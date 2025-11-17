Por menos de US$30 mil: los carros eléctricos usados más baratos en EE.UU. en noviembre 2025

De acuerdo con expertos de la industria automotriz, mientras el precio de los autos a gasolina continúa en aumento desde febrero de 2025, los vehículos eléctricos muestran una tendencia a la baja, en especial los de segunda mano. Esto ha abierto la posibilidad de encontrar diversas opciones por menos de US$30.000.

Cinco autos eléctricos usados que se pueden comprar por menos de 30 mil dólares

Según el sitio especializado iSeeCars, los vehículos eléctricos usados en EE.UU. se deprecian rápidamente, lo que representa una ventaja para los compradores potenciales. Incluso los modelos más populares se pueden conseguir por menos de ese monto.

El Hynudai Ioniq 5 se caracteriza por su diseño moderno, eficiencia energética y prestaciones tecnológicas (Hynudai) Hynudai

Estos son los cinco modelos eléctricos más destacados disponibles en noviembre de 2025 por menos de US$30.000:

Hyundai Ioniq 5 2023 (US$23.026): este modelo de la firma surcoreana ha recibido diversos premios en los últimos años, de acuerdo con Edmunds . Ofrece buena conducción, diseño futurista y excelente tecnología, especialmente en su versión Limited , que se consigue por debajo de los US$30.000 . Su modelo de entrada se ha depreciado 44% respecto de su precio original de US$41.450 .

este modelo de la firma surcoreana ha recibido diversos premios en los últimos años, de acuerdo con . Ofrece buena conducción, diseño futurista y excelente tecnología, especialmente en su versión , que se consigue por debajo de los . Su modelo de entrada se ha depreciado respecto de su precio original de . Nissan Leaf 2022 (US$14.259): el clásico eléctrico japonés, fabricado desde 2010, ha mejorado en diseño y autonomía, alcanzando 149 km con una sola carga, según Car and Driver . Es ideal para trayectos cortos y para quienes buscan ahorro, especialmente si cuentan con cargador doméstico.

el clásico eléctrico japonés, fabricado desde 2010, ha mejorado en diseño y autonomía, alcanzando con una sola carga, según . Es ideal para trayectos cortos y para quienes buscan ahorro, especialmente si cuentan con cargador doméstico. Hyundai Kona eléctrico 2022 (US$18.188): este SUV subcompacto destaca por su diseño y precio competitivo. Según Kelley Blue Book , se puede encontrar por menos de US$19.000 , con un kilometraje inferior a 33.000 km y una autonomía de 415 km por carga.

este destaca por su diseño y precio competitivo. Según , se puede encontrar por menos de , con un kilometraje inferior a y una autonomía de por carga. Kia EV6 2023 (US$25.844): considerado el “primo” deportivo del Ioniq 5, este SUV compacto combina rendimiento y tecnología, de acuerdo con Car and Driver . En CarMax se pueden conseguir versiones GT Line por menos de US$30.000 , con menos de 40.000 km recorridos.

considerado el “primo” deportivo del Ioniq 5, este combina rendimiento y tecnología, de acuerdo con . En se pueden conseguir versiones por menos de , con menos de recorridos. Tesla Model Y 2022 (US$27.846): es uno de los eléctricos más populares y vendidos en Estados Unidos. Según Car and Driver, su interior minimalista y su avanzada tecnología lo convierten en un referente del segmento. Ofrece 384 caballos de fuerza y una autonomía superior a 400 km.

Eliminación de crédito fiscal impactará en los precios de autos eléctricos en EE.UU.

El crédito fiscal que otorgaba US$7500 para la compra de autos eléctricos nuevos y US$4000 para los usados fue eliminado en octubre de 2025 por la administración del presidente Donald Trump, medida que afectará de forma negativa los precios, según CNN.

La venta de autos eléctricos en EE.UU. ha aumentado en los últimos años (tesla.com)

El medio señala que esta decisión no solo impactará el costo real para los consumidores de EE.UU., sino que también podría frenar el crecimiento de las ventas registrado en los últimos años.

Tan solo en 2024, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron 7%, al alcanzar 1,6 millones de unidades, más del triple que las de autos a combustión interna.

Por qué se eliminó el crédito fiscal para autos eléctricos nuevos y usados

De acuerdo con CBS, el crédito fiscal para autos eléctricos formaba parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), promulgada por el entonces presidente Joe Biden como parte de su estrategia para incentivar el uso de energías limpias.

Las calcomanías de aire limpio son un incentivo para adquirir autos eléctricos (Unsplash)

Sin embargo, en 2025 Trump eliminó esta ayuda mediante su legislación “One Big Beautiful Bill Act”, que suprimió varios incentivos federales, entre ellos los relacionados con la transición hacia energías sostenibles.