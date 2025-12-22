La tradicional bebida latina de Navidad que tiene “prohibido migrar” a EE.UU. por una alerta de la CBP

La Navidad es una de las festividades más importantes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, es por ello que muchos países tienen diferentes tradiciones que giran en torno a las festividades de diciembre. En México, existe una bebida típica que se prepara con ingredientes que está prohibido migrar hacia el país norteamericano, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)

La bebida latina de Navidad que tiene prohibida la CBP

El ponche mexicano es la bebida tradicional de Navidad en el país azteca y en parte importante de la zona de la frontera al suroeste de EE.UU. Sin embargo, su “migración” está prohibida, de acuerdo con las reglas de la CBP.

Ingredientes como el tejocote están prohibidos en el paso fronterizo de pasajeros por su riesgo de transportar plagas a EE.UU. (El poder del consumidor/Fiorella Espinosa)

Esto no significa que no pueda consumirse en territorio estadounidense, más bien se dirige a prohibición de la entrada de ciertos ingredientes cuando se importan a través de un puerto de entrada de pasajeros.

El paso de frutas como guayabas, tejocotes y caña de azúcar, no está permitido por las autoridades fronterizas y son calificados como intentos de importación de ingredientes prohibidos.

La razón por la que la CBP no permite el traslado de los ingredientes para ponche antes mencionados es que representan un riesgo importante de plagas, ya que los tejocotes y las guayabas albergan a las moscas de fruta, que en su etapa larvaria pueden afectar a más de 400 plantas.

Las autoridades fronterizas recomiendan a todos los que viajen al país norteamericano declarar los artículos que traen consigo y evitar el transporte de los ingredientes prohibidos, de lo contrario podría ser acreedores de una sanción.

Cómo se prepara el ponche mexicano

El ponche mexicano es una bebida tradicional que se consume durante la temporada decembrina, y como ingredientes principales tiene frutas, canela y piloncillo, que le dan el característico aroma asociado con la Navidad en México.

El ponche de frutas es la bebida tradicional mexicana que se prepara en Navidad con ingredientes como guayaba y tejocote (mexicoenmicocina.com)

De acuerdo con México en mi cocina, la receta original del ponche de frutas se compone de los siguientes ingredientes:

Agua

Piloncillo grande o azúcar morena

Canela

Tejocotes

Guayabas

Ciruelas pasas picadas

Manzanas picadas

Pera picada

Pasas

Caña de azúcar

Vainas de tamarindo o flores de Jamaica

Ron o aguardiente al gusto

En cuanto al modo de preparación, la receta indica que primero deberá colocarse agua en una olla grande que deberá ponerse al fuego y posteriormente seguir el procedimiento:

Agregar el piloncillo y la canela a la olla con agua, dejar cocinar todo durante al menos 15 minutos, e igual agregar los tejocotes, en caso de que estos estén frescos.

Agregar las guayabas, manzanas y ciruelas con el resto de los ingredientes, así como pedazos de cañas de azúcar, las vainas de tamarindo o las flores de jamaica y los tejocotes, en caso de que estén enlatados.

Cocinar a fuego lento por aproximadamente una hora y servir en tazas mientras se encuentra caliente.

Algunas personas pueden añadir ron o aguardiente al gusto y disfrutar de esta tradicional bebida de Navidad.

Cómo preparar ponche con ingredientes en EE.UU.

Mamá latina tips compartió una receta especial para preparar ponche mexicano con ingredientes fáciles de conseguir en Estados Unidos, ya que las guayabas frescas y los tejocotes no son comunes en el país norteamericano.

En EE.UU. se pueden sustituir los ingredientes frescos del ponche por frutas enlatadas o en almíbar (webcamsdemexico.com)

La versión adaptada de la receta recomienda emplear tejocotes enlatados y guayabas en almíbar, que pueden encontrarse en supermercados como Food 4 Less, Food Max, Vallarta, Northgate y Superior.

Mientras que las cañas de azúcar pueden encontrarse en trozos y ya peladas en el área de congelados de algunas tiendas, o puede sustituirse por el almíbar de las frutas, que agregarán dulzor, y el tamarindo estará en el área de especias mexicanas, aunque puede cambiarse por jamaica seca.