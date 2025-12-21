SNAP en Nueva York: calendario completo de depósitos para enero 2026

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), compartió las fechas en las que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Nueva York recibirán sus depósitos. Además, se detallaron los nuevos lineamientos a cumplir para no perder el apoyo en 2026.

Calendario de pago de SNAP en Nueva York para enero de 2026

El pago del SNAP en Nueva York se realiza generalmente según el último dígito del número de caso del beneficiario, según el USDA, las fechas de depósitos para enero de 2026 son:

En Nueva York, los beneficios del SNAP se depositan los primeros nueve días del mes, según el último dígito del número de caso (Pexels/Jack Sparrow)

El número de caso termina en 0 o 1: beneficios disponibles el día 1º del mes

El número de caso termina en 2: beneficios disponibles el día 2 del mes

El número de caso termina en 3: beneficios disponibles el día 3 del mes

El número de caso termina en 4: beneficios disponibles el día 4 del mes

El número de caso termina en 5: beneficios disponibles el día 5 del mes

El número de caso termina en 6: beneficios disponibles el día 6 del mes

El número de caso termina en 7: beneficios disponibles el día 7 del mes

El número de caso termina en 8: beneficios disponibles el día 8 del mes

El número de caso termina en 9: beneficios disponibles el día 9del mes

Este orden aplica para todos los condados, excepto los 5 distritos de la ciudad de Nueva York (también conocidos como Upstate NY).

En los casos de la Gran Manzana, los beneficios se distribuirán durante las dos primeras semanas de enero de 2026, excepto por días festivos o domingos.

Cuáles son los requisitos para no perder el SNAP en 2026

Los criterios de elegibilidad y lineamientos para continuar en el programa SNAP se modificarán a partir de 2026, esto luego de que el presidente Donald Trump firmara la ley One Big Beautiful Bill (OBBB, por sus siglas en inglés).

Los beneficiarios de SNAP deberán cumplir con los nuevos lineamientos para no perder los recursos (Pexels/Anna Shvets)

Los cambios propuestos esperan que la cifra de beneficiarios de la asistencia nutricional disminuya en los próximos años y consisten tanto en restricciones en el uso de cupones, así como en requisitos más específicos, por ejemplo:

Se eleva el límite máximo de edad de 54 años a 64 años para cumplir con los requisitos de trabajo, capacitación o voluntariado por al menos 80 horas al mes . Esto solo aplicará a los adultos que no tienen una discapacidad y ni dependientes.

para cumplir con los requisitos de trabajo, capacitación o voluntariado por . Esto solo aplicará a los adultos que no tienen una discapacidad y ni dependientes. Se modifican las exenciones para padres o familiares a cargo de un menor, y el límite de edad de la persona bajo cuidado pasará de 18 años a 14 años .

de la persona bajo cuidado . No habrá excepciones que antes cubrían a personas sin hogar , veteranos e individuos que tienen 24 años o menos y que estuvieron bajo la tutela del estado .

que antes cubrían a , individuos que tienen 24 años o menos y que estuvieron . Algunas personas provenientes de otros países ya no podrán inscribirse en el SNAP .

personas provenientes de . Se aplicarán restricciones para el uso de cupones de alimentos en seis nuevos estados de EE.UU., que son, Hawái, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee.

Qué son las restricciones para el uso de cupones SNAP

La lista oficial del USDA detalla que son 18 entidades estadounidenses las que comenzarán con las restricciones para el uso de los cupones de alimentos a partir de 2026 de la siguiente manera:

A partir del día 1° de enero de 2026, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Nebraska, Oklahoma, Utah, West Virginia y Luisiana (a partir del 15 de enero), no permitirán el uso de SNAP para comprar refrescos, bebidas energizantes, dulces y postres.

Los cupones de alimentos del SNAP tendrán restricciones en 18 entidades de EE.UU., donde estará prohibida la compra de alimentos y bebidas no saludables (Pexels/Matheus Cenali)

Desde el día 1° de marzo Colorado restringirá la compra de gaseosas y Texas y Virginia harán lo propio a partir del 1° de abril con las bebidas azucaradas y los dulces.

Asimismo, Arkansas y Tennessee aplicarán las restricciones a partir del día 1° y 31 de julio, respectivamente. Prohibirán la compra de bebidas no saludables, alimentos procesados, gaseosas y energizantes.

A partir del día 1° de agosto, Hawái prohibirá la compra de refrescos con los beneficios del SNAP, mientras que el 31 del mismo mes, Carolina del Sur no permitirá que se adquieran dulces, bebidas energizantes y azucaradas.

Finalmente, el día 1° de septiembre, Dakota del Norte aplicará restricciones en la compra de refrescos, bebidas energizantes y dulces. Y el día 1° de octubre, Missouri prohibirá el uso de los cupones de alimentos para adquirir dulces, postres preparados y ciertas “bebidas no saludables”.