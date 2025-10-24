Quién gana las elecciones en Nueva York: qué dicen las encuestas de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
La votación anticipada comienza este sábado 25 de octubre; los últimos sondeos reafirman la ventaja del candidato demócrata por sobre el exgobernador
La contienda por la alcaldía de Nueva York este viernes está marcada por el inminente inicio de la votación anticipada y un nuevo giro político. A pocas horas de que los centros abran sus puertas, el actual alcalde Eric Adams anunció su apoyo a Andrew Cuomo. Esta nueva alianza provocó la reacción inmediata del candidato demócrata Zohran Mamdani, el favorito en las encuestas.
El inicio de la votación anticipada en Nueva York este sábado 25 de octubre
A partir del sábado 25 de octubre, los residentes de Nueva York podrán participar en la votación anticipada para las elecciones generales de 2025, que definirán al próximo alcalde. Según informó CBS News, la jornada marcará el comienzo de nueve días habilitados para sufragar antes de la jornada oficial de la elección, el martes 4 de noviembre.
El registro de votantes cerrará el mismo sábado, fecha límite para quienes aún no completaron el trámite. El proceso puede realizarse en línea, por correo o a través del número telefónico 1-800-FOR-VOTE (1-800-367-8683).
Para inscribirse, es requisito ser ciudadano estadounidense, residir en el condado o ciudad al menos 30 días antes de la elección y tener 18 años cumplidos. Los adolescentes de 16 y 17 años pueden preinscribirse, pero deberán esperar a alcanzar la mayoría de edad para emitir su voto.
Durante los días habilitados, los horarios de apertura de los centros de votación variarán:
- Del sábado 25 al lunes 27 de octubre, los centros abrirán de 9 a 17 hs.
- El martes 28 y miércoles 29, funcionarán de 10 a 20 hs.
- El jueves 30 y sábado 1º de noviembre, el horario será de 9 a 17 hs.
- El viernes 31 de octubre, estarán habilitados de 8 a 16 hs.
- El domingo 2 de noviembre, operarán de 9 a 17 hs.
No habrá votación el lunes 3 de noviembre. El día de las elecciones, los centros abrirán de 6 a 21 hs. CBS News recordó que las sedes de votación anticipada pueden diferir de las habituales del día de elección, por lo que recomendaron verificar la ubicación correspondiente antes de concurrir.
Los últimos sondeos favorecen a Mamdani
El repaso de los principales estudios difundidos durante los últimos dos meses confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.
- Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
- AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
- Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
- Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
- Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
- Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.
Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.
Eric Adams respaldó a Andrew Cuomo como candidato
Menos de un mes después de abandonar su candidatura a la reelección, el alcalde Eric Adams respaldó públicamente a Andrew Cuomo. Según ABC News, el anuncio se produjo un día después de que ambos asistieran juntos al partido inaugural de los New York Knicks en el Madison Square Garden, apenas horas después del último debate entre los tres aspirantes.
“¿Estoy enojado por no ser yo quien derrote a Zohran, el socialista y el comunista? Claro que sí. Pero la ciudad significa más para mí que cualquier ambición personal”, expresó Adams durante el acto en el que oficializó su apoyo, según citó el medio. El alcalde, que enfrentó un proceso judicial por sobornos finalmente desestimado, afirmó que era tiempo de “unirse como familia” para preservar la estabilidad de la ciudad.
Cuomo agradeció el gesto y aseguró que Adams “dejó de lado su ambición porque ama Nueva York y cree que Zohran es una amenaza existencial para la ciudad”.
Por su parte, Mamdani rechazó con dureza el respaldo y vinculó a ambos dirigentes con la administración Donald Trump. “Sabemos que este es el arte del acuerdo. El presidente expresó su deseo de que Adams se retire. Adams se retiró. También dijo que los candidatos debían unirse detrás de Cuomo y hoy Adams lo respalda”, señaló el legislador ante la prensa.
