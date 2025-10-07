Por qué se celebra el Día Nacional del Taco, hoy martes 7 de octubre: dónde conseguir uno gratis en EE.UU.

Este 7 de octubre, EE.UU. se llena de color y sabor con el Día Nacional del Taco. En honor a estas tortillas de maíz frescas, muchos restaurantes contarán con descuentos, promociones especiales y hasta productos gratis.

La historia detrás del Día Nacional del Taco

La palabra “taco” tiene sus raíces en el náhuatl, idioma hablado por los aztecas. Las primeras comunidades en degustar las tortillas de maíz fueron los indígenas que vivían en la región lacustre del Valle de México, que las rellenaban con pescado, según consignó The National Day.

Los tacos fueron introducidos en EE.UU. a principios del siglo XX Getty Images

Los tacos fueron introducidos a EE.UU. por inmigrantes mexicanos a principios del siglo XX, con la aparición de vendedores ambulantes y taquerías en ciudades del suroeste. En la década de los 60, se promovió por primera vez un “Día del Taco” el 3 de mayo como antesala de las celebraciones del Cinco de Mayo.

La festividad fue perdiendo popularidad con el tiempo hasta 2009, cuando varios negocios se unieron para establecer el 4 de octubre como el Día Nacional del Taco. A los pocos días, se trasladó al primer martes de octubre.

Promociones por el Día Nacional del Taco

Las festividades del Día Nacional del Taco incluyen promociones y descuentos en varios restaurantes. Algunos de ellos son:

Taco Bell

El gigante de comida rápida presentó sus ofertas para la festividad, que incluyen tacos suaves de pollo Cantina por US$1 a los miembros del programa de fidelización Taco Bell Rewards en la aplicación de Taco Bell, más un 5% de descuento los paquetes de fiesta cuando realizan pedidos en la app.

Los miembros del programa de fidelización Taco Bell Rewards podrán acceder a múltiples beneficios por el Día del Taco Foto Taco Bell Corp.

De acuerdo con USA Today, otra de las promociones presentadas por Taco Bell son:

Mediodía ET/9 hs PT: reclama una camiseta de edición limitada del Día Nacional del Taco (hasta agotar stock).

reclama una camiseta de edición limitada del Día Nacional del Taco (hasta agotar stock). 14 hs ET/11 hs PT: obtén un taco suave de pollo Cantina por US$1 (hasta agotar stock).

obtén un taco suave de pollo Cantina por US$1 (hasta agotar stock). 16 hs ET/13 hs PT: obtenga un taco suave de pollo Cantina por US$1 (hasta agotar stock).

obtenga un taco suave de pollo Cantina por US$1 (hasta agotar stock). 18 hs ET/15 hs PT: taco suave de pollo Cantina a US$1 (hasta agotar stock).

taco suave de pollo Cantina a US$1 (hasta agotar stock). 20 hs ET/17 hs PT: taco suave de pollo Cantina a $1 (25 000 disponibles para canjear)

taco suave de pollo Cantina a $1 (25 000 disponibles para canjear) 22 hs ET/19 hs PT: gana un año de Taco Tuesdays en Taco Bell (tarjetas de regalo de 160 dólares disponibles para canjear).

Abuelo’s Mexican Restaurant

El restaurante votado como el mejor local de comida mexicana también celebrará el Día del Taco con una promoción distintiva. Las personas que quieran añadir carne o pollo desmenuzado a su plato principal podrán hacerlo por tan solo US$1.

Esta alternativa solo se podrá aplicar en restaurantes y el añadido se reduce a estos ingredientes. Para mayor información, ingresar al sitio web de la compañía.

Chevys Fresh México

La cadena de comida mexicana le ofrecerá a sus clientes la oportunidad de construir su propio tanto a tan solo US$3. Para ello, la tortilla debe incluir carne birria, cerdo, pollo o carne de puerco.

Los tacos podrán costar hasta US$3 si se agregan algunos productos como pollo o carne de cerdo Pexels/Sergio Arreola

Margaritas Mexican Restaurant

Esta compañía ofrecía carne, pollo, carnitas y tacos gratuitos para sus miembros este 7 de octubre entre las 15 y 17 hs (hora local del comercio). Para acceder a este beneficio, la persona debe presentarle a los empleados la opción de “beneficios” en su aplicación.