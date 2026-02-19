Premios Lo Nuestro 2026: hora y cómo ver en vivo el evento a lo mejor de la música latina con Sebastián Yatra y María Becerra

La música latina se viste de gala para celebrar Premios Lo Nuestro 2026, una edición que promete ser histórica con la participación de figuras como Sebastián Yatra y Maria Becerra. La ceremonia, que reconoce la excelencia y el ritmo que domina las listas globales, reunirá a algunos de los exponentes más influyentes del género en una noche de estrenos y homenajes.

Cuándo y a que hora se llevarán a cabo el evento Premios Lo Nuestro 2026

La fiesta más grande de la música en español se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero. El escenario que recibirá a las estrellas más brillantes de la música latina es el imponente Kaseya Center, ubicado en el corazón de Miami, Florida, consignó Univision.

El cantante colombiano, Sebastián Yatra hará de conductor del evento y también cuenta con varias nominaciones por sus éxitos (Archivo) Instagram / sebastianyatra

La ceremonia comenzará oficialmente a las 19 hs (hora del Este de EE.UU.), cuando iniciarán las presentaciones en vivo y la entrega de los principales galardones.

Cómo ver en vivo el evento Premios Lo Nuestro 2026

Para asegurar que ningún fanático se quede fuera de la gran celebración, la edición de Premio Lo Nuestro 2026 contará con una cobertura multiplataforma masiva, que estará disponible a través de las señales televisivas de Univision, UNIMÁS y Galavisión, mientras que aquellos que prefieren el formato digital podrán sintonizar todo el evento mediante el servicio de streaming ViX, destacó RPP.

La edición 2026 de los Premio Lo Nuestro prepara una lista de artistas muy populares a nivel global (Foto AP/Jim Rassol, archivo)

La experiencia comenzará temprano con el especial Noche de Estrellas, la antesala oficial que arrancará a las 18 hs, (tiempo del Este de EE.UU.), por UNIMÁS y ViX, ideal para ver las primeras entrevistas y análisis. Justo después, a las 19 hs, se transmitirá en simultáneo la esperada alfombra magenta y la ceremonia de entrega de premios.

Además, el Backstage Livestream permitirá a los aficionados un acceso exclusivo entre bastidores con más de cinco horas de contenido inédito.

Qué artistas actuaran en el escenario de los Premios Lo Nuestro 2026

Sebastián Yatra no solo tendrá el rol de conductor, sino que protagonizará uno de los momentos más esperados de la noche al subir al escenario para el estreno televisivo de su nuevo sencillo, “Canción para Regresar”, en una colaboración explosiva junto a Gente de Zona, consignó Univisión.

El colombiano compite por llevarse el galardón en cuatro categorías fundamentales: Artista Pop Masculino Del Año, Canción Del Año - Pop (por su éxito “La Pelirroja”), Álbum Del Año - Pop (por su reciente producción Milagro) y Colaboración Del Año - Pop/Urbano gracias a su trabajo en “2AM” junto a Bad Gyal.

Maria Becerra, también estará en el escenario de Premio Lo Nuestro y promete una actuación inolvidable para cautivar a toda la audiencia. La estrella argentina hará su gran debut en esta gala con su éxito “Hace Calor”, uno de los temas más populares de su aclamado álbum Quimera.

María Becerra se subirá al escenario de los Premios Lo Nuestro para interpretar su éxito ‘Hace Calor’ (Archivo)

La intérprete también compite por el galardón en la categoría de Mejor Combinación Femenina gracias a su poderosa colaboración con Elena Rose en el tema “Pa’ Qué Volviste?”.

Otros de los artistas que confirmaron actuaciones son Romeo Santos y Prince Royce, que subirán al escenario para interpretar un medley de su álbum conjunto Better Late Than Never. También estarán Silvestre Dangond, Lunay, Sech y Arthur Hanlon, quienes prometen actuaciones destacadas, respectivamente, según Billboard.

Se espera también la presencia de Café Quijano, Carín León, Carlos Vives, Codiciado, Cristian Castro, Eladio Carrión, Elena Rose, Gangsta, Gente de Zona, Gloria Trevi, Ha*Ash, J Balvin, Jay Wheeler, Jhayco, Kany García, Kapo, KYBBA, Maluma, MAR, Marc Anthony, María José, Matisse, Mau y Ricky, Melody, Mora, Nathy Peluso, Rawayana, Ryan Castro, Santos Bravos, Sofía Reyes, Thalía, Tokischa, Xavi y Yami Safdie.