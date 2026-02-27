Vence hoy 27 de febrero: última oportunidad para inscribir a tus hijos en 3-K y Pre-K gratis en NYC

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alentó a las familias de la ciudad a anotarse al programa que ofrece cuidado infantil gratuito. El gobierno aceptará solicitudes de padres con hijos que cumplan tres o cuatro años en 2026 hasta hoy viernes 27 de febrero. Luego, asignarán una oferta para cada caso en particular.

Fecha límite para inscribirse en el programa para el cuidado infantil gratuito en Nueva York

A través de un comunicado de prensa, la oficina de Mamdani instó a las familias elegibles a presentar sus solicitudes antes de la fecha límite, que es hoy viernes 27 de febrero.

Mamdani advierte por la fecha límite para anotarse para el cuidado infantil en Nueva York

Para aplicar, los peticionarios pueden:

Registrarse en el sitio web myschools.nyc.

Visitar un Centro de Bienvenida Familiar de la ciudad en persona.

Llamar al 718-935-2009.

Desde que se abrieron las solicitudes el 14 de enero, más de 75.000 familias han solicitado plazas en 3-K y Pre-K. Las solicitudes en línea están disponibles en 13 idiomas:

Inglés.

Albanés.

Árabe.

Bengalí.

Chino.

Haitiano criollo.

Francés.

Coreano.

Ruso.

Español.

Ucraniano.

Urdu.

Uzbeko.

Según detalló Mamdani en el comunicado, el cuidado infantil puede costar más de 26.000 dólares al año en la ciudad de Nueva York. El alcalde sostuvo que este precio hace que “criar una familia sea inalcanzable para demasiadas personas”.

En esa línea, agregó: “Cuando las familias inscriben a sus hijos en preescolar y tercer ciclo de primaria, les devolvemos ese dinero y hacemos que esta ciudad sea más asequible. Si tiene un hijo que cumple tres o cuatro años este año, ahora es el momento de solicitarlo”.

Vence hoy 27 de febrero: en qué consiste el programa de cuidado infantil

La iniciativa impulsada por el alcalde ofrece educación preescolar sin costo, con un currículo adecuado para el desarrollo temprano, diseñado para preparar a los niños para el jardín de infantes y los cursos posteriores. Se desarrolla en dos modalidades:

3-K: educación gratuita a tiempo completo para niños de tres años .

educación gratuita a tiempo completo . Pre-K: educación gratuita para niños de cuatro años antes de ingresar al jardín.

El programa impulsado por Mamdani en Nueva York apunta a preparar a los niños para el jardín de infantes y los cursos posteriores @NYCMayor

La admisión regular a 3-K y Pre-K no está basada en ingresos: todas las familias con niños elegibles pueden aplicar. Las autoridades señalaron que ambas modalidades del programa otorgan atención adaptada a las necesidades culturales y lingüísticas de las familias de toda la Gran Manzana.

Cómo anotarse para recibir cuidado infantil gratuito en Nueva York

Para inscribirse al programa en línea, los solicitantes deben crear una cuenta en la plataforma y seguir unos simples pasos:

Ingresar los datos pertinentes , como el nombre, apellido y correo electrónico, y crear una contraseña. Hacer click en “Siguiente” (las contraseñas deben tener ocho caracteres).

, como el nombre, apellido y correo electrónico, y crear una contraseña. Hacer click en “Siguiente” (las contraseñas deben tener ocho caracteres). Hacer click en el enlace de verificación que llegará a la dirección de correo electrónico que el peticionario ingresó.

que llegará a la dirección de correo electrónico que el peticionario ingresó. Completar la sección Información del padre/tutor (número de teléfono, dirección, idioma preferido) y presionar “Enviar”.

(número de teléfono, dirección, idioma preferido) y presionar “Enviar”. Adjuntar la información del niño al seleccionar “Agregar un niño” en el panel de control.

El programa gratuito de cuidado infantil ofrece atención a las familias con niños de tres y cuatro años en Nueva York @NYCMayor

Al agregar a su hijo a su cuenta, el peticionario tendrá una lista de opciones elegibles junto a su nombre. Si la solicitud está disponible, puede enviarla.

Además, las familias también pueden recibir apoyo con sus peticiones al marcar el 718-935-2009 o visitar uno de los 13 Centros de Bienvenida Familiar, distribuidos en los cinco distritos.

Estos espacios abren de lunes a jueves, de 8 a 17 hs (hora local), y los viernes, de 8 a 15 hs. Los solicitantes pueden llamar al número mencionado de 8 a 18 hs, de lunes a viernes.