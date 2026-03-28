Pidió subsidios porque no podía salir a trabajar, pero la “atraparon” en México haciendo surf y turismo aventura

Catherine Wieland, en teoría, padecía una ansiedad tan severa que no podía salir de su casa a trabajar o realizar tareas básicas de supervivencia. Consiguió que el Estado británico le pagara miles de dólares en subsidios y hasta llegó a decir que había empeorado, aunque recién volvía de un viaje de lujo a México. Pero la descubrieron.

La estafa de una británica que hacía viajes de lujo a México

La mujer, de 33 años, es oriunda de Goring-by-Seaen, West Sussex, a unos 100 kilómetros de Londres. En total, recibió más de 23.000 libras esterlinas (unos 43.000 dólares) en concepto de beneficios por discapacidad, conocidos como Personal Independence Payments (PIP), hasta que el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) inició una investigación exhaustiva que expuso una realidad opuesta y la llevó a juicio.

Según la BBC, durante el período en el que declaraba su “imposibilidad de salir a la vía pública”, realizó diversas actividades recreativas:

Practicó surf y tirolesa en las playas de Cancún, México.

en las playas de Cancún, México. Visitó el parque de diversiones Thorpe Park del Reino Unido en tres oportunidades.

Thorpe Park del Reino Unido en tres oportunidades. Realizó 76 visitas a salones de belleza para tratamientos estéticos.

para tratamientos Asistió a 60 bares , clubes nocturnos y diversos restaurantes.

, clubes nocturnos y diversos restaurantes. Se sometió a sesiones de bronceado artificial .

. Pagó costosos tratamientos en una clínica odontológica privada.

No estaba enferma, estaba... en México UK Department for Work and Pensions

La investigación reveló que la mujer utilizó los fondos públicos para solventar gastos de ocio mientras mantenía la mentira sobre su salud mental ante los organismos de control.

Incluso, al regresar de sus vacaciones en México, Wieland envió una solicitud de revisión donde aseguraba que su condición de salud empeoraba.

Cuando los inspectores del DWP presentaron las pruebas y los extractos bancarios que detallaban sus gastos en moneda extranjera y actividades recreativas, la acusada ofreció una respuesta sorprendente: “No sabía que no estaba permitido salir de mi casa”, según publicó la BBC. Esta defensa careció de validez legal ante las autoridades británicas.

Catherine Wieland, haciendo tirolesa en Cancún, México UK DWP

Condenada en tribunales

El caso llegó a la justicia. El jueves pasado, un tribunal le dictó una sentencia de 28 semanas de prisión, aunque la pena quedó en suspenso por un período de 18 meses.

Wieland admitió ante los magistrados su responsabilidad por “no notificar el cambio real en sus circunstancias personales”. Como parte de la condena, la mujer debe reintegrar la totalidad de 23.662 libras esterlinas que obtuvo de manera ilícita entre los años 2021 y 2024.

Catherine, en un cenote mexicano durante su viaje de lujo UK DWP

Andrew Western, ministro del DWP, calificó este episodio como un abuso directo al sistema de seguridad social. Según la BBC, el funcionario dijo: “Esta acción constituye un insulto para cada contribuyente trabajador y para las personas que dependen genuinamente del subsidio PIP. Wieland mintió de manera reiterada, aprovechó el sistema para obtener cada centavo posible y tuvo el descaro de afirmar que su estado de salud empeoraba mientras practicaba deportes extremos en México”.