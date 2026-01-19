Buenas noticias en California: avanzan los Rams y Gavin Newsom envía un mensaje rumbo al Super Bowl LX

Luego de que el último domingo los partidos de la National Football League (NFL) definieron quiénes serán los finalistas de cada conferencia, el gobernador de California, Gavin Newsom, envió un mensaje. El mandatario se refirió al triunfo de Los Angeles Rams, que disputarán un encuentro en busca de acceder al Super Bowl LX. Si lo logra, la franquicia participará en su sexto Supertazón.

En busca del Super Bowl: Los Angeles Rams vencieron a los Chicago Bears

El enfrentamiento del último domingo tuvo un desenlace con suspenso, cuando el equipo de California logró el triunfo en tiempo extra. Luego de un touchdown de Cole Kamet a 18 segundos para el final del cuarto período para los Bears, el marcador quedó igualado 17-17, según recopiló CBS Sports.

Los Angeles Rams vencieron a los Chicago Bears y jugarán una final de conferencia de la NFL Jeff Roberson - AP

Ante un panorama de incertidumbre que hacía posible una remontada de Chicago, Harrison Mevis apareció con un gol de campo que le dio el triunfo a los Rams por 20-17. A partir de esta victoria, el conjunto de Los Ángeles jugará la final de su conferencia.

Los Rams enfrentarán el próximo domingo a los Seattle Seahawks en busca de un lugar en el Super Bowl. Por otro lado, la otra final de conferencia de la NFL la jugarán los Denver Broncos y los New England Patriots.

El mensaje de Newsom tras el triunfo de Los Angeles Rams

El triunfo de la franquicia no pasó desapercibido para el gobernador. De cara a la realización de Super Bowl 2026 en el estado, concretamente en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el demócrata festejó que un equipo de California se acerque al partido definitorio.

Gavin Newsom felicitó a Los Angeles Rams por su triunfo ante los Chicago Bears Archivo

"Felicitaciones a los Rams por su victoria en tiempo extra. Adelante hacia el campeonato“, escribió en una publicación de X que citó el resultado del último encuentro.

La polémica de Newsom en un partido de los Rams y los 49ers en 2022

Más allá de su mensaje actual, el gobernador tiene una historia referida al equipo de la NFL. En 2022, asistió al encuentro que disputaron los Rams y los San Francisco 49ers en búsqueda de un boleto al Super Bowl.

La polémica surgió a partir de una foto que publicó Earvin “Magic” Johnson, donde se lo podía ver al exbasquetbolista junto a Newsom en el estadio SoFi de Inglewood, donde se disputó el partido.

Según Los Angeles Times, el escándalo se desató porque ambos posaron sin mascarilla. Esto ocurrió en una época en la que California aún mantenía políticas estrictas sobre su uso en espacios públicos.

La foto de Magic Johnson y Newsom que desató la polémica en 2022 X @MagicJohnson

Cuántos Super Bowl disputaron los Rams en toda su historia

Los Angeles Rams jugarán el próximo domingo la posibilidad de acceder al evento máximo del fútbol americano. Hasta el momento, disputaron cinco ediciones del Supertazón y ganaron dos, por lo que si vencen a los Seahawks será su sexta participación en búsqueda del tercer título.

Estas son todas las finales que disputaron, según la recopilación que realizó Statmuse: