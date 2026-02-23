Tormenta de nieve en Nueva York: qué significa la prohibición de circulación decretada y qué pasará en las próximas horas

La ciudad de Nueva York declaró un estado de emergencia y ordenó limitar la circulación con el fin de despejar calles y facilitar el trabajo de asistencia. La disposición fue firmada por el alcalde Zohran Mamdani y rige en todo el territorio urbano. La decisión se adoptó ante la acumulación de nieve, el viento y la reducción de visibilidad que afectan el desplazamiento.

Qué implica la prohibición de circulación en Nueva York

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción establece que los vehículos no incluidos como esenciales deben permanecer fuera de calles, autopistas, puentes y túneles. La medida, que comenzó a las 21 hs del domingo y continuará hasta las 12 hs de este lunes 23 de febrero, abarca tanto áreas centrales como barrios periféricos y se aplica sin distinción de distritos.

Mamdani declara el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y está cortado el tránsito vehicular hasta mediodía de este lunes Archivo

También quedan alcanzados por la prohibición:

Camiones comerciales

Bicicletas eléctricas

Ciclomotores

Scooters

Solo pueden circular:

Unidades vinculadas a emergencias

Transporte público

Distribución de insumos médicos

Distribución de alimentos

Distribución de combustible

Reparaciones de servicios básicos

Traslado de personal considerado esencial

Otras consecuencias del estado de emergencia en Nueva York

El incumplimiento puede derivar en cargos penales clasificados como delito menor de Clase B.

“La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad”, dijo Mamdani. “A medida que se acerca esta tormenta de nieve, nuestra administración está movilizando todas las herramientas a nuestra disposición, las 24 horas, para mantenerlos seguros”, agregó.

El objetivo principal, según la administración local, es permitir que los equipos de limpieza operen sin interferencias durante la tormenta invernal. La ciudad desplegó 700 esparcidoras de sal y quitanieves que recorren de manera continua la red vial. La presencia de vehículos particulares dificultaría esas tareas y aumentaría el riesgo de incidentes.

Además de la limpieza de calles, la medida facilita la reposición de servicios esenciales. Equipos técnicos deben acceder a instalaciones eléctricas, redes de agua y sistemas de calefacción urbana. La reducción del flujo vehicular disminuye los tiempos de traslado y mejora la coordinación entre organismos.

“Esta declaración de emergencia nos permite simplificar los trámites para que los vehículos de emergencia, los equipos de saneamiento y los trabajadores esenciales puedan actuar con rapidez y realizar su trabajo sin demora”, agregó el alcalde.

Una tormenta invernal provoca una prohibición de circulación y el cierre masivo de servicios en la ciudad de Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Servicios públicos, transporte y funcionamiento de la ciudad para este lunes 23 de febrero

Zohran Mamdani informó que el sistema educativo suspendió las actividades presenciales y no se implementó modalidad remota. Los edificios escolares permanecen cerrados y no hay programas extracurriculares. Bibliotecas públicas de los cinco distritos tampoco abren durante la jornada.

“También hemos abierto centros de calentamiento en los cinco distritos para asegurarnos de que nadie pase frío”, dijo el alcalde. “Insto a todos los neoyorquinos a que se queden en casa. Estén atentos a sus vecinos, especialmente a las personas mayores y a quienes puedan necesitar apoyo adicional”, recomendó.

Por su parte, el ferrocarril de Long Island, operado por Long Island Rail Road, detuvo completamente su servicio desde la madrugada y no anunció horario de reanudación, según el comunicado de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

En el subterráneo, gestionado por la MTA, la mayoría de las líneas funciona con paradas locales y posibles interrupciones en tramos a cielo abierto. Los colectivos circulan con demoras y con unidades adaptadas para superficies cubiertas de nieve.

En los ferrocarriles suburbanos, Metro-North Railroad mantiene frecuencias reducidas en sus líneas principales, mientras que el Hudson Rail Link y el Haverstraw-Ossining quedaron suspendidos. El Staten Island Ferry funciona con intervalos extendidos.

Otros servicios también presentan modificaciones. La recolección de residuos se encuentra atrasada y el sistema de estacionamiento alternado fue suspendido.

Para este lunes, la MTA ha implementado cambios significativos, incluyendo suspensiones totales en algunos ramales y servicios modificados en otros debido a la tormenta de nieve X/@MTA

Qué se espera en el clima de Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que la intensidad de la tormenta se concentrará durante la mañana de este lunes 23 de febrero. Se esperan tasas de caída de nieve de entre una y dos pulgadas por hora (dos y cinco centímetros), con picos superiores en sectores puntuales.

A lo largo del día podrían sumarse entre cuatro y ocho pulgadas adicionales (diez y 20 centímetros), alcanzando totales de entre 12 y 22 pulgadas (30 y 55 centímetros).

Las ráfagas de viento podrían llegar a valores cercanos a 55 o 60 millas por hora (88 o 96 kilómetros por hora). Esta combinación de nieve en descenso y nieve arrastrada por el viento generaría condiciones de ventisca con visibilidad inferior a un cuarto de milla (seis kilómetros). El fenómeno conocido como “whiteout” dificulta distinguir el entorno incluso a corta distancia.

También se advirtió sobre posibles inundaciones costeras durante la marea alta de la tarde. Zonas como Jamaica Bay, Staten Island y The Battery podrían registrar ingreso de agua en áreas bajas.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más adversas se concentrarán hasta la tarde de este lunes. El aviso de ventisca permanece vigente hasta las 18 hs.