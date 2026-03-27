Dos nuevos condados en Texas: el pedido de un aliado de Greg Abbott para quitarle territorio a Nuevo México

El jueves 26 de marzo, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, publicó una lista de prioridades a tratar en las sesiones de 2027. El funcionario, aliado del gobernador Greg Abbott, incluyó una medida que apunta a estudiar la posibilidad de incorporar condados de Nuevo México al territorio texano. La propuesta suscitó la reacción de su homólogo en el estado vecino, quien se burló de la idea y la rechazó.

Un aliado de Abbott pide añadir dos nuevos condados a Texas que pertenecen a Nuevo México

A través de un mensaje en su cuenta de X, el presidente de la Cámara de Representantes estatal compartió las prioridades para los comités con el fin de orientar el trabajo de cara a la próxima sesión legislativa en 2027.

El aliado de Greg Abbott en Texas propuso incorporar uno o dos condados de Nuevo México a su territorio @Burrows4TX

La controversia se debe a que Burrows insinuó la posibilidad de anexar condados de Nuevo México colindantes con el Estado de la Estrella Solitaria. En la sección de supervisión gubernamental del documento, declaró que desea “estudiar las implicaciones constitucionales, legales, fiscales y económicas de incorporar a Texas uno o más condados contiguos de Nuevo México".

Este fin implicaría analizar la Constitución, así como revisar las leyes federales y estatales pertinentes y los precedentes judiciales.

Anteriormente, en febrero, el funcionario había celebrado una propuesta de un representante estatal de Lovington para que el condado de Lea se separe de Nuevo México. “Texas recibiría con los brazos abiertos al condado de Lea, que es donde legítimamente pertenece”, escribió en X.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, aliado de Abbott, sostuvo que los condados de Nuevo México deberían tener poder de decisión @Burrows4TX

Las declaraciones oficiales sobre la propuesta para incorporar dos condados de Nuevo México a Texas

Para KRQE News 13, el aliado del gobernador republicano sostuvo que “el sureste de Nuevo México merece tener voz propia en su futuro, no una dictada por Santa Fe”. Luego, agregó que es una “región conservadora” que posee abundantes recursos energéticos y “un fuerte espíritu independiente".

Asimismo, argumentó que el oeste de Texas “ha demostrado lo que se puede lograr cuando se respeta el petróleo y el gas, se protegen los derechos de propiedad y se confía en las comunidades locales”.

“En última instancia, esta conversación gira en torno a la cultura, las oportunidades y el derecho a elegir un camino que refleje los valores compartidos de las cuencas de Permian y Delaware. Espero con interés este debate en el nuevo comité selecto de la Cámara de Representantes”, concluyó.

Pese a las intenciones de Burrows, su par en la Cámara de Representantes de Nuevo México, el demócrata Javier Martínez, brindó una respuesta vehemente. “Sugiero que el presidente Burrows se desconecte, se relaje y ponga orden en su propia Cámara", expresó en primer lugar.

En esa línea, manifestó que está seguro de que los texanos “preferirían que sus líderes electos propusieran soluciones reales al aumento vertiginoso de los precios de la atención médica, los alimentos y la energía, provocado por las acciones imprudentes del presidente Donald J. Trump y sus amigos republicanos”.

Las prioridades del aliado de Greg Abbott para las sesiones legislativas en Texas

Al margen de la medida que buscaría incorporar dos condados al territorio estatal, las prioridades de Burrows también incluyen otros proyectos:

Centros de datos y recursos naturales: busca simplificar las regulaciones para el desarrollo de estas instalaciones, evaluando al mismo tiempo su alto consumo de agua para asegurar un crecimiento responsable y eficiente en el uso de recursos hídricos.

busca simplificar las regulaciones para el desarrollo de estas instalaciones, evaluando al mismo tiempo su alto consumo de agua para asegurar un crecimiento responsable y eficiente en el uso de recursos hídricos. Alivio de impuestos a la propiedad: apunta a reducir estos gravámenes, ya sea mediante la “compresión” de las tasas impositivas de los distritos escolares o a través de un aumento de las exenciones de vivienda.

apunta a reducir estos gravámenes, ya sea mediante la “compresión” de las tasas impositivas de los distritos escolares o a través de un aumento de las exenciones de vivienda. Seguridad y amenazas extranjeras: revisar las leyes estatales para evitar la influencia de la ley Sharia u otras normas extranjeras contrarias a la constitución, y combatir operaciones de influencia ligadas a adversarios extranjeros o grupos terroristas.

revisar las leyes estatales para evitar la influencia de la ley Sharia u otras normas extranjeras contrarias a la constitución, y combatir operaciones de influencia ligadas a adversarios extranjeros o grupos terroristas. Rendición de cuentas y supervisión gubernamental: identificar el fraude, el desperdicio y el abuso en el gasto público, así como abordar la asequibilidad de la atención médica y la aviación general.

identificar el fraude, el desperdicio y el abuso en el gasto público, así como abordar la asequibilidad de la atención médica y la aviación general. Energía y Geopolítica: se evaluará cómo la incertidumbre global y los conflictos en el Medio Oriente afectan a la industria del petróleo y el gas.

se evaluará cómo la incertidumbre global y los conflictos en el Medio Oriente afectan a la industria del petróleo y el gas. Infraestructura de Agua: se mantiene un enfoque importante en la producción e infraestructura hídrica del estado.

Por primera vez en varios años, la seguridad fronteriza no figuró en la lista de prioridades provisionales del presidente de la Cámara. Desde su lugar, los demócratas cuestionaron los objetivos de la Legislatura por no abordar los verdaderos desafíos que enfrentan los texanos.

“Todas las familias tejanas que pagan más por la atención médica, la electricidad y los alimentos deberían analizar los planes provisionales de los republicanos para la Legislatura estatal y preguntarse qué beneficios les aportan”, declaró en un comunicado el representante Gene Wu de Houston, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara, citado por The Texas Tribune.