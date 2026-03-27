El pedido de Sheinbaum: México busca dos barcos con ayuda humanitaria para Cuba que desaparecieron en el mar

Una misión humanitaria que partió desde México, en lugar de arribar a destino, se desvaneció en el Caribe sin dejar rastro. Mientras las autoridades navales intensifican los operativos de búsqueda, la incertidumbre rodea el paradero de dos embarcaciones que salieron con ayuda para Cuba y nunca confirmaron su llegada.

La travesía humanitaria que quedó inconclusa

Según informó la Secretaría de Marina en su comunicado oficial, dos veleros zarparon el 20 de marzo desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, con destino a La Habana, en Cuba. A bordo viajaban nueve tripulantes de distintas nacionalidades, quienes transportaban ayuda humanitaria.

Los veleros, que transportaban ayuda humanitaria para la isla, tenían previsto su arribo entre el 24 y el 25 de marzo (imagen ilustrativa) Stock en Canva

El itinerario contemplaba una llegada entre el 24 y el 25 de marzo, pero la falta de comunicación encendió las alarmas.

El documento detalla que, ante la ausencia de confirmación de arribo, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. Esta reacción responde a la obligación del Estado mexicano de proteger la vida humana en el mar, especialmente en rutas internacionales donde el tránsito marítimo es constante pero también impredecible.

Activación del Plan Marina desde México para encontrar las embarcaciones

El eje central de la respuesta oficial fue la implementación del Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR). Esta estrategia, diseñada para atender emergencias marítimas, moviliza recursos humanos, técnicos y logísticos con el objetivo de localizar embarcaciones en riesgo.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, las acciones desplegadas incluyen:

Alertamiento de mandos navales en regiones clave.

Coordinación con estaciones especializadas en rescate marítimo.

Emisión de avisos a la comunidad marítima.

Análisis técnico de información oceánica y meteorológica.

Las autoridades navales informaron que a bordo de las naves viajan nueve tripulantes de diversas nacionalidades, cuya última ubicación conocida los situaba en el corredor marítimo entre Quintana Roo y el occidente de Cuba (imagen ilustrativa) Stock en Canva

Estas medidas buscan ampliar el radio de búsqueda y optimizar las probabilidades de localización, en una operación que se torna más compleja con el paso de los días.

Despliegue de la búsqueda sobre el Caribe mexicano

El operativo se concentra en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, un corredor marítimo estratégico pero también expuesto a corrientes cambiantes. La Secretaría de Marina detalló que se movilizaron tanto unidades de superficie como aeronaves, entre ellas aviones tipo Persuader, especializados en vigilancia y patrullaje.

Las tareas en campo contemplan patrones de búsqueda marítima y aérea que consideran múltiples variables:

La derrota programada de las embarcaciones.

Posibles cambios de rumbo.

Condiciones meteorológicas predominantes.

Corrientes marinas de la región.

Este enfoque integral permite ajustar continuamente las zonas de rastreo, especialmente ante la posibilidad de deriva, un fenómeno que podría haber desplazado a los veleros fuera de su trayectoria original.

El Gobierno de México puso en marcha el componente de Búsqueda y Rescate (SAR), por el cual moviliza recursos técnicos y logísticos de alto nivel para localizar a las embarcaciones en riesgo (imagen ilustrativa) Stock en Canva

Llamado a la comunidad marítima para sumar apoyo en la búsqueda

En paralelo al despliegue institucional, la Secretaría de Marina emitió un llamado urgente a la comunidad marítima, tanto nacional como internacional. El objetivo es sumar ojos en el mar que puedan aportar información relevante.

El exhorto está dirigido a todos aquellos que puedan llegar a brindar información sobre el paradero de las naves. En particular a:

Embarcaciones comerciales.

Flotas pesqueras.

Navegantes recreativos.

Plataformas que operan en el Caribe y el Golfo de México.

La consigna fue clara: cualquier avistamiento o dato sobre los veleros debe ser reportado de inmediato a las autoridades navales más cercanas. Esta colaboración puede resultar determinante en un contexto donde la localización depende, en gran medida, de la amplitud de la vigilancia, explicaron las autoridades mexicanas.