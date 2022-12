Para el Financial Times, Volodimir Zelensky es “la persona del año”

escuchar

En medio de una cruenta guerra contra Rusia, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, culmina este 2022 como “la persona del año”, de acuerdo con el Financial Times. “El hombre de 44 años se ganó un lugar en la historia por su extraordinaria demostración de liderazgo y fortaleza”, anunció el medio a través de su cuenta de Twitter.

Después de más de nueve meses del inicio de una brutal lucha, Zelensky, quien es actor de formación y presidente desde 2019, “ha llegado a encarnar el valor y la resiliencia del pueblo ucraniano” en su lucha contra Rusia, de acuerdo con la publicación.

El diario británico Financial Times nombró a Volodimir Zelenski como persona del año Twitter/@FinancialTimes

En un detallado perfil que publicó el medio inglés, Zelensky reveló que, en lugar de librar una despiadada batalla, “preferiría estar con su hijo pescando carpas en el río Dnipro”, que también es el nombre de una de las ciudades que más ha sufrido los ataques de las fuerzas militares rusas.

No obstante, a este hombre, quien también es el sexto presidente que tiene Ucrania desde su independencia en 2021, no siempre se lo tomó con seriedad. Mucho antes del inicio de la guerra en febrero, los mismos nacionales “lo consideraban una broma” y no concebían que un comediante tuviera la capacidad de desempeñar el rol de político y representante de una nación.

El lapidario mensaje de Volodomir Zelensky en 50 días de guerra

De hecho, era el “hombre de la calle” convertido en presidente, un papel que ya interpretó en la serie satírica de televisión que lo hizo famoso en Ucrania, según reseñó el medio inglés.

Sin embargo, cuando se vio obligado a defender a Ucrania, incluso con su propia integridad física, de los despiadados ataques de Vladímir Putin, la visión sobre este hombre cambió por completo. En una entrevista que el Financial Times le hizo cuando comenzó la invasión rusa, el presidente mencionó que no se consideraba que destacara en él la valentía. “Soy más responsable que valiente... Odio decepcionar a la gente”, expresó.

Olena Zelenska, primea dama de Ucrania, fue portada de Vogue Twitter/@voguemagazine

Cuando Zelensky recibió la oferta por parte de Joe Biden de trasladarse a Estados Unidos junto con su esposa e hijos, el presidente optó por permanecer en Kiev, y aquella decisión impulsó a las fuerzas armadas y a la población a resistir los embates diarios de Rusia. En aquel momento, se lo vio protagonizar un video —que rápidamente se hizo viral en redes sociales—, desde la capital ucraniana y rodeado de su gabinete de gobierno. “Todos estamos aquí. Nuestros soldados y nuestros ciudadanos están aquí. Estamos protegiendo nuestra independencia, nuestro país y así continuaremos”, manifestó.

Asimismo, la primera dama de Ucrania, también ganó protagonismo desde inicio de la invasión y fue portada de Vogue hace unos meses. “Estoy pidiendo algo que nunca habría querido pedir: pido armas, no armas que se vayan a utilizar para librar una guerra en tierra ajena, sino para proteger el propio hogar y el derecho a despertarse vivo en ese hogar”, expresó la esposa de Zelensky.

Esta arquitecta de 44 años era prácticamente desconocida para los ciudadanos ucranianos hasta que, al igual que Volodimir, se plantó en su país y resiste los embates de una guerra que no parece tener una fecha de término cercana. Actualmente, es una figura que ayuda a reforzar el mensaje sobre la situación crítica que en la que se encuentra Ucrania.

LA NACION