Qué dicen los dos proyectos de ley que borrarían los impuestos sobre la renta de muchos estadounidenses

Dos proyectos de ley en Estados Unidos proponen eliminar el impuesto a la renta para contribuyentes con ciertos topes de ingreso. Las propuestas significarían un alivio fiscal para millones de trabajadores estadounidenses. Ambas normativas surgen a partir de senadores demócratas y todavía se encuentra en trámite su proceso de presentación oficial.

Las dos propuestas de ley demócratas que eliminarían el impuesto sobre la renta

Concretamente, se trata de la Keep Your Pay Act, impulsada por el senador Cory Booker, y la Working Americans’ Tax Cut Act, introducida por Chris Van Hollen y apoyada por otros legisladores del partido.

El senador demócrata Chris Van Hollen asegura que su proyecto de ley sobre los impuestos es apoyada por muchos legisladores Jose Luis Magana - FR159526 AP

En lo que corresponde a la Keep Your Pay Act, Booker lanzó la propuesta de que los primeros 75.000 dólares de ingresos no estén sujetos a impuestos a la renta en hogares que declaran de manera conjunta. Además, habría alivios con otros topes para solteros que presenten una declaración individual.

Por su parte, la Working Americans’ Tax Cut Act propone la eliminación de los impuestos a la renta federales para quienes ganan menos del costo de vida medio. Actualmente, ese indicador está estimado en US$46.000 anuales para adultos solteros.

Qué cambios sobre los impuestos propone la Keep Your Pay Act de EE.UU.

Aunque todavía no se presentó el texto oficial de la propuesta legislativa, Booker lanzó en su sitio web la novedad del proyecto y varias de sus claves. Estas son:

La mencionada eliminación de impuestos a la renta federales sobre los primeros US$75.000 de ingresos .

sobre los . Ampliación del Crédito Tributario por Hijos , que aumentaría a US$3600 por hijos de 6 a 17 años y a US$4320 para menores de 6. Además, también se incluye un “bono para bebés” de US$2400 en el año de nacimiento.

, que aumentaría a US$3600 por hijos de 6 a 17 años y a US$4320 para menores de 6. Además, también se incluye un “bono para bebés” de US$2400 en el año de nacimiento. Expansión del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, que llevaría a triplicar su valor. Además, se ampliaría la elegibilidad para incluir a trabajadores de 19 a 24 años y mayores de 65 años.

Además de eliminar el cobro del impuesto a la renta, el proyecto de ley también ampliaría el Crédito Tributario por Hijos Freepik

Booker asegura que, si se aprueba, la Keep Your Pay Act reduciría aproximadamente el 85% de los impuestos que paga una familia estadounidense promedio. Lo que se pierde de recaudación por estos cambios se vería solventado por modificaciones en tasas que pagan las personas y empresas de mayores ingresos.

Entre las medidas enumeradas para el financiamiento de las arcas públicas, se encuentran el aumento a la tasa de impuestos corporativos y sobre la recompra de acciones y la limitación a las deducciones por compensación de ejecutivos.

Los detalles de la Working Americans’ Tax Cut Act y cómo impactaría en los impuestos

Al igual que la otra propuesta legislativa, el proyecto aún no fue presentado, pero se anunció a través de un comunicado. Allí, Van Hollen aseguró que la propuesta tiene el apoyo de muchos otros legisladores demócratas.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

Según la publicación, estas son sus claves:

Además de la eliminación para quienes tengan ingresos menores a US$46.000 , brindaría un alivio fiscal para contribuyentes que perciban entre US$46.000 y US$80.500 .

, brindaría un para contribuyentes que . También se mencionan recortes de impuestos para jefes de familia y parejas casadas .

. La ley se financiaría mediante recargos a millonarios, concretamente a quienes ganen más de US$1.000.000 al año. La tasa variaría entre el 5% y el 12% según el nivel de ingresos.

El senador asegura que esta normativa beneficiaría a 130 millones de trabajadores, mientras que el recargo a millonarios alcanzaría a 615.000 contribuyentes.