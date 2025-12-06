“Off-Center Bust”: el detalle que convierte a una moneda de un dólar en US$1.5 millones en el mercado del coleccionismo

Una pieza de la serie “Draped Bust” acuñada en 1795 alcanzó un valor millonario en el mercado numismático debido a una particularidad en su diseño conocida como “Off-Center Bust”. Este detalle, junto con la rareza del ejemplar y su estado de conservación, la ubicó entre las monedas más cotizadas de su tipo.

El origen del dólar de 1795 y la aparición de un diseño clave

El dólar de plata acuñado en 1795 inauguró la serie conocida como “Draped Bust” dentro de la historia monetaria de Estados Unidos. Esta emisión se convirtió en la primera en incorporar el retrato de la Libertad con un busto drapeado en su anverso, un motivo que luego continuó en monedas datadas hasta 1804.

Esta moneda representa la aparición inicial del diseño de busto drapeado en la acuñación estadounidense Stacks Bowers

Entre los dólares de plata elaborados desde 1795 a 1798, la combinación del busto drapeado con el reverso del águila pequeña es una de las más difíciles de encontrar.

Aunque en términos de acuñación el primer año tuvo la menor producción, los valores de las cuatro fechas son comparables en el mercado especializado.

Las piezas de esta etapa temprana de la Casa de la Moneda estadounidense suelen presentar marcas paralelas derivadas de ajustes técnicos realizados antes de la acuñación.

Como su fabricación tenía fines prácticos y no estéticos, no siempre muestran uniformidad en los detalles. Por este motivo, los ejemplares en estado casi perfecto son menos comunes y los que se consideran sin circular se encuentran entre los más valorados.

Otro aspecto que da relevancia a estas monedas es su configuración visual. Algunas se destacan por sus superficies reflejantes y dispositivos bien definidos, algo inusual para la tecnología de acuñación del periodo.

Qué hace especial a la variedad “Off-Center Bust”

Dentro de las variantes registradas, el tipo “Off-Center Bust” destaca por un ajuste particular en la posición del diseño del busto. Esta característica no corresponde a un daño posterior, sino a una diferencia en la preparación del troquel original.

En el mercado numismático, este tipo de variaciones aumenta el interés porque permite identificar tirajes específicos o errores de alineación poco frecuentes. El ejemplar de 1795 pertenece a la categoría de acuñación de menta (MS), con un grado de rareza de nivel 2.

La moneda fue creada con una combinación de plata y cobre Stacks Bowers

Cómo identificar un dólar de busto drapeado auténtico

El dólar de busto drapeado genuino presenta un retrato trabajado en alto relieve con delineación precisa. Aunque ciertos elementos pueden mostrar suavidad, especialmente algunos rizos del cabello o estrellas centrales, el conjunto suele mantener una estructura clara.

Entre sus otras características a observar se encuentran:

Año: 1795.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Robert Scot/John Eckstein.

Borde con letras: “HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT”.

Diámetro: 40,00 milímetros.

Peso: 27,00 gramos.

Acuñación: 42.738 unidades.

Composición: 90% Plata, 10% Cobre.

Anverso: la Libertad se representa con un busto drapeado, mirando hacia la derecha, con el cabello recogido con una cinta. Está flanqueada por estrellas a ambos lados, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1795″ en la inferior.

Reverso: la llamada águila pequeña aparece de pie sobre un motivo rocoso en el centro, con las alas completamente rodeadas por una corona de olivo atada con una cinta formando un lazo en la parte inferior. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” aparecen en el perímetro.

En ejemplares bien conservados, es posible observar detalles completos en la cabeza del ave, las plumas y la configuración del lazo. No obstante, algunas áreas pueden presentar variaciones propias del método de acuñación, como zonas de menor precisión o estrías causadas por impurezas en el metal original.

Un rasgo frecuente en estas monedas es la presencia de finas marcas conocidas como “lint marks”, producto del uso de paños para limpiar los troqueles antes de la acuñación. Estas señales pequeñas e irregulares, visibles con lupa, aparecen en distintas áreas del anverso y el reverso.

Una de las monedas vendidas fue calificada como SP66, que indica un ejemplar de "Prueba Especial" y que se encuentra en una condición de excelente estado Stacks Bowers

También pueden apreciarse tenues líneas de pulido entre las letras o alrededor de las figuras principales. A lo largo de los años, muchas piezas adquirieron una tonalidad superficial en tonos dorados o ámbar.

Cuánto vale la variedad “Off-Center Bust” en el mercado de coleccionistas

La demanda por piezas de la serie “Draped Bust” responde a varios factores: la antigüedad del ejemplar, la escasez de variantes con el busto descentrado, la preservación de detalles y el interés que genera su importancia histórica.

A ello se suma el estado de conservación de algunos ejemplares, que alcanzan calificaciones elevadas en escalas de certificación profesionales.

Según la guía de precios de PCGS, las monedas de esta variedad pueden alcanzar valores cercanos a los US$1,5 millones.

Un ejemplar clasificado como SP66 fue vendido en la casa de subastas Stack’s Bowers por US$1.057.500, lo que confirma la presión del mercado sobre ejemplares con características únicas.