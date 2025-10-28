Por qué la Toyota Hilux ya no se vende en Estados Unidos y cuál es la camioneta equivalente en el mercado

La camioneta Toyota Hilux no se vende en Estados Unidos desde 1995, cuando se dejó de comercializar debido a los aranceles impuestos en el “Chicken Tax”, que representaban el 25% para estos vehículos ligeros. En su lugar, se lanzó el Toyota Tacoma ese mismo año.

El origen de la finalización de la venta de la Toyota Hilux en EE.UU.

La Toyota Hilux se lanzó al mercado estadounidense en 1968, pero la importación desde Japón se complicó debido a los impuestos derivados de la disputa comercial sobre la exportación de pollos a Europa, que culminaron con el “Chicken Tax”.

El 36º presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, estableció un arancel del 25% a las camionetas ligeras importadas para frenar la competencia con el territorio norteamericano.

La Toyota Hilux se dejó de comercializar en EE.UU. debido a una serie de factores toyota.com

La primera fábrica de Toyota en Estados Unidos surgió en 1986, en Kentucky, y desarrolló su mercado a nivel nacional. En 1995, se lanzó la Toyota Tacoma, una versión que sustituyó a la Hilux en el territorio.

Según US News, el nuevo modelo presentó mayores dimensiones en su diseño y características destinadas a satisfacer a los clientes estadounidenses. En la actualidad, la Hilux se fabrica en seis países del mundo.

La Toyota Tacoma presenta 11 modelos disponibles en el territorio norteamericano toyota.com

Cuál es el precio de la Toyota Tacoma en EE.UU., la alternativa a la Hilux

En octubre de 2025, la Toyota Tacoma presenta un precio base de 31.590 dólares, con un diseño robusto y refinado que pretende afrontar cualquier tipo de terreno. En su inventario en Estados Unidos, cuenta con 11 modelos diferentes.

SR: desde US$31.590 , tiene un motor turboalimentado i-Force de 2,4 L, transmisión manual de seis velocidades y una cabina doble con caja.

, tiene un motor turboalimentado i-Force de 2,4 L, transmisión manual de seis velocidades y una cabina doble con caja. SR5: desde US$36.220 , cuenta con suspensión trasera con resortes helicoidales (para soportar mayor peso y disminuir el impacto de las vibraciones de la ruta).

, cuenta con suspensión trasera con resortes helicoidales (para soportar mayor peso y disminuir el impacto de las vibraciones de la ruta). TRD PreRunner: desde US$38.520 , presenta un diferencial trasero con bloqueo controlado electrónicamente (para que las ruedas giren a la misma velocidad).

, presenta un diferencial trasero con bloqueo controlado electrónicamente (para que las ruedas giren a la misma velocidad). TRD Sport: desde US$39.800 , con suspensión deportiva.

, con suspensión deportiva. TRD Off-Road: desde US$42.200 , con amortiguadores monotubo con depósitos remotos, en estilo todoterreno.

, con amortiguadores monotubo con depósitos remotos, en estilo todoterreno. TRD Sport i-Force MAX: desde US$46.720 , con suspensión deportiva y una fuente de alimentación de 2400 W.

, con suspensión deportiva y una fuente de alimentación de 2400 W. TRD Off-Road i-Force MAX: desde US$47.020 , con amortiguadores monotubo con depósitos remotos.

, con amortiguadores monotubo con depósitos remotos. Limited: desde US$52.955 , con suspensión variable adaptativa y ruedas de aleación de 18 pulgadas.

, con suspensión variable adaptativa y ruedas de aleación de 18 pulgadas. Limited i-Force MAX: desde US$56.280 , con ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistema de propulsión híbrido turboalimentado de 2,4 L.

, con ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistema de propulsión híbrido turboalimentado de 2,4 L. Trailhunter: desde US$63.135 , con un diseño premium que se adapta a los terrenos más desafiantes.

, con un diseño premium que se adapta a los terrenos más desafiantes. TRD Pro: desde US$64.135, con mejoras en su presentación interior y exterior.

La Tacoma cuenta con funcionalidades y adaptaciones al terreno que presentan diferencias con la Hilux toyota.com

Cuáles son las principales diferencias entre la Toyota Hilux y la Tacoma

Según la plataforma mencionada, ambos modelos presentan una serie de características que las diferencian, a pesar de que la Tacoma se desarrolló como sustitución de la Hilux. Las tres principales son: