LA NACION

Qué se sabe del intento de los republicanos para despojar a Mamdani de la ciudadanía estadounidense

Un grupo de especialistas hablaron sobre las probabilidades y las pruebas para que este procedimiento se haga efectivo

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Legisladores republicanos como Andy Ogles y Randy Fine impulsan una campaña para revocar la ciudadanía de Zohran Mamdani
Legisladores republicanos como Andy Ogles y Randy Fine impulsan una campaña para revocar la ciudadanía de Zohran Mamdani ALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zohran Mamdani, recientemente electo como el primer alcalde musulmán de Nueva York, enfrenta una ofensiva política encabezada por legisladores republicanos que buscan revocar su ciudadanía estadounidense. La iniciativa, impulsada tras su victoria en las urnas, se apoya en acusaciones sobre supuestas mentiras en su proceso de naturalización y en señalamientos de simpatías comunistas y vínculos con grupos considerados “terroristas”.

Una ofensiva política de los republicanos tras la victoria electoral de Zohran Mamdani

Después de que el candidato progresista ganara las elecciones municipales en Nueva York, varios legisladores republicanos expresaron su intención de impedir que asumiera el cargo.

Entre los más activos impulsores se encuentran los congresistas Andy Ogles y Randy Fine, quienes solicitaron formalmente al Departamento de Justicia que investigue la naturalización del político demócrata de origen ugandés.

El congresista Andy Ogles declaró el 29 de octubre que Mamdani podría haber "mentido en sus documentos de naturalización"
El congresista Andy Ogles declaró el 29 de octubre que Mamdani podría haber "mentido en sus documentos de naturalización"ANGELINA KATSANIS - AFP

Ogles declaró el 29 de octubre que Mamdani podría haber “mentido en sus documentos de naturalización y que, de confirmarse, debía ser “enviado en el primer vuelo de regreso a Uganda”. Acusó además al alcalde electo de haber apoyado ideologías comunistas y de haber mostrado simpatía por el terrorismo, aunque no presentó ninguna prueba.

Fine, por su parte, afirmó en una entrevista citada por Al Jazeera que Mamdani “apenas se había mudado al país ocho años atrás” y que “no cumplía con la definición para obtener la ciudadanía”.

Sin embargo, esa afirmación fue rápidamente desmentida: el mandatario electo llegó a Estados Unidos en 1998, cuando tenía siete años, y obtuvo su naturalización en 2018, tras cumplir con todos los requisitos de residencia exigidos por la ley.

Qué dicen los expertos sobre la desnaturalización de Mamdani

Especialistas en derecho migratorio consultados por Al Jazeera explicaron que el proceso para revocar la ciudadanía estadounidense es sumamente complejo y se aplica solo en casos excepcionales. Jeremy McKinney, abogado experto en inmigración, señaló que la desnaturalización requiere “pruebas claras, inequívocas y convincentes” de que hubo una mentira material o una obtención ilegal de la condición.

Randy Fine afirmó incorrectamente que Mamdani "apenas se había mudado al país ocho años atrás", cuando en realidad el alcalde electo llegó a EE.UU. en 1998 cuando tenía siete años
Randy Fine afirmó incorrectamente que Mamdani "apenas se había mudado al país ocho años atrás", cuando en realidad el alcalde electo llegó a EE.UU. en 1998 cuando tenía siete añosANGELA WEISS - AFP

McKinney agregó que no vio “ninguna evidencia creíble” de que Mamdani fuera inelegible cuando prestó juramento o de que hubiera omitido información relevante en su solicitud. Históricamente, la desnaturalización se reservó para personas que cometieron delitos graves.

Qué implicaría para Mamdani perder la ciudadanía

El proceso puede iniciarse por vía penal o civil, aunque ambos requieren que el gobierno demuestre que una declaración falsa habría alterado el resultado de la solicitud. En los casos criminales, la carga de la prueba es más alta, mientras que en los civiles basta con evidencia “clara y convincente”.

Según la profesora Cassandra Burke Robertson, de la Universidad Case Western Reserve, es “extraordinariamente improbable que un proceso contra Mamdani prospere”.

No obstante, advirtió que estas campañas pueden tener un efecto intimidante sobre otros inmigrantes naturalizados con menos recursos, quienes podrían temer expresar opiniones críticas hacia el gobierno.

En el improbable caso de que Mamdani fuera despojado de su ciudadanía, su estatus migratorio revertiría a residente permanente legal
En el improbable caso de que Mamdani fuera despojado de su ciudadanía, su estatus migratorio revertiría a residente permanente legalALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque históricamente las desnaturalizaciones fueron infrecuentes, la administración de Donald Trump las impulsó con mayor frecuencia. En junio, el Departamento de Justicia emitió un memorando que pedía priorizar los casos de personas consideradas una amenaza a la seguridad nacional o con supuestos vínculos con pandillas.

En caso de que Mamdani fuera despojado de su ciudadanía, su estatus migratorio volvería al de residente permanente legal, lo que lo inhabilitaría para ocupar el cargo de alcalde de Nueva York.

Hasta el momento, según el medio citado, no existe evidencia que respalde las acusaciones republicanas, y los expertos coinciden en que la campaña para revocar su naturalización parece más política que jurídica.

LA NACION
Más leídas
  1. Despiste en la ruta 40: un auto cayó seis metros a un arroyo y milagrosamente sus ocupantes sobrevivieron
    1

    Despiste en la ruta 40: un auto cayó seis metros a un arroyo y milagrosamente sus ocupantes sobrevivieron

  2. Johnny Depp en la Argentina: su amor por el país, por qué sintió que el mundo estaba en su contra y a quién extraña
    2

    Johnny Depp en la Argentina: su amor por el país, por qué sintió que el mundo estaba en su contra y a quién extraña

  3. China: el momento en que colapsa un impresionante puente de 758 metros de largo
    3

    China: el momento en que colapsa un megapuente de 758 metros de largo

  4. El dólar “de equilibrio” y por qué “no hay antecedentes históricos” de éxito en el plan económico de Milei
    4

    Malamud: el dólar “de equilibrio” y por qué “no hay antecedentes históricos” de éxito en el plan económico de Milei

Cargando banners ...