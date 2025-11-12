Por qué este jueves 13 de noviembre es una fecha clave para el pago del beneficio SNAP en EE.UU.
La Corte Suprema se expidió sobre la obligación del gobierno de Trump de realizar el pago completo y puso una fecha límite
- 3 minutos de lectura'
Luego de una larga disputa judicial, la incertidumbre sobre el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) podría terminar esta semana. Es que la Corte Suprema de Estados Unidos fijó el jueves 13 de noviembre como la fecha límite para que la administración Donald Trump realice los pagos completos.
Los detalles del fallo de la Corte Suprema sobre el pago de SNAP
El martes pasado, millones de beneficiarios aguardaban por la resolución del máximo tribunal. Los jueces debían fallar sobre la obligación de realizar la totalidad del pago correspondiente a noviembre, que se encontraba suspendido.
Finalmente, la decisión fue que la pausa continuará hasta la medianoche del jueves 13 de noviembre, según consta en el documento. Esto significa que, hasta ese momento, el gobierno federal no tiene obligación de enviar el 100% de los fondos de SNAP para este mes.
La resolución sucede da en un contexto político marcado por el avance de un proyecto de ley que busca ponerle fin al histórico cierre de gobierno, que lleva 42 días y es el más extenso de la historia. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado, mientras que la Cámara de Representantes debe tratarla este miércoles.
En caso de que haya luz verde, solo restaría la firma del presidente para terminar con el shutdown y, como consecuencia, con la suspensión del pago de SNAP. En este escenario confía la Corte Suprema, que extendió hasta el jueves la obligación de la administración Trump para enviar el dinero completo.
Desde un principio, el gobierno estadounidense había aclarado que podía pagar un 65% de lo que corresponde al SNAP en noviembre. Según detalló, eso tomaría unos 8000 millones de dólares de fondos de contingencia.
Sin embargo, y a pesar de múltiples reclamos, insistió en que no podía obtener los US$4000 millones restantes para completar la totalidad del envío de fondos.
La ley de financiamiento que puede terminar con el cierre del gobierno en EE.UU.
El proyecto republicano obtuvo el apoyo de ocho demócratas en el Senado durante la votación del lunes y consiguió media sanción. Debido al feriado federal por el Día de los Veteranos, la Cámara de Representantes no pudo tratarlo el martes y recién lo hará este miércoles, de acuerdo con información de CBS News.
En este contexto, millones de beneficiarios de SNAP aguardan por la aprobación y posterior firma de Trump para volver a tener la totalidad de los pagos.
La batalla judicial del gobierno de EE.UU. para no pagar la totalidad del SNAP
La administración Trump sostuvo una larga disputa judicial para evitar enviar el 100% de los fondos del programa en noviembre. Luego de indicar que no podía hacerlo por el cierre del gobierno, comenzó el recorrido en tribunales:
- Un juez federal emitió un fallo que obligaba a realizar el pago completo.
- Ketanji Brown Jackson, jueza de la Corte Suprema, suspendió esa medida.
- EE.UU. presentó un pedido para sostener la suspensión, pero fue rechazado en una corte de apelaciones.
- La Corte Suprema sostuvo la suspensión hasta el jueves 13 de noviembre y se aguarda por la aprobación del financiamiento.
Otras noticias de Cheque de estímulo y SNAP
Sigue la disputa. Qué pasará con el pago del SNAP tras el fin del cierre del gobierno en EE.UU.
¿Qué cambió? Qué significa la nueva orden sobre el pago de beneficios SNAP en EE.UU. para noviembre 2025
Crisis por falta de SNAP. Inició una despensa de alimentos gratis y la reacción de la comunidad lo conmovió
- 1
El escandaloso motivo por el que Miss Chile podría ser descalificada de Miss Universo 2025
- 2
Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Nueva Jersey
- 3
El camino a la fama de Angélica Vale: la mexicana que emigró a Estados Unidos y tiene una estrella en Hollywood
- 4
La votación por el shutdown que quebró la disciplina partidaria desata una feroz disputa interna entre los demócratas