Quién es Kenny Minaya: de hijo de inmigrantes dominicanos a jefe de las pequeñas empresas en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, designó en una de sus más recientes medidas a Kenny Minaya como comisionado del Servicio para Pequeñas Empresas de la ciudad (SBS, por sus siglas en inglés). El funcionario es hijo de inmigrantes dominicanos y anteriormente se desempeñó en distintos cargos en el ayuntamiento. Ahora, enfrentará el desafío de reducir la burocracia y facilitar la creación y gestión de los negocios.

El hijo de inmigrantes dominicanos que ahora es jefe de las pequeñas empresas en Nueva York

Nacido y criado en Nueva York en el corazón de una familia de inmigrantes dominicanos, desde muy joven Minaya estuvo ligado a las pequeñas empresas.

Sus padres fueron propietarios y administraron durante 42 años una pequeña panadería en Inwood.

Kenny Minaya, el hijo de inmigrantes dominicanos designado como nuevo comisionado en Nueva York

Según informó la oficina de Mamdani, el nuevo comisionado asistió a escuelas públicas de la ciudad.

Posteriormente, obtuvo una licenciatura en Artes del City College de Nueva York y un doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de CUNY.

Antes de llegar al Ayuntamiento, Minaya trabajó en Catholic Migration Services y Make the Road New York. Allí, representó a inquilinos inmigrantes que buscaban mantener sus viviendas asequibles en los distritos de Brooklyn y Queens.

Luego, en 2016, se incorporó al gobierno como Jefe Adjunto de Gabinete.

Más tarde, en 2022, asumió el cargo de comisionado adjunto del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), en el cual se desempeñó hasta hace poco tiempo.

“Como hijo de inmigrantes propietarios de pequeñas empresas, conozco de primera mano los desafíos que enfrentan nuestros emprendedores. Me entusiasma colaborar con los dedicados funcionarios públicos del SBS, cuyo trabajo diario apoya a las empresas de todos los barrios”, expresó Minaya, citado por la oficina de Mamdani.

Qué trabajo realizará el hijo de inmigrantes dominicanos como jefe de las pequeñas empresas en Nueva York

En el comunicado, el alcalde demócrata aseguró que “los pequeños negocios son el alma de la ciudad de Nueva York”.

En esa línea, explicó que el objetivo del trabajo de Minaya estará enfocado en reducir la burocracia y facilitar la creación y gestión de pequeños negocios.

“Durante demasiado tiempo, el Ayuntamiento lo ha hecho más difícil de lo necesario, llenando los locales de trámites burocráticos mientras las grandes cadenas comerciales se benefician de una gestión impecable. Eso se acaba ahora”, sentenció Mamdani.

Hijo de inmigrantes dominicanos, Minaya nació y creció en la ciudad de Nueva York @nycsmallbiz

Desde su lugar, la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, sostuvo que la labor del nuevo funcionario será esencial.

“El comisionado Minaya dirigirá la SBS con un mandato claro: simplificar la apertura, el funcionamiento y el crecimiento de las pequeñas empresas, y garantizar que todos los emprendedores de barrio tengan una oportunidad justa de éxito”, manifestó.

El SBS ayuda a las empresas a iniciar en el negocio, operar y crecer. Para ello, las conecta con recursos, capacitación y asistencia técnica, así como también apoya el desarrollo de la fuerza laboral y la revitalización de los corredores comerciales en los cinco distritos, de acuerdo con la oficina de Mamdani.

Una de las primeras medidas de Minaya fue crear la nueva Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes, dentro del SBS.

Según informó la agencia en redes sociales, esta sección ofrecerá el apoyo, los recursos y la orientación “que los vendedores ambulantes necesitan”.

Las medidas de Mamdani en Nueva York para beneficiar a las pequeñas empresas

Poco tiempo después de asumir su cargo el 1° de enero, Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 11.

Esta medida ordena a las agencias municipales crear un inventario exhaustivo de las tasas y sanciones civiles impuestas a las pequeñas empresas e identificar maneras de reducirlas y simplificarlas.

Según la oficina del alcalde, estos negocios deben desenvolverse en un complejo entramado de más de 6000 regulaciones y normas, lo que eleva los costos tanto para las empresas como para los clientes.

La orden ejecutiva ordena a la vicealcaldesa de Justicia Económica y a siete agencias revisar las multas y tasas existentes e impulsar reformas en los próximos meses.

Al poco tiempo de asumir el cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva que favorece a las pequeñas empresas Instagram @zohrankmamdani

Su, junto con otros funcionarios, deberá presentar en julio recomendaciones legislativas que identifiquen tarifas iniciales adicionales y sanciones civiles que requieran acción legislativa para ser eliminadas o reducidas.

Por último, el próximo año, el Departamento de Finanzas, en coordinación con la vicealcaldesa de Justicia Económica y el SBS, presentará un informe al alcalde sobre la viabilidad operativa y el impacto fiscal de un programa de amnistía y ayuda para brindar asistencia financiera, según corresponda, a los propietarios de negocios.