Permiso de trabajo vencido en Illinois: la ley del Uscis que explica qué le pasa a los inmigrantes con esta condición

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de emitir los permisos de trabajo para inmigrantes. Las disposiciones de la agencia acerca del documento vencido y las consecuencias, aplican para todos los estados de EE.UU., incluido Illinois.

La última actualización de Uscis sobre la vigencia de los EAD

La dependencia anunció el fin a la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para renovación. El objetivo de la regla es priorizar la evaluación y verificación adecuadas de los extranjeros antes de extender la validez de sus permisos de trabajo.

La categoría de elegibilidad está en el EAD; la fecha de vencimiento aparece a la derecha de "Card Expires" Uscis

Según un comunicado, la regla actualizada del Uscis, señala:

A partir del 30 de octubre de 2025 , las solicitudes de renovación ya no activarán extensiones automáticas de la autorización de empleo.

Anteriormente, al presentar la solicitud para renovar, el migrante podía ser elegible para una extensión automática hasta 540 días desde la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, mientras el proceso estaba pendiente.

Esta práctica protegía a los solicitantes de la interrupción de la autorización de trabajo cuando los plazos de tramitación del Uscis se prolongaban más allá de la fecha de vencimiento del documento.

El gobierno de EE.UU. anunció cambios en los procesos de permisos de trabajo para ciertos migrantes Freepik

Las consecuencias de trabajar con un EAD vencido en Illinois

De acuerdo con Cho Immigration Law, una firma de abogados de inmigración con servicios en Illinois, por lo general, un migrante no podrá seguir trabajando si su EAD vence, a menos que haya solicitado una renovación o se beneficie de una extensión automática.

Los expertos legales coinciden en que es fundamental actuar con rapidez, ya que los trabajadores inmigrantes podrían ser deportados por trabajar sin autorización. Un guía del bufete HAWM Law PLLC, explica que laborar con un permiso vencido se considera empleo no autorizado y puede tener graves consecuencias, entre ellas:

Pérdida de empleo : la ley exige a los empleadores que despidan a los empleados que no puedan presentar prueba de autorización para trabajar.

: la ley exige a los empleadores que despidan a los empleados que no puedan presentar prueba de autorización para trabajar. Consecuencias migratorias : el empleo no autorizado puede afectar negativamente el estatus migratorio y la elegibilidad para futuros beneficios.

: el empleo no autorizado puede afectar negativamente el estatus migratorio y la elegibilidad para futuros beneficios. Sanciones y multas para los empleadores: los empleadores que contraten a sabiendas a personas sin autorización de trabajo válida pueden enfrentarse a sanciones y multas.

Para evitar estas consecuencias, es fundamental renovar el EAD a tiempo y comunicarse con el empleador sobre el estado de la autorización de trabajo.

Existen diversos grupos de ciudadanos que no requieren permiso para trabajar en EE.UU. Archivo

El tiempo exacto para tramitar la renovación del EAD, según Uscis

Un permiso de trabajo en Estados Unidos tiene una duración de uno o dos años, según el beneficio migratorio, la fecha de vigencia se encuentra detallada en el mismo documento.

El Uscis explica que para renovar un Documento de Autorización de Empleo es necesario presentar el Formulario I-765 dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento de la tarjeta actual, pero no más de 180 días antes de la expiración.

Asimismo, que el proceso de renovación del EAD se debe iniciar al menos 90 días antes del vencimiento del documento. Esto es para que se tenga más probabilidad de recibir el nuevo permiso de trabajo a tiempo.