Por menos de US$10: Pizza Hut, Domino’s y las ofertas para celebrar la Semana Nacional de la Pizza en EE.UU.

La Semana Nacional de la Pizza en Estados Unidos inició el pasado domingo 11 de enero y estará vigente durante varios días más, con promociones especiales de menos de US$10 en grandes cadenas como Pizza Hut y Domino’s.

Las ofertas por la Semana Nacional de la Pizza en EE.UU.

La pizza es una de las comidas rápidas preferidas de los estadounidenses, por lo que las grandes cadenas del país han compartido sus ofertas especiales para celebrar la Semana Nacional de la Pizza, de acuerdo con Economic Times.

Grandes cadenas nacionales ofrecen promociones durante la Semana Nacional de la Pizza en Estados Unidos (Pexels/Jonathan Valdes)

Las ofertas que permanecerán vigentes hasta el 17 de enero de 2026 en diferentes cadenas de comida rápida en EE.UU. son:

Pizza Hut ofrece una pizza New Yorker jumbo por US$10 .

ofrece una . Domino’s ofrece pizzas por US$6,99. Paquetes combinados por US$19,99, y alitas de pollo por US$7,99.

ofrece pizzas por US$6,99. Paquetes combinados por US$19,99, y alitas de pollo por US$7,99. Casey’s pone a disposición de sus clientes el código “PIZZAWEEK” para que obtengan el 25% de descuento en todas sus pizzas.

pone a disposición de sus clientes el código “PIZZAWEEK” para que obtengan el 25% de descuento en todas sus pizzas. California Pizza Kitchen ofrece una pizza por US$5.

ofrece una pizza por US$5. Wiseguy Pizza ofrece que la segunda pizza con un 50% de descuento tras haber comprado la primera en línea.

ofrece que la segunda pizza con un 50% de descuento tras haber comprado la primera en línea. Happy Joes tendrá un 15% de descuento en sus pizzas grandes.

tendrá un 15% de descuento en sus pizzas grandes. Papa Murphy’s ofrece el 30% de descuento en pizzas regulares con su código PZWK26.

Qué es y por qué se celebra la Semana Nacional de la Pizza en EE.UU.

Se trata de una celebración a una de las comidas favoritas del país norteamericano que suele iniciar el segundo domingo de enero de cada año, de acuerdo con National Day Calendar.

La pizza es una de las comidas rápidas favoritas de los estadounidenses (Pexels/Jules Clark)

Al ser un alimento versátil y aprobado por el 98% de los encuestados, en Estados Unidos se creó toda una semana para conmemorarla con ofertas especiales.

Esta comida rápida es conocida como una de las más versátiles, ya que puede comerse a cualquier hora del día y prepararse con una variedad de masas e ingredientes que hacen que se adapte a los gustos de todos.

La pizza ganó popularidad en el país norteamericano a principios del siglo XX, tiempo después de que fuera traída por inmigrantes y evolucionara hasta las versiones que existen en la actualidad, según USA Today.

En 2025, las estimaciones de gastos de consumidores en las cadenas de pizza más reconocidas en EE.UU. ascendió a US$30.900 millones y expertos aseguran que las ventas de este alimento se han mantenido sin cambios en los últimos años.

Cuál es el origen e historia de la pizza

El origen de la pizza se atribuye a la cocina italiana, aunque algunos historiadores señalan que ya existían antecedentes de este platillo en la antigüedad, de acuerdo con National Geographic.

Todo habría comenzado en el Medio Oriente, en donde solía acostumbrarse hornear un trozo de masa creado con harina de trigo y agua.

Fueron los etruscos, civilización que floreció en el centro de Italia, quienes crearon primero la Foccacia, señalada como uno de los panes más antiguos de este país, seguidos por los griegos y los romanos.

Los orígenes de la pizza se atribuyen a la cocina italiana, en Nápoles (Pexels/Rene Strgar)

A pesar de que estos antecedentes existían siglos antes, el término pizza apareció en el año 1000, aproximadamente, cuando fue mencionado en documentos como productos típicos horneados llamados pissas o pizis.

Para el año 1800 ya existían más de 60 pizzeros en Nápoles, de acuerdo con archivos históricos de esta ciudad. En aquel tiempo, la elaboración del plato se consideraba un arte que requería de gran talento y dedicación.

Se refiere que la primera receta de pizza similar a lo que se conoce hoy en día se encuentra en el documento Hábitos y costumbres de Nápoles y alrededores descritos y pintados, donde se dice que para elaborarla es necesaria una base de masa y “lo que se le ocurra” a cada chef.