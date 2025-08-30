Taco Bell presenta su menú de otoño con cinco clásicos muy pedidos que regresan a sus tiendas en septiembre

Taco Bell anunció el lanzamiento de un menú especial de temporada que llegará a todas sus sucursales en Estados Unidos a partir del 9 de septiembre. La propuesta, denominada Decades Y2K, marca el retorno de cinco recetas que fueron parte de la oferta de la marca en la década del 2000, todas disponibles por un precio igual o menor que tres dólares.

Cuáles son los clásicos del menú Y2K que regresan a Taco Bell en 2025

“Nadie vivió los años 2000 como Taco Bell. Esa época nos dio algunos de nuestros productos más icónicos”, dijo Taylor Montgomery, director ejecutivo de marketing de Taco Bell, en un comunicado oficial. “Los fans nunca han dejado de pedir que vuelvan estos artículos y, la verdad, nosotros también los extrañábamos. Pero Decades Y2K no es solo un menú, se trata de revivir los sabores, la moda y la diversión que hicieron inolvidable aquella época”, agregó.

La cadena de comida rápida presenta el menú Decades Y2K Foto Taco Bell Corp.

Los productos que conforman el menú son:

Cool Ranch Doritos Locos Tacos : preparado con una tortilla de maíz crujiente saborizada con Cool Ranch, rellena de carne sazonada, lechuga y queso cheddar. Precio US$2,49 .

: preparado con una tortilla de maíz crujiente saborizada con Cool Ranch, rellena de carne sazonada, lechuga y queso cheddar. . 7-Layer Burrito : combinación vegetariana de frijoles, arroz, crema agria, guacamole, lechuga, tomate y queso en tortilla de harina. Precio US$2,49 .

: combinación vegetariana de frijoles, arroz, crema agria, guacamole, lechuga, tomate y queso en tortilla de harina. . Double Decker Taco : una tortilla suave con frijoles envuelve un taco crujiente relleno de carne, lechuga y queso cheddar. Precio US$2,49 .

: una tortilla suave con frijoles envuelve un taco crujiente relleno de carne, lechuga y queso cheddar. . Chili Cheese Burrito : relleno de chili y queso cheddar envuelto en tortilla de harina. Precio US$2,99 .

: relleno de chili y queso cheddar envuelto en tortilla de harina. Precio . Caramel Apple Empanada: masa crujiente con relleno de manzana y crema de caramelo caliente. Precio US$2,99.

La compañía explicó que esta selección responde a los pedidos recurrentes de sus clientes, quienes a lo largo de los años solicitaron el regreso de estas recetas a través de encuestas, foros y redes sociales.

Además, los miembros del programa de lealtad Taco Bell Rewards tendrán acceso anticipado a la Caramel Apple Empanada, disponible en exclusiva dentro de la aplicación móvil entre el 2 y el 8 de septiembre.

Taco Bell traerá a su regreso la aclamada Caramel Apple Empanada, una de las recetas populares de la compañía al comienzo del milenio Foto Taco Bell Corp.

Menú de edición limitada y lanzamientos semanales en Taco Bell

El menú Decades Y2K será de edición limitada y se complementará con otras iniciativas para los seguidores de la marca. Entre ellas se encuentra el lanzamiento de la Y2K Merch Capsule, una colección de artículos especiales que se ofrecerán en cantidades reducidas a través de los llamados Tuesday Drops.

Los productos incluyen:

Gorra diseñada en colaboración con Ed Hardy.

Reloj digital con estética de los 2000.

Camiseta vintage.

Cada artículo se ofrecerá en fechas específicas de septiembre, con un máximo de 500 unidades por ítem.

La estrategia también contempla la presentación de una nueva caja especial denominada Discovery Luxe Box que conmemora el 20 aniversario del Crunchwrap Supreme, uno de los productos más reconocidos de la marca. Esta caja tendrá un costo de US$9 e incluirá, además, un Cool Ranch Doritos Locos Taco, un Crunchy Taco, nachos con queso y una bebida mediana.

El nuevo merchandising de Taco Bell estará inspirado en los años 2000 Foto Taco Bell Corp.

Crunchkin, la nueva experiencia digital interactiva de Taco Bell

Como parte de esta campaña, Taco Bell introduce a Crunchkin, una mascota digital disponible en la aplicación de la marca. Se trata de un personaje interactivo inspirado en los productos del menú, con el que los usuarios pueden jugar, alimentarlo y participar en diferentes retos.

El progreso con Crunchkin se vincula directamente con las compras del menú Decades Y2K, lo que permite desbloquear minijuegos, obtener puntos adicionales y acceder a recompensas exclusivas. Aquellos miembros del programa de lealtad que logren evolucionar completamente a su mascota tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de una cápsula de edición limitada con artículos de la colección Y2K.

El recurso combina la nostalgia de los años 2000 con una propuesta digital que fomenta la interacción en la app de la marca.

El menú tendrá un valor de US$3 e inferior en cada uno de sus productos Foto Taco Bell Corp.

Cronograma de lanzamientos del menú Y2K y el merchandising oficial de Taco Bell

El calendario de la campaña se desarrollará en tres semanas consecutivas de septiembre:

2 de septiembre: lanzamiento exclusivo de la gorra Ed Hardy, con 500 unidades a la venta.

9 de septiembre: disponibilidad del reloj digital Y2K, también limitado a 500 piezas.

16 de septiembre: salida al mercado de la camiseta Decades Y2K, con un total de 500 ejemplares.

Los artículos se podrán reclamar a partir de las 14 hs (hora del Pacífico) en cada fecha anunciada al seguir el esquema de entregas semanales dentro de la aplicación.

Expansión internacional y presencia global de Taco Bell

Fundada en 1962 en California, Taco Bell cuenta hoy con más de 8200 restaurantes y 350 franquicias en distintos países. La compañía forma parte del grupo Yum! Brands, junto a otras cadenas de alcance internacional.

La marca se define como “el mayor concepto de comida rápida de inspiración mexicana en el mundo”. En los últimos años, fue reconocida por publicaciones como Fast Company, TIME y Nation’s Restaurant News por su capacidad de innovación, influencia global y construcción de marca.

Con esta campaña, Taco Bell combina la recuperación de productos históricos con nuevas experiencias digitales y colaboraciones de moda, en un esfuerzo por reforzar la conexión con sus consumidores y aprovechar la nostalgia de principios del nuevo milenio.