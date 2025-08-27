Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en vivo y a cuánto cotiza en pesos este miércoles 27 de agosto
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 27 de agosto en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este miércoles 27 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación es de $18,6843. En la apertura de la sesión, los mercados financieros globales registraron movimientos negativos, con la atención sobre el reporte de ingresos de Nvidia y las tensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la Reserva Federal. Estos indicadores influyen en el precio del dólar estadounidense, así como en el tipo de cambio dólar de hoy en México.
Precio del dólar hoy en México: tipo de cambio en tiempo real el 27 de agosto
- Tipo de cambio dólar de hoy: en la conversión de dólar estadounidense a peso mexicano, se comenzó la jornada con volatilidad.
- El precio del dólar en México se ubicó en $18,72, lo que implica una depreciación de -0,30% respecto al cierre anterior.
- A nivel semanal, el peso mexicano registra un retroceso del -0,07% y una pérdida mensual de -1,17%, según el análisis de Grupo Financiero Monex.
- El índice Dólar (DXY) avanzó un 0,38%, influenciado por las tensiones que se mantienen entre Trump y la FED.
En la sesión del 26 de agosto de 2025, la conversión de dólar a peso mexicano tuvo fluctuaciones significativas:
- Apertura: el peso spot arrancó la jornada con una depreciación de 0,11% en relación con el cierre previo.
- Media sesión: a media jornada, el precio del dólar en el mercado spot se mantuvo en $18,68 por dólar, con una ligera depreciación de -0,02% respecto al cierre anterior.
- Cierre de la sesión: al finalizar el 26 de agosto, el peso mexicano cerró con una apreciación de 0,10%, con lo que se mantuvo dentro del rango de fluctuación proyectado de $18,64 y $18,70 pesos por dólar.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,60 a la compra y $19,09 a la venta este 27 de agosto. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 27 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,70 / venta $19,20
- Banco Azteca: compra $19, 60 / venta $19,09.
- Banco de México, FIX del martes: $18,6843
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del martes: compra $18,681/ venta $18,686
- Bank of America: compra $17,7305 / venta $19,802
- BBVA Bancomer: compra $17,81 / venta $18,94.
- Multiva: $18,69
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,6843
- Ve por más: compra $18,1632/ venta $19,3782
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio del 27 de agosto
- Sobre el precio del dólar hoy en México, la depreciación del peso se atribuyó al inesperado déficit de la balanza comercial local de julio, que se posicionó en 17 millones de dólares. La expectativa de superávit era de US$300 millones.
- Además, el avance del dólar a nivel externo actuó como un factor al alza para el tipo de cambio dólar de hoy.
En resumen, para el arranque de esta jornada, los mercados accionarios globales tuvieron movimientos negativos. La atención de los inversores está en las continuas tensiones entre el presidente y la Reserva Federal, así como en el reporte de ingresos de Nvidia, una compañía de gran valuación en la bolsa.
A nivel global, la Unión Europea anunció medidas para eliminar aranceles recíprocos sobre los productos industriales estadounidenses, lo que facilita las negociaciones.
