Qué dijeron Mamdani y Cuomo en el debate de Nueva York sobre la situación que viven los migrantes en Estados Unidos

El debate por la alcaldía de Nueva York dejó en evidencia el tono, las prioridades y la posición de los principales candidatos sobre la migración, uno de los asuntos más sensibles en la ciudad. Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa protagonizaron un cruce marcado por alusiones a la política federal, menciones directas a Donald Trump y propuestas opuestas sobre cómo manejar la crisis de quienes cruzan las fronteras.

La posición de Andrew Cuomo en migración: ley, orden y asistencia legal

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, adoptó un tono institucional al abordar la problemática migratoria. “La ley es la ley. Asignaría un abogado a cada persona que está pasando bajo una problemática migratoria”, afirmó en el escenario, una declaración que sintetizó su enfoque legalista y de cumplimiento del debido proceso.

Andrew Cuomo apuntó a garantizar que los inmigrantes tengan una defensa adecuada Angelina Katsanis� - POOL AP�

De acuerdo con CBS News, Cuomo sostuvo que su prioridad sería garantizar que cada individuo sometido a revisión federal tuviera defensa adecuada, al buscar que las protecciones legales se respetaran plenamente.

Durante el intercambio más tenso del debate, Cuomo también aprovechó para responder a Mamdani sobre su postura pasada hacia la policía. “Hay que respetar a la Policía. No son racistas, como dice el asambleísta, no son una amenaza a la seguridad pública, no son anti-LGBTQ. Están aquí para proteger a los neoyorquinos”, expresó, según consignó FOX News.

Zohran Mamdani: cercano a los inmigrantes

El asambleísta Zohran Mamdani se posicionó como una voz empática, en cuanto a la migración, durante el debate. El político se naturalizó como ciudadano estadounidense y habló desde su propia experiencia. “Necesitamos representación legal para los migrantes y saber enfrentarnos a Donald Trump”, expresó al inicio del encuentro.

Politico calificó a Zohran Mamdani como el "amigo de los inmigrantes"; él aseguró durante el debate que le hará frente a las políticas de Trump Angelina Katsanis� - POOL AP�

Politico destacó que Mamdani ofreció respuestas “emocionales y cálidas”, en contraposición al tono técnico de Cuomo. Prometió una ciudad que no solo garantice derechos legales, sino también oportunidades educativas para los recién llegados. “Me sentiría orgulloso de ser el primer alcalde inmigrante en generaciones”, señaló.

Durante la discusión sobre la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad, el legislador volvió a cuestionar las políticas federales de Trump. “Lo que los neoyorquinos necesitan es un alcalde que pueda enfrentarse a Donald Trump y realmente cumplir con esa seguridad”, afirmó.

Luego criticó a Cuomo por haber pedido calma cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desplegó agentes en Los Ángeles: “Eso está muy lejos de lo que buscan los neoyorquinos. Quieren alguien que los respalde, que pelee por la gente de esta ciudad”.

Los analistas de Politico lo describieron como “el amigo de los inmigrantes” y subrayaron que su discurso, cargado de empatía, resonó especialmente entre votantes del sur de Asia. Su liderazgo, aseguraron, fue visible: “Está haciendo lo que debía hacer. Por eso, está ganando el debate”.

Curtis Sliwa: protección a los migrantes y rechazo a las redadas

Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels y candidato republicano, adoptó una posición intermedia que combinó respaldo a los migrantes trabajadores con un llamado al cumplimiento selectivo de la ley. “Tenemos que proteger a los migrantes. Perseguir a los delincuentes es el trabajo del ICE. Hay una gran cantidad de migrantes que son esenciales”, señaló durante su intervención.

Curtis Sliwa buscó un tono intermedio y conciliador: habló sobre que el ICE no debe detener a personas sin antecedentes Angelina Katsanis� - POOL AP�

En declaraciones reproducidas por CBS News, Sliwa insistió en que los agentes federales no deben arrestar a quienes no representaban una amenaza y criticó que algunas detenciones respondieran a “una cuota” impuesta desde la Casa Blanca.

El republicano también fue el único en reconocer la necesidad de mantener una relación funcional con el presidente. Según la BBC, sostuvo que, independientemente de las diferencias políticas, “el alcalde deberá llevarse bien con Trump para defender los intereses de la ciudad”.