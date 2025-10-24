Quién gana las elecciones en Nueva York: qué dicen las encuestas de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

Para inscribirse, es requisito ser ciudadano estadounidense, residir en el condado o ciudad al menos 30 días antes de la elección y tener 18 años cumplidos. Los adolescentes de 16 y 17 años pueden preinscribirse, pero deberán esperar a alcanzar la mayoría de edad para emitir su voto.

Durante los días habilitados, los horarios de apertura de los centros de votación variarán:

Del sábado 25 al lunes 27 de octubre , los centros abrirán de 9 a 17 hs.

, los centros abrirán de 9 a 17 hs. El martes 28 y miércoles 29 , funcionarán de 10 a 20 hs.

, funcionarán de 10 a 20 hs. El jueves 30 y sábado 1º de noviembre , el horario será de 9 a 17 hs.

, el horario será de 9 a 17 hs. El viernes 31 de octubre , estarán habilitados de 8 a 16 hs.

, estarán habilitados de 8 a 16 hs. El domingo 2 de noviembre, operarán de 9 a 17 hs.

No habrá votación el lunes 3 de noviembre. El día de las elecciones, los centros abrirán de 6 a 21 hs. CBS News recordó que las sedes de votación anticipada pueden diferir de las habituales del día de elección, por lo que recomendaron verificar la ubicación correspondiente antes de concurrir.