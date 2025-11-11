Quién es el comisionado de bomberos de Nueva York que renunció antes de que Zohran Mamdani asuma como gobernador

El máximo responsable del cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York comunicó su decisión de renunciar a su cargo el día después de conocerse el resultado electoral que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía. Robert Tucker formalizó su salida mediante una carta presentada al actual mandatario Eric Adams durante la mañana del 5 de noviembre de 2025.

¿Cuándo dejará el cargo el comisionado de bomberos de Nueva York?

Tucker, responsable del Departamento de Bomberos de la ciudad desde agosto de 2024, dejará el cargo el 19 de diciembre de 2025. Su decisión fue presentada al actual mandatario Eric Adams el miércoles 5 de noviembre, exactamente un día después de conocerse el resultado de las elecciones municipales en las que Mamdani fue elegido como nuevo alcalde y asumirá el puesto el 1° de enero de 2026.

Tras conocerse los resultados de las elecciones en la ciudad de Nueva York, el comisionado de bomberos presentó su renuncia Instagram @fdnyfc

En su carta de renuncia, Tucker aseguró que su tiempo al frente del Departamento de Bomberos representó una etapa de alto compromiso institucional y “el honor de su vida”. “De aquí a entonces, continuaré liderando el mejor departamento de bomberos del mundo y garantizaré una transición ordenada”, aseguró, según lo retomado por Bloomberg.

Durante su gestión, la ciudad registró cifras reducidas de muertes relacionadas con incendios, de acuerdo con datos proporcionados por la administración municipal. “Bajo su liderazgo, también modernizamos el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y fortalecimos a los valientes hombres y mujeres que velan por la seguridad de nuestra ciudad. Estamos sumamente agradecidos por el servicio del Comisionado Tucker y esperamos con interés ver qué hará a continuación”, dijo Eric Adams al New York Post.

La dimisión se presenta como un hecho inusual debido a que la práctica habitual establece que los comisionados permanecen en funciones hasta que la nueva administración anuncia un reemplazo o solicita la continuidad temporal del titular. En este caso, la renuncia se formaliza antes del cambio de gobierno y sin designación oficial de un sucesor inmediato, hasta el momento.

Tucker asumió la responsabilidad del puesto número 35 en la historia del departamento durante agosto de 2024, tras su designación por parte de Adams Instagram @fdnyfc

¿Por qué renuncia el comisionado de bomberos de Nueva York?

Aunque la carta presentada por Tucker no incluyó motivos explícitos relacionados con el cambio de administración, fuentes próximas a su entorno señalaron a Bloomberg que la decisión estuvo influenciada por diferencias de posición respecto a Israel. El comisionado es identificado como un miembro activo de la comunidad judía de Nueva York y ha expresado apoyo al Estado israelí en diversas instancias institucionales y comunitarias.

En contraste, Mamdani, el alcalde electo, mantuvo una postura crítica hacia la política israelí. Es partidario del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y ha solicitado en distintos foros medidas legales contra autoridades israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.

“No soy sionista, ni pretendo crear un ayuntamiento o una ciudad a mi imagen y semejanza”, dijo en octubre durante un acto de campaña, según The New York Times: “No quiero que ningún judío neoyorquino piense que su seguridad, su sentido de pertenencia, su identidad como neoyorquino, dependa de lo que piense sobre el sionismo”.

Estas declaraciones provocaron preocupación en sectores judíos de la ciudad, quienes observaron un posible impacto en la conformación del futuro gabinete municipal, así como en el vínculo institucional entre la administración entrante y organizaciones civiles locales.

Zohran Mamdani fue electo el 4 de noviembre de 2025 como el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York Heather Khalifa� - FR172147 AP�

La elección de Mamdani está identificada con el ala del socialismo democrático dentro del Partido Demócrata. El joven de 34 años será el primer alcalde musulmán de la ciudad y manifestó en reiteradas ocasiones que su gestión buscará garantizar representación equitativa entre diferentes sectores de la población neoyorquina.

Sin embargo, sectores comunitarios expresaron incertidumbre, especialmente debido a la situación internacional y al aumento reportado de incidentes antisemitas en la ciudad y en otras regiones de Estados Unidos. La salida de Tucker se suma a ese contexto de tensiones, ya que su renuncia fue interpretada por los medios locales como una señal de desacuerdo institucional previo al inicio de la nueva administración.

La trayectoria de Robert Tucker antes del Departamento de Bomberos

De acuerdo con su perfil, el comisionado mantuvo una trayectoria vinculada a asuntos de seguridad pública desde sus primeros años profesionales. Fue asistente especial del fiscal de distrito de Queens y trabajó en coordinación con agencias federales como el FBI y el Servicio Secreto. También ocupó cargos en juntas directivas de organizaciones relacionadas con la salud, la seguridad y la beneficencia comunitaria.

Antes de ocupar la jefatura del Departamento de Bomberos, Tucker dirigió la firma T&M Protection Resources, una empresa dedicada a servicios de seguridad e inteligencia fundada por él en 1999. Se prevé que regrese a esa posición después de dejar el cargo, según información de su entorno cercano. La empresa mantiene operaciones tanto en Nueva York como en Israel, lo cual refuerza el vínculo profesional y personal del comisionado con instituciones israelíes.