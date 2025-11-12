Qué se sabe del intento de los republicanos para despojar a Mamdani de la ciudadanía estadounidense

Zohran Mamdani, recientemente electo como el primer alcalde musulmán de Nueva York, enfrenta una ofensiva política encabezada por legisladores republicanos que buscan revocar su ciudadanía estadounidense. La iniciativa, impulsada tras su victoria en las urnas, se apoya en acusaciones sobre supuestas mentiras en su proceso de naturalización y en señalamientos de simpatías comunistas y vínculos con grupos considerados “terroristas”.

Una ofensiva política de los republicanos tras la victoria electoral de Zohran Mamdani

Después de que el candidato progresista ganara las elecciones municipales en Nueva York, varios legisladores republicanos expresaron su intención de impedir que asumiera el cargo.

Entre los más activos impulsores se encuentran los congresistas Andy Ogles y Randy Fine, quienes solicitaron formalmente al Departamento de Justicia que investigue la naturalización del político demócrata de origen ugandés.

El congresista Andy Ogles declaró el 29 de octubre que Mamdani podría haber "mentido en sus documentos de naturalización" ANGELINA KATSANIS� - AFP�

Ogles declaró el 29 de octubre que Mamdani podría haber “mentido en sus documentos de naturalización” y que, de confirmarse, debía ser “enviado en el primer vuelo de regreso a Uganda”. Acusó además al alcalde electo de haber apoyado ideologías comunistas y de haber mostrado simpatía por el terrorismo, aunque no presentó ninguna prueba.

Fine, por su parte, afirmó en una entrevista citada por Al Jazeera que Mamdani “apenas se había mudado al país ocho años atrás” y que “no cumplía con la definición para obtener la ciudadanía”.

Sin embargo, esa afirmación fue rápidamente desmentida: el mandatario electo llegó a Estados Unidos en 1998, cuando tenía siete años, y obtuvo su naturalización en 2018, tras cumplir con todos los requisitos de residencia exigidos por la ley.

Qué dicen los expertos sobre la desnaturalización de Mamdani

Especialistas en derecho migratorio consultados por Al Jazeera explicaron que el proceso para revocar la ciudadanía estadounidense es sumamente complejo y se aplica solo en casos excepcionales. Jeremy McKinney, abogado experto en inmigración, señaló que la desnaturalización requiere “pruebas claras, inequívocas y convincentes” de que hubo una mentira material o una obtención ilegal de la condición.

Randy Fine afirmó incorrectamente que Mamdani "apenas se había mudado al país ocho años atrás", cuando en realidad el alcalde electo llegó a EE.UU. en 1998 cuando tenía siete años ANGELA WEISS� - AFP�

McKinney agregó que no vio “ninguna evidencia creíble” de que Mamdani fuera inelegible cuando prestó juramento o de que hubiera omitido información relevante en su solicitud. Históricamente, la desnaturalización se reservó para personas que cometieron delitos graves.

Qué implicaría para Mamdani perder la ciudadanía

El proceso puede iniciarse por vía penal o civil, aunque ambos requieren que el gobierno demuestre que una declaración falsa habría alterado el resultado de la solicitud. En los casos criminales, la carga de la prueba es más alta, mientras que en los civiles basta con evidencia “clara y convincente”.

Según la profesora Cassandra Burke Robertson, de la Universidad Case Western Reserve, es “extraordinariamente improbable que un proceso contra Mamdani prospere”.

No obstante, advirtió que estas campañas pueden tener un efecto intimidante sobre otros inmigrantes naturalizados con menos recursos, quienes podrían temer expresar opiniones críticas hacia el gobierno.

En el improbable caso de que Mamdani fuera despojado de su ciudadanía, su estatus migratorio revertiría a residente permanente legal ALEXI J. ROSENFELD� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Aunque históricamente las desnaturalizaciones fueron infrecuentes, la administración de Donald Trump las impulsó con mayor frecuencia. En junio, el Departamento de Justicia emitió un memorando que pedía priorizar los casos de personas consideradas una amenaza a la seguridad nacional o con supuestos vínculos con pandillas.

En caso de que Mamdani fuera despojado de su ciudadanía, su estatus migratorio volvería al de residente permanente legal, lo que lo inhabilitaría para ocupar el cargo de alcalde de Nueva York.

Hasta el momento, según el medio citado, no existe evidencia que respalde las acusaciones republicanas, y los expertos coinciden en que la campaña para revocar su naturalización parece más política que jurídica.