Quién es el migrante millonario acusado de intercambiar favores con Eric Adams en Nueva York

El migrante chino Tian Ji Li pasó a ocupar el centro de un escándalo judicial. Empresario radicado en Flushing, Nueva York, y uno de los donantes más destacados de la campaña de Eric Adams en 2021, quedó envuelto en un caso de supuestos sobornos e intercambio de favores que alcanzó a personas clave del círculo íntimo del alcalde.

El primer encuentro de Tian Ji Li con Eric Adams

El ascenso de Li en el entorno del alcalde se produjo de manera acelerada. El 2 de julio de 2021, pocos días después de que Eric Adams ganara la interna demócrata para la alcaldía, se celebró un banquete organizado por la recién creada Alianza de Amigos Asiático Americanos. En esa cena, el empresario se sentó en la mesa principal, junto a Adams y Winnie Greco, una asesora de confianza del político, según indicó el medio The City.

Adams conoció a Li en julio de 2021, cuando se sentó en la mesa principal junto al entonces candidato y su asesora Winnie Greco durante un banquete de la Alianza de Amigos Asiático Americanos User - captura de video: thevoiceofchinese.com

En su discurso, el entonces candidato agradeció de manera explícita a “TJ Li y a Winnie Greco”, tal y como aparece en el video del evento. La mención no fue casual: Greco habría sido quien ayudó a Li a dar forma a la Alianza, un espacio que rápidamente se convirtió en una poderosa maquinaria de recaudación para la campaña.

Apenas unos meses después, esa organización logró reunir más de 400 mil dólares en una sola noche destinados a la transición e inauguración del mandato demócrata, informó The City.

La acusación fiscal de Alvin Bragg contra Tian Ji Li

En agosto de 2025, el fiscal de distrito Alvin Bragg presentó una acusación contra Tian Ji Li y seis personas más. Entre los señalados apareció Ingrid Lewis-Martin, mano derecha de Adams desde hace décadas. Según la investigación, este último habría tejido un sistema de “quid pro quo”, un intercambio de favores que involucró presiones a organismos públicos y pagos ilegales.

El fiscal Alvin Bragg presentó una acusación contra Li y seis personas más por armar un sistema de "quid pro quo" que involucró presiones a organismos públicos y pagos ilegales encubiertos Alex Krales/THE CITY

De acuerdo al documento judicial citado por The City, Li logró que uno de sus socios hoteleros recibiera un contrato para albergar un refugio en la ciudad. Por su rol en la operación, el empresario habría obtenido una ganancia de US$1,2 millones. Poco después, transfirió US$50.000 a una firma dirigida por Glenn Martin II, hijo de Lewis-Martin, lo que para los fiscales constituyó un mecanismo para encubrir los sobornos.

La acusación también señaló que la funcionaria ejerció presiones para agilizar la habilitación de un club de karaoke de Li en Flushing, el V Show, inaugurado en 2023. Allí se habrían acelerado permisos y la instalación de alarmas contra incendios, en beneficio directo del empresario.

Los tres principales acusados -Li, Lewis-Martin y su hijo- enfrentaron cargos por soborno y conspiración. En la Corte Suprema de Manhattan, todos declararon no ser culpables.

La relación de Tian Ji Li con Winnie Greco

La conexión de Li con Winnie Greco se remonta a décadas atrás. Ambos se conocieron cuando trabajaban en un pequeño local del barrio chino. Con el tiempo, ella se convirtió en una figura influyente en la comunidad asiática, así como también un enlace clave en el entorno político de Adams.

Li y Winnie Greco se conocieron décadas atrás cuando trabajaban en el barrio chino X (@THECITYNY)

Durante la campaña de 2021, Li se transformó en un habitual acompañante de Greco en eventos de recaudación organizados en el New World Mall de Flushing, del cual había sido copropietario. Allí, donantes denunciaron que fueron reembolsados por sus empleadores tras aportar dinero a la campaña, lo que podría constituir una violación de las normas de financiamiento político.

La propia Greco quedó bajo sospecha en octubre de 2023, cuando el FBI allanó sus dos viviendas en El Bronx. Ese episodio derivó en su renuncia como enlace de la comunidad asiática en el gobierno municipal. Semanas atrás volvió a ser noticia luego de entregar dinero en efectivo a un periodista de The City dentro de una bolsa de papas fritas.