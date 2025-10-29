En Nuevo México: dónde encontrar bancos de alimentos y despensas gratis en noviembre de 2025

Debido al cierre de gobierno de Estados Unidos, se tiene la incertidumbre de que, en caso de que se extienda, las ayudas federales para alimentos podrían suspenderse en todo el país, incluido Nuevo México, por lo que algunas organizaciones sin fines de lucro preparan bancos de alimento en apoyo para las familias más necesitadas.

Dónde están los bancos de alimentos en Nuevo México en noviembre

Anteriormente, tras los recortes a los programas federales de los sectores salud y alimenticio ordenados por el presidente Donald Trump, el estado de Nuevo México firmó leyes para asignar más recursos y mantener en funcionamiento programas especiales pese a la falta del gobierno federal, según Telemundo.

Roadrunner es uno de los bancos de alimentos de Nuevo México (FB roadrunner.food.bank)

De acuerdo con el medio, el estado cuenta con cinco bancos de alimentos principales, que forman parte de la Asociación de Bancos de Alimentos, junto a varios más pequeños ubicados en diferentes localidades que brindan apoyo a los vecinos. De igual manera, hay mercados agrícolas donde los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) pueden usar sus depósitos para adquirir comida.

Los bancos de alimentos de Nuevo México son los siguientes:

Roadrunner : Este banco de alimentos ofrece servicios para los habitantes de los condados de Bernalillo, Catron, Chaves, Doña Ana, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Sandoval, Sierra, Socorro, Torrance y Valencia. Está abierto de lunes a viernes con un horario de 8.00 a 17.00 hs. Para localizar el banco de alimentos más cercano a la localidad, se puede consultar su mapa.

Este de Nuevo México : Este banco atiende a los condados de Curry, De Baca, Guadalupe, Quay y Roosevelt. Para obtener más información sobre los horarios de apertura de cada localidad, se sugiere llamar al (575) 763-6130, ya que no son fijos.

Banco de alimentos ECHO : Este atiende únicamente a los habitantes del condado de San Juan y está abierto de lunes a jueves con un horario de 7.30 a 15.00 hs.

La Despensa Comunitaria : Este sitio brinda despensas gratuitas para los vecinos de los condados de Cibola y McKinley. Los interesados pueden llamar al (505) 726-8068 de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs para obtener información sobre la entrega de alimentos.

El Depósito de Alimentos: Este banco de alimentos brinda servicio en los condados de Colfax, Harding, Los Álamos, Mora, Río Arriba, San Miguel, Santa Fe, Taos y Unión. También cuenta con un sitio de mapas digital para que los habitantes puedan localizar el banco más cercano a su domicilio

Qué es la Asociación de Bancos de Alimentos de Nuevo México

Los cinco principales bancos de alimentos de Nuevo México trabajan juntos como la Asociación de Bancos de Alimentos de Nuevo México (NMAFB, por sus siglas en inglés) para proporcionar ayuda alimentaria en sectores críticos y de bajos recursos en el estado, en especial en comunidades que enfrentan inseguridad alimentaria.

Nuevo México tiene cinco bancos de alimentos principales (FB roadrunner.food.bank)

Durante 2025, la asociación ha repartido alrededor de 54 millones de libras de alimentos en el estado, equivalente a entregar cerca de 3,8 millones de comidas cada mes. De igual manera, del total de alimentos distribuidos, 18% eran altos en proteínas y el 46% eran frutas y verduras.

Por qué suspenderán el programa SNAP en Nuevo México

Debido al cierre del gobierno de Estados Unidos que comenzó a principios de octubre, los pagos del programa SNAP para noviembre están en riesgo, en especial si continúa el cierre parcial, ya que los depósitos se suspenderían en Nuevo México y todo el país.

Cada mes dan 3,8 millones de comidas en Nuevo México (FB roadrunner.food.bank)

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) indicó que, en caso de que no se reabra el gobierno en los próximos días, los pagos para los cupones de alimentos quedarían en duda, ya que no se enviarían ciertos archivos que permitirían cargar las tarjetas EBT para usar la ayuda alimentaria.