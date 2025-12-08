Oportunidad de visa para los cubanos: la embajada que ofrece el programa y cierra su convocatoria pronto

La embajada de Alemania en La Habana ofrece a los ciudadanos cubanos una visa para trabajar durante tres meses en el extranjero con vuelos y alojamientos financiados. Sin embargo, esta convocatoria cierra dentro de pocos días.

Los detalles de la visa de trabajo en el exterior para cubanos

Se trata del programa CrossCulture (CCP) que ofrece la embajada de Alemania en La Habana, la capital de Cuba. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 10 de diciembre.

Se trata de un programa destino a jóvenes profesionales que quieran expandir sus carreras en Alemania Freepik

Esta iniciativa está destinada para jóvenes profesionales que quieran trabajar tres meses en una organización alemana y que estén en búsqueda de oportunidades para “expandir sus habilidades profesionales”.

De acuerdo a la publicación que hizo el organismo a través de su cuenta de Facebook, estos permisos de trabajo permiten crear nuevos contactos, mejorar las habilidades multiculturales y ganar experiencia con la participación en talleres de networking y eventos profesionales.

A cambio, las organizaciones se benefician de la experiencia, el conocimiento regional y las redes de contactos de los becarios.

Requisitos para las visas de Alemania para jóvenes cubanos

De acuerdo al sitio oficial del programa CCP de Alemania, estos son los requisitos para aplicar:

Edad mínima: 23 años

23 años Experiencia relevante: se requiere un mínimo de dos años de experiencia profesional comprobada o de trabajo voluntario en una organización de la sociedad civil en Cuba

se requiere un mínimo de dos años de experiencia profesional comprobada o de trabajo voluntario en una organización de la sociedad civil en Cuba Dominio del idioma: es imprescindible tener un sólido dominio del inglés (escrito y hablado), ya que es el idioma principal utilizado en todas las actividades del programa.

es imprescindible tener un sólido dominio del inglés (escrito y hablado), ya que es el idioma principal utilizado en todas las actividades del programa. Aptitud física: se debe gozar de un estado de salud que le permita al solicitante realizar una estancia prolongada en el extranjero

El programa cubre gastos como los vuelos ida y vuelta, el alojamiento, seguro de salud y más ifa.de

Además, mencionan ciertos rasgos deseables en los candidatos, aunque no excluyentes. Por ejemplo, compromiso social y comunitario a largo plazo, una colaboración ya existente con alguna organización en Alemania y habilidades lingüísticas adicionales, como conocimiento del idioma alemán.

Las becas, según detalló el sitio, se otorgan principalmente a personas que trabajan en los siguientes temas y campos profesionales:

Política y sociedad

Medios de comunicación y cultura

Derechos humanos y paz

Desarrollo sostenible y justicia climática

Los documentos necesarios para aplicar a las becas de Alemania para cubanos

Los interesados que cumplan con los requisitos necesarios deben saber que además tiene que presentar dos documentos indispensables:

Curriculum vitae en inglés con detalles sobre educación y formación, experiencia laboral, voluntariado y otras habilidades

con detalles sobre educación y formación, experiencia laboral, voluntariado y otras habilidades Carta de recomendación de un supervisor de la organización o lugar de trabajo de origen del solicitante en el país de origen del solicitante. Se debe utilizar una plantilla específica.

Se debe presentar un CV en inglés para poder aplicar al programa de becas en Alemania Shutterstock

Pasajes de avión, alojamiento, seguro de salud y más: esto cubren las becas

Los becarios del programa de Cuba y otros países participantes gozarán de ciertos beneficios como:

Un pago mensual de 650 euros

Pasajes de avión de ida y vuelta

Alojamiento

Boleto mensual de transporte público dentro de la ciudad de residencia del becario

Seguro de salud

Reembolso de cualquier tarifa de visa necesaria

Sin embargo, el sitio aclara que no contempla el acompañamiento de familiares como cónyuges, parejas o hijos.

Los países que participan del programa de becas para trabajar en Alemania

Pero Cuba no es el único país que participa del programa de becas para trabajar tres meses en una organización alemana. También pueden aplicar jóvenes profesionales de estos países:

Argelia

Armenia

Azerbaiyán

Bangladesh

Bielorrusia

Bolivia

Brasil

Colombia

Egipto

Filipinas

Georgia

Guatemala

India

Indonesia

Irak

Irán

Jordania

Kazajistán

Kirguistán

Líbano

Libia

Malasia

Marruecos

Mauritania

México

Mongolia

Nepal

Pakistán

Territorios Palestinos

República de Moldavia

Rusia

Sri Lanka

Tailandia

Tayikistán

Túnez

Ucrania

Uzbekistán

Vietnam