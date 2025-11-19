Un peruano que vive en Nueva York dejó su scooter de US$900 a metros de Times Square y cuando volvió ya no estaba

El Consejo de Justicia Penal (CCJ, por sus siglas en inglés) informó que los robos en la ciudad de Nueva York muestran una tendencia al alza: la tasa pasó de 13,7 por cada 100.000 residentes en 2018 a niveles más altos en los años siguientes, y en la primera mitad de 2025 fue un 17% superior a la registrada en el mismo período de 2019. El reconocido creador de contenido Henry Urrunaga sufrió un hecho a metros de Times Square, según informó en sus redes sociales.

Así fue cómo el influencer peruano sufrió un robo cerca de Times Square

Henry relató lo sucedido a través de dos videos en sus redes sociales. En las primeras imágenes, contó que había dejado por unos minutos su scooter en la calle 40 con Broadway junto con su candado, y que al regresar había desaparecido. Ya no estaba.

El peruano encontró el candado intacto en el lugar donde estaba su costoso monopatín, por lo que en un primer momento evaluó dos opciones: se lo habían robado o la seguridad del lugar lo había quitado de la zona por seguridad.

Sin embargo, al notar las cadenas de otras bicicletas o scooters intactas en el mismo lugar, confirmó la teoría del robo. “Por las evidencias que estoy viendo en estos momentos, el lugar es conocido por dejar candados intactos. Quizás el de seguridad lo sacó y lo puso en un almacén, pero es muy poco probable", señaló.

Cómo habría sido la táctica del robo, según el influencer

Un día después del suceso, Urrunaga reflexionó sobre cómo le habrían robado su scooter y enumeró los posibles pasos. En principio, explicó que normalmente aseguraba el vehículo desde la llanta, pero que el día de la desaparición lo sujetó por la parte trasera, fijada con un perno.

Esta pieza de metal puede retirarse de manera fácil con un desarmador, por lo que la persona que se le lo llevó solo tuvo que agacharse, simular que retiraba un candado y pasar desapercibida al momento de quitar el perno.

Cuánto cuesta el scooter que le quitaron al reconocido influencer

El scooter era un modelo Backfire Rover. El mismo tiene un costo de US$899 y pesa 65,03 libras (29.5 kilogramos). “Era bien pesado”, recordó el influencer.

Aunque está en oferta, el costo real del scooter que tenía el influencer es de US$899 Captura de pantalla/Backfire

Henry contaba con el scooter porque la marca se lo había enviado para que realizara una reseña del producto. El influencer logró hacer el video previo al robo, por lo que se sintió menos afectado por lo sucedido. “Estoy tranquilo con la compañía”, dijo.

Qué pasa con los robos en la ciudad de Nueva York

De acuerdo con el CCJ, la tasa de robos en la ciudad de Nueva York durante la primera mitad de 2025 fue un 17% superior a la de la primera mitad de 2019. En ese sentido, la cantidad de hurtos fue de 82,3 por cada 100.000 habitantes.

Con respecto a los robos de vehículos a motor, la tasa fue un 9% menor que en la primera mitad de 2024. No obstante, fue un 191% superior a la del primer semestre de 2019.

La tasa más alta de robo de vehículos en la ciudad ocurrió en el primer semestre de 2023, donde se registraron 91 robos por cada 100.000 habitantes. La tasa durante el primer semestre de 2025 (74,5) fue un 18% inferior a ese máximo.