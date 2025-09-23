El guiño de Zohran Mamdani a Jimmy Kimmel tras el inminente regreso de su programa de TV: “Es una victoria”

El regreso de Jimmy Kimmel a la pantalla de ABC, tras días de suspensión en medio de fuertes presiones políticas, desató una ola de reacciones en Nueva York y en Estados Unidos. Uno de los primeros en celebrar la decisión fue Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de la Gran Manzana, quien interpretó el retorno del comediante como un triunfo para la libertad de expresión y lo vinculó directamente con la batalla política que atraviesa su campaña.

El respaldo de Mamdani a Kimmel: su mensaje en redes sociales

La noche del lunes, apenas se conoció la decisión de reincorporar a Kimmel, Mamdani utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que rápidamente generó repercusión. “La semana pasada, Disney/ABC cedió ante la presión de la administración Trump. Millones de estadounidenses los ayudaron a encontrar de nuevo su columna vertebral. Ya sea que mires o no a Jimmy Kimmel, la decisión de hoy es una victoria para la libertad de expresión”, escribió el demócrata, que había sido uno de los más críticos con la suspensión del programa.

Mamdani envió su apoyo a Jimmy Kimmel x.com/ZohranKMamdani

Su declaración no se limitó a las redes. Durante un acto de campaña en Roosevelt Island, en Nueva York, Mamdani insistió en que “no es trabajo del gobierno intimidar a presentadores de televisión ni decidir de qué se puede hablar en un programa”, según consignó NBC.

Asimismo, el candidato neoyorquino denunció que este episodio transmitió un mensaje peligroso respecto de la libertad de expresión: “La Primera Enmienda ya no es un derecho en el que se pueda confiar”.

“Tenemos la responsabilidad de demostrar que no aceptamos vivir en un momento en el que las acciones de Donald Trump determinen lo que podemos disfrutar y dar por sentado desde hace tantos años”, concluyó.

La polémica suspensión de Jimmy Kimmel: qué dijo sobre Charlie Kirk

La suspensión temporal de Jimmy Kimmel Live! no fue un hecho menor en el ecosistema mediático estadounidense. El programa fue levantado de la grilla después de que el presentador comentara en su monólogo la muerte del activista conservador Charlie Kirk. “Muchos en el mundo MAGA (Make America Great Again, el lema de Donald Trump) están trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”, consideró.

Sus palabras generaron malestar en la administración Trump y desencadenaron advertencias del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, quien amenazó con sanciones a Disney y ABC.

Kimmel fue suspendido por sus dichos acerca de la muerte de Charlie Kirk FREDERIC J. BROWN - AFP

A raíz de esas presiones, grandes grupos propietarios de medios como Nexstar y Sinclair anunciaron que dejarían de emitir el programa. El primero de ellos, con más de 200 estaciones y a la espera de aprobación para una adquisición millonaria, optó por adelantarse y pausar la emisión, según señaló NBC.

El lunes, Disney justificó la suspensión inicial al asegurar que buscaba evitar “inflamar aún más una situación sensible en un momento emocional para el país”. Sin embargo, luego de varios días de conversaciones con Kimmel, la compañía resolvió su regreso. Según informó Variety, la decisión contó con el visto bueno del propio Bob Iger, CEO de Disney, y de Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment.

ABC/Disney dio el visto bueno para que Kimmel retorne este martes 23 de septiembre Richard Shotwell - Invision

Además de Mamdani: la ola de apoyos en defensa de Kimmel y la libertad de expresión

La suspensión del programa encendió un debate nacional sobre los límites de la sátira política y el rol de las corporaciones mediáticas frente al poder gubernamental. Más de 400 celebridades firmaron una carta impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en defensa del derecho de Kimmel a expresarse sin censura.

El reclamo también llegó desde distintos sectores políticos. Demócratas y defensores del derecho a la libre expresión denunciaron que la suspensión representaba un castigo por opiniones incómodas al gobierno. “No podemos ser libres si somos subsecuentes a quienes abusan del poder para sus propios fines”, subrayó Mamdani.