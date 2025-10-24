LA NACION
Quién gana las elecciones en Nueva York: qué dicen las encuestas de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

La votación anticipada comienza este sábado 25 de octubre; los últimos sondeos reafirman la ventaja del candidato demócrata por sobre el exgobernador

Los últimos sondeos muestran a Zohran Mamdani dos dígitos por arriba de Andrew Cuomo
Los últimos sondeos muestran a Zohran Mamdani dos dígitos por arriba de Andrew CuomoCanva

La contienda por la alcaldía de Nueva York este viernes está marcada por el inminente inicio de la votación anticipada y un nuevo giro político. A pocas horas de que los centros abran sus puertas, el actual alcalde Eric Adams anunció su apoyo a Andrew Cuomo. Esta nueva alianza provocó la reacción inmediata del candidato demócrata Zohran Mamdani, el favorito en las encuestas.

El inicio de la votación anticipada en Nueva York este sábado 25 de octubre

A partir del sábado 25 de octubre, los residentes de Nueva York podrán participar en la votación anticipada para las elecciones generales de 2025, que definirán al próximo alcalde. Según informó CBS News, la jornada marcará el comienzo de nueve días habilitados para sufragar antes de la jornada oficial de la elección, el martes 4 de noviembre.

El sábado 25 de octubre comienza la votación anticipada en la ciudad de Nueva York
El sábado 25 de octubre comienza la votación anticipada en la ciudad de Nueva YorkAP Photo

El registro de votantes cerrará el mismo sábado, fecha límite para quienes aún no completaron el trámite. El proceso puede realizarse en línea, por correo o a través del número telefónico 1-800-FOR-VOTE (1-800-367-8683).

Los últimos sondeos favorecen a Mamdani

El repaso de los principales estudios difundidos durante los últimos dos meses confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.

Zohran Mamdani aventaja por dos dígitos a Andrew Cuomo, según las últimas encuestas
Zohran Mamdani aventaja por dos dígitos a Andrew Cuomo, según las últimas encuestasReuters
  • Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
  • AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
  • Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
  • Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
  • Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
  • Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
  • YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.

Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.

Eric Adams respaldó a Andrew Cuomo como candidato

Menos de un mes después de abandonar su candidatura a la reelección, el alcalde Eric Adams respaldó públicamente a Andrew Cuomo. Según ABC News, el anuncio se produjo un día después de que ambos asistieran juntos al partido inaugural de los New York Knicks en el Madison Square Garden, apenas horas después del último debate entre los tres aspirantes.

Eric Adams apoyó a Andrew Cuomo en la recta final en la carrera por la alcaldía
Eric Adams apoyó a Andrew Cuomo en la recta final en la carrera por la alcaldíaX: Eric Adams

“¿Estoy enojado por no ser yo quien derrote a Zohran, el socialista y el comunista? Claro que sí. Pero la ciudad significa más para mí que cualquier ambición personal”, expresó Adams durante el acto en el que oficializó su apoyo, según citó el medio. El alcalde, que enfrentó un proceso judicial por sobornos finalmente desestimado, afirmó que era tiempo de “unirse como familia” para preservar la estabilidad de la ciudad.

