Ciclón bomba en EE.UU.: el mapa de la tormenta invernal y el impacto de la nieve en Nueva York y Nueva Jersey

Nueva York se enfrenta a una nueva tormenta invernal con picos de hasta tres pulgadas de nieve por hora y ráfagas que superen los 70 mph en algunos condados. Se prevé que las condiciones se mantengan hasta la noche de este 23 de febrero con condiciones de visibilidad “nula”.

El efecto de la tormenta en Nueva York

El evento meteorológico comenzó de manera gradual en la mañana del 22 de febrero con una mezcla de lluvia y nieve tanto en el norte como en el este de la ciudad de Nueva York.

Se prevén entre 16 y 24 pulgadas de nieve en la región Triestatal, el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey X/@NWSNewYorkNY

Conforme avanzó la tarde, la nieve se vuelve más constante, extendiéndose desde el suroeste hacia el noreste, según consignó un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Cerca de las 19.00 (hora local) se intensificó la nieve a su máximo punto con tasas de acumulación que alcanzaron entre las dos y tres pulgadas por hora. Asimismo, los vientos del noreste incrementaron su intensidad con rachas de 45 a 60 mph, lo que generó condiciones de ventisca y visibilidad nula o “whiteout”.

Este período de mayor impacto se mantiene hasta la madrugada y mañana de este 23 de febrero, con nieve intensa, vientos dañinos y posibles inundaciones costeras de uno a dos pies en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, Jamaica Bay, el bajo río Hudson y el sureste de Connecticut.

Se esperan inundaciones generalizadas moderadas, con posibles impactos locales importantes durante la mañana de este lunes X/@NWSNewYorkNY

El pedido de las autoridades

Con el avance de la tormenta, las autoridades y el NWS declararon el estado de emergencia en toda la ciudad de Nueva York, Long Island, gran parte de Nueva Jersey, condado de Orange y Putnam en el Lower Hudson Valley.

Uno de los primeros en notificar la alerta fue el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohram Mamdani, quien aconsejó a la ciudadanía que no circule por las calles de la ciudad.

“Los neoyorquinos pueden esperar que el viaje del lunes por la mañana sea extremadamente peligroso, con fuertes nevadas y vientos máximos que coincidirán para crear condiciones resbaladizas y una visibilidad muy reducida“, señaló Mamdani en una conferencia de prensa realizada el pasado 21 de febrero.

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también declaró el estado de emergencia en los 21 condados del Estado Jardín y le solicitó a los residentes seguir de cerca los pronósticos, avisos y advertencias emitidos por las autoridades locales.

Sherrill declaró el estado de emergencia en los 21 condados del Estado Jardín por la tormenta invernal @govsherrillnj

“Durante el lunes advertimos que esta tormenta invernal genere condiciones severas de ventisca en todo nuestro estado”, afirmó la gobernadora Sherrill en el escrito. “Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de Nueva Jersey a actuar con extrema precaución, a evitar desplazamientos innecesarios y a seguir los protocolos de seguridad durante la tormenta”.

Hasta cuándo se mantiene la tormenta invernal

Ya para el martes 24 de febrero, las condiciones mejoran con cielos despejados, aunque las temperaturas se mantendrán alrededor de los 30°F (-1,1°C), según consignó la agencia meteorológica.

Hacia el último fin de semana de febrero, se espera que las temperaturas suban a los 40°F (4,4°C), lo que permitirá el derretimiento de la nieve acumulada.