Programa de cuidado infantil gratis en Nueva York: Mamdani reveló cómo registrar la solicitud para aplicar

Desde el 14 de enero está disponible en Nueva York la opción de registrarse en el programa de cuidado infantil gratuito. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 27 de febrero, y las familias que necesiten asistencia para aplicar cuentan con canales gubernamentales habilitados. Recientemente, el alcalde Zohran Mamdani, que impulsa la iniciativa, abrió a los proveedores la posibilidad de postularse para participar.

Cómo registrar la solicitud para aplicar al programa de cuidado infantil gratis en Nueva York

Las familias pueden presentar su solicitud en cualquier momento hasta la fecha límite para aplicar a una de las dos modalidades que ofrece el programa.

En el caso de la 3-K, las personas pueden obtener educación gratuita a tiempo completo para niños de tres años.

La Pre-K acerca el mismo servicio para niños de cuatro años antes de ingresar al jardín.

Mamdani anunció cómo para aplicar al programa de cuidado infantil

En un video publicado en su cuenta de X, el alcalde alentó a las familias a registrarse y acercó información sobre el proceso. En ese sentido, indicó que pueden aplicar a través de tres sencillas maneras:

Ingresar al sitio web de myschools.nyc y seguir la guía detallada.

de myschools.nyc y seguir la guía detallada. Llamar al número de teléfono 718-935-2009.

718-935-2009. Visitar uno de los centros de atención disponibles en cada uno de los cinco distritos de Nueva York.

“El costo del cuidado infantil está alejando a los neoyorquinos de su ciudad natal, lo que obliga a los padres a renunciar a carreras profesionales por las que lucharon y a tomar decisiones imposibles sobre si podrán permitirse el crecimiento de sus familias”, advirtió Mamdani sobre el programa en un comunicado de prensa reciente.

El alcalde calificó esta situación como “un fracaso político". “Es por eso que esta administración actúa con urgencia para brindar cuidado infantil universal”.

Cómo obtener asistencia para aplicar al programa de cuidado infantil gratis en Nueva York

La oficina del alcalde remarcó que las familias pueden recibir apoyo con sus peticiones para aplicar al programa. Para esto, deben llamar al 718-935-2009 o visitar uno de los 13 Centros de Bienvenida Familiar, distribuidos en los cinco distritos.

Estos recintos abren de lunes a jueves, de 8 a 17 (hora local), y los viernes, de 8 a 15. Además, los solicitantes pueden comunicarse con el número mencionado de 8 a 18, de lunes a viernes.

En el caso de querer registrarse en línea, los solicitantes deben crear una cuenta en el sitio web de myschools.nyc. La guía práctica en este caso comprende los siguientes pasos:

Ingresar los datos pertinentes , como el nombre, apellido y correo electrónico, y crear una contraseña. Hacer clic en “Siguiente” (las contraseñas deben tener ocho caracteres).

, como el nombre, apellido y correo electrónico, y crear una contraseña. Hacer clic en “Siguiente” (las contraseñas deben tener ocho caracteres). Hacer clic en el enlace de verificación que llegará a la dirección de correo electrónico que el peticionario ingresó.

que el peticionario ingresó. Completar la sección Información del padre/tutor (número de teléfono, dirección, idioma preferido) y presionar “Enviar”.

(número de teléfono, dirección, idioma preferido) y presionar “Enviar”. Adjuntar la información del niño al seleccionar “Agregar un niño” en el panel de control.

Mamdani aceptará nuevos proveedores: la medida para mejorar el programa de cuidado infantil

El jueves 5 de febrero, el alcalde invitó a los proveedores de cuidado infantil a unirse al programa mediante una solicitud de registro. La medida comprende la primera invitación oficial en los últimos cinco años.

El objetivo es mejorar el programa, ampliar la participación en la iniciativa del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés) y ofrecer a las empresas igualdad de oportunidades para obtener las licitaciones.

De acuerdo con el anuncio en el sitio web, los proveedores que se presenten para participar en el programa deben ser elegibles y “de alta calidad”.

“Nuestro compromiso es simple: todas las familias que necesitan cuidado infantil deben poder acceder a él, y los educadores y proveedores que lo hacen posible deben recibir el apoyo que merecen”, comentó Mamdani al respecto.