“Mamdani es un regalo para Trump”: la polémica declaración de Cuomo que calienta las elecciones en Nueva York

A pocos días de las elecciones en Nueva York, el candidato republicano Andrew Cuomo apuntó contra Zohran Mamdani, quien se posicionó como favorito en las últimas encuestas, y aseguró que “es un regalo para Donald Trump” si se consagra alcalde de la ciudad. La polémica declaración hizo referencia al escenario que representaría la victoria del identificado como socialista demócrata para el mandatario estadounidense.

Qué dijo Cuomo sobre la posibilidad de que Mamdani gane las elecciones en Nueva York

En una intervención televisiva el lunes 6 de octubre, Cuomo lanzó una advertencia sobre el triunfo de Mamdani en las elecciones de Nueva York, que tendrán lugar el 4 de noviembre próximo. El exgobernador del estado aseveró que su victoria representaría “un regalo para Trump”, enmarcada en una presunta amenaza para la estabilidad política de la región.

El candidato independiente participó en el programa The View y señaló que, si Mamdani gana las elecciones a la alcaldía en la ciudad de Nueva York, la situación “provocaría una intervención federal” y se convertiría en “un ejemplo del presidente para desacreditar a los progresistas en otras ciudades”.

“Es un regalo para él, porque es la excusa que necesita para tomar el control de Nueva York”, apuntó. Y añadió: “Trump tomará una foto de Mamdani y recorrerá el país diciendo: ‘Esto es lo que pasa cuando los demócratas eligen a un socialista”.

La reacción de Mamdani a la polémica declaración de Cuomo sobre su triunfo y Trump

En declaraciones remarcadas por ABC News, la campaña de Mamdani respondió: “Trump y sus donantes multimillonarios han dejado clarísimo que Cuomo es su candidato predilecto para la alcaldía".

En julio pasado, el presidente señaló que Cuomo “tendría una buena oportunidad” de ganar las elecciones en Nueva York, pero el interpelado negó el respaldo directo del mandatario de EE.UU.

Mamdani reaccionó a las declaraciones de Cuomo Facebook Zohran Kwame Mamdani

Tras las declaraciones televisivas de Cuomo, Mamdani apuntó que el candidato independiente “le extendería la alfombra roja a Trump”.

La advertencia de Trump a los votantes de Nueva York que respalden a Mamdani

El 29 de septiembre pasado, Trump aseguró que Mamdani “tendrá problemas con Washington” si gana la alcaldía de la ciudad, a través de una publicación en Truth Social. Asimismo, hizo referencia a un recorte de fondos federales para la administración local: “No recibirán nada”.

“El autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano”, concluyó.

La advertencia del presidente sobre las elecciones en Nueva York Truth Social/Donald Trump

Una encuesta reciente, realizada entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre a cargo de Hispanic Federation y Lake Research, mostró que Mamdani obtuvo un 48% del apoyo, frente al 24% de Cuomo. En tanto, Curtis Sliwa alcanzó el 13% y el 13% de los 600 consultados se declaró indeciso. A su vez, los electores latinos mostraron preferencia por el candidato demócrata, que duplicó esta estadística con respecto a los apoyos de la comunidad al republicano.

Tras la retirada de la candidatura de Eric Adams, Emerson College/PiX11/The Hill realizaron un análisis del escenario político si también bajara su campaña Sliwa. En ese hipotético panorama, la brecha se reduciría entre los dos principales, con un 47% de apoyos a Mamdani y un 40% a Cuomo.