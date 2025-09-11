¿Adiós a Eric Adams en Nueva York? Así es el “viento a favor” de Zohran Mamdani para las elecciones, según una nueva encuesta

A menos de dos meses de las elecciones en la ciudad Nueva York, el panorama político comenzó a inclinarse con claridad hacia un candidato en particular, según las encuestas. El demócrata Zohran Mamdani se colocó en la cima de la competencia por la alcaldía con una ventaja holgada frente a sus rivales, en especial sobre Eric Adams, cuya popularidad atraviesa un momento crítico.

La foto electoral a menos de dos meses de los comicios: Mamdani arriba, Adams lejos

El nuevo sondeo de Quinnipiac University reveló que Mamdani reúne el 45% de apoyo entre los votantes probables, por lo que se ubica en el primer lugar con una diferencia de 22 puntos respecto de Andrew Cuomo. Más atrás quedaron el republicano Curtis Sliwa, con el 15%, y Eric Adams, que decidió lanzarse de manera independiente y apenas alcanzó el 12%.

El actual alcalde Eric Adams, que compite como independiente, se encuentra en un crítico cuarto lugar con apenas el 12% de apoyo

Así quedaron los porcentajes de apoyo a los principales candidatos para la alcaldía de Nueva York:

La brecha entre Mamdani y Adams se profundizó dentro del electorado demócrata. Según los datos, un 59% de los simpatizantes de ese partido respalda al legislador, mientras que solo un 11% se inclina por el alcalde. Por su parte, Cuomo capta el 23% en ese segmento, mientras que Sliwa queda relegado con un 3%.

Entre los independientes, el panorama muestra un escenario competitivo, pero igualmente favorable a Mamdani: tiene un apoyo del 37%, frente al 27% de Cuomo, el 19% de Sliwa y el 12% de Adams.

En el electorado republicano, la balanza se invierte: Sliwa concentra el 56% de las preferencias; Adams, el 21%; Cuomo, el 11%; y Mamdani, apenas el 5%.

A quién beneficia que Adams se baje de la carrera por la alcaldía de Nueva York

El estudio también exploró un escenario hipotético en caso de que Adams, presionado por su bajo nivel de aprobación, decidiera abandonar la competencia. Aunque el alcalde negó esa posibilidad, los resultados arrojaron que incluso sin su nombre en la papeleta, Mamdani mantendría una ventaja de dos dígitos. En esa simulación, el demócrata alcanzó el 46% de los votos; Cuomo, el 30%; y Sliwa, el 17%.

Esta proyección resalta que el crecimiento de Mamdani no depende directamente de la presencia de Adams, sino de un respaldo consolidado dentro del electorado progresista y de sectores independientes que ven en él una alternativa viable.

Si se baja Eric Adams, Mamdani mantendría su ventaja sobre Cuomo

Imagen y percepciones de los candidatos a la alcaldía de Nueva York

El sondeo de Quinnipiac también midió la imagen de los postulantes, tanto en términos de opiniones favorables como en atributos personales.

Zohran Mamdani : 45% favorable , 36% desfavorable y 18% aún no lo conoce lo suficiente.

: , 36% desfavorable y 18% aún no lo conoce lo suficiente. Andrew Cuomo : 33% favorable y 56% desfavorable.

: 33% favorable y 56% desfavorable. Curtis Sliwa : 24% favorable y 39% desfavorable.

: 24% favorable y 39% desfavorable. Eric Adams: 23% favorable y 68% desfavorable.

Cuando se preguntó a los votantes quién “se preocupa por los problemas de gente como ellos”, Mamdani volvió a encabezar las respuestas con un 51%, al superar a Cuomo (41%), Sliwa (39%) y Adams (33%).

Entre votantes independientes, Mamdani mantiene una ventaja significativa con 37% de apoyo

En “honestidad” también lideró el legislador demócrata con un 48%, frente al 40% de Sliwa, el 25% de Cuomo y el 20% de Adams.

La única categoría en la que el exgobernador Cuomo logró destacarse fue en “habilidades de liderazgo”, donde un 57% de los encuestados lo consideró superior, mientras que Mamdani quedó con 44%.

Mary Snow, directora asistente de la encuesta, resumió: “Los votantes ven a Zohran Mamdani como más empático, agradable y honesto que sus rivales. La ventaja de Cuomo se encuentra en su experiencia de liderazgo”.

“En una contienda por la alcaldía que parece intensificarse día a día, Zohran Mamdani tiene el viento a favor a menos de dos meses de las elecciones. Si bien pueden pasar muchas cosas en la contienda de aquí al 4 de noviembre", concluyó.