permitir la presencia de gatos en bodegas bajo condiciones específicas. Entre los requisitos previstos figuran:

Controles veterinarios regulares

Esterilización obligatoria

Garantía de alimento, agua y un espacio seguro para dormir

Zonas designadas separadas del área de preparación de alimentos

La iniciativa municipal busca proteger a los bodegueros de sanciones económicas Captura de video de France 24 y AP

Según ABC7, el proyecto fue presentado la primavera pasada y derivado en enero al Comité de Agricultura de la Legislatura estatal. El medio precisó que aún restan audiencias y votaciones, por lo que la iniciativa todavía no se convirtió en ley.

Taylor sostuvo que el debate sobre los gatos de bodega debería integrarse a una reforma más amplia de la política de protección animal. “En lugar de centrarnos en un subconjunto de gatos, necesitamos que la ciudad haga inversiones serias, es decir, decenas de millones de dólares al año en esterilización, castración y atención veterinaria gratuitas o de bajo coste”, dijo.