Prohibido por la ley: el peligro que se esconde en el patio trasero de las casas de Nueva York en invierno

Las autoridades de Nueva York alertaron de un peligro recurrente relacionado con el patio trasero de las casas de los habitantes del estado. Una gran multitud de ciervos se concentra en ciertas áreas y, si bien estos animales pueden parecer amigables, advirtieron sobre una práctica que está prohibida y conlleva un riesgo: darles de comer.

Qué hacer si un ciervo aparece en el patio trasero de una casa en Nueva York

Los ciervos se pueden encontrar principalmente en los parques del Bronx o los espacios verdes de Staten Island, en Nueva York. Las autoridades indicaron que, además de representar un riesgo, es ilegal alimentar a estos animales.

El proceso digestivo de los ciervos es complejo y puede verse alterado por nutrición suplementaria Freepik

El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) dio una serie de directrices para seguir si un ciervo aparece en el patio de una casa.

No alimentar a los animales : dado que puede aumentar el comportamiento molesto y poner en riesgo a ambos.

: dado que puede aumentar el comportamiento molesto y poner en riesgo a ambos. Conducir con precaución : por riesgo a atropellarlos, especialmente al amanecer y al anochecer.

: por riesgo a atropellarlos, especialmente al amanecer y al anochecer. Dejar a los ciervos solos : incluso a las crías, dado que es un hábito frecuente en esa especie durante largos períodos al día, y no es recomendable intervenir.

: incluso a las crías, dado que es un hábito frecuente en esa especie durante largos períodos al día, y no es recomendable intervenir. Informar a las autoridades si el ciervo se encuentra herido o supone una amenaza inmediata a la seguridad pública o el bienestar animal, llamar al 911.

Los ciervos suelen ser amigables pero la alimentación puede cambiar su comportamiento Freepik

Cuáles son los riesgos de alimentar ciervos en las viviendas de Nueva York

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de la Ciudad de Nueva York señaló que esas medidas representan una estrategia óptima de gestión para reducir los riesgos asociados con enfermedades transmisibles de la fauna silvestre, así como proteger los hábitats de los ciervos.

En tanto, las autoridades indicaron que la alimentación suplementaria a esa especie por parte de los humanos puede afectar de forma negativa a su comportamiento, con conflictos sociales entre ellos y alteración en movimientos de migración.

Según los expertos, esto se debe a que ciertos alimentos pueden ser perjudiciales a su sistema digestivo y generar un déficit nutricional durante épocas en los que necesitan mayores defensas como el invierno.

Por qué es ilegal alimentar a estos animales en las casas de Nueva York

Las autoridades neoyorquinas advirtieron que es ilegal alimentar intencionalmente a ciervos o alces salvajes en Nueva York, basándonos en una prohibición de la Ley de Conservación Ambiental estatal 11-0505.

En tanto, la sección 186 de los Códigos, Normas y Reglamentos del territorio contempla ciertas excepciones muy específicas.

En Nueva York es habitual el avistamiento de ciervos y alces en ciertas áreas verdes Freepik

“La alimentación de los venados de cola blanca provoca concentraciones antinaturales cerca de la fuente de alimento, lo que puede producir daños ecológicos, a la propiedad y un mayor riesgo de transmisión de enfermedades entre los ejemplares", detalló el organismo.

En ese sentido, se estableció que está prohibido alimentar o incitar a los ciervos a alimentarse dentro de los 90 metros de la vía pública.

Por otra parte, el DEC aclaró que la alimentación incidental, como atraer ciervos a un comedero para aves, se considera una infracción si se emitió previamente una advertencia por escrito a la persona responsable.