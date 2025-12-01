Cómo es Poppi, la bebida que se vende en supermercados de EE.UU. y promete mejorar la salud intestinal

La nueva bebida Poppi comenzó a venderse en los supermercados de EE.UU. y es furor entre los consumidores por sus aparentes impactos positivos en la salud intestinal. Compuesta por prebióticos, vinagre de sidra de manzana y pocas calorías, ofrece, según el fabricante, "toda la sensación de un refresco sin el exceso“.

Poppi: qué es, qué contiene y dónde comprar la bebida prebiótica de moda en EE.UU.

En su sitio web oficial, la empresa que produce la gaseosa indica que, a diferencia de otros refrescos, que están “llenos de calorías vacías y exceso de azúcar”, Poppi emerge como una alternativa saludable. Es ideal para los consumidores que buscan disfrutar del sabor de una gaseosa sin el efecto negativo que produce en el organismo.

Poppi se presenta como una alternativa saludable a las gaseosas en EE.UU. Poppi - Poppi

La compañía, nacida en un hogar en Texas, hoy reparte bebidas en los supermercados más importantes del país norteamericano. En cuanto a la producción del refresco, según los fabricantes, contiene los siguientes ingredientes:

Prebióticos : son un tipo especial de fibra que puede nutrir las bacterias saludables del intestino. Cada lata de poppi contiene prebióticos de fibra de raíz de yuca e inulina de agave .

: son un tipo especial de fibra que puede nutrir las bacterias saludables del intestino. Cada lata de poppi contiene . Vinagre de sidra de manzana .

. Azúcar : cada lata contiene cinco gramos de azúcar o menos .

: cada lata contiene . Calorías: cada lata contiene 35 calorías o menos.

Los creadores de la marca la definen como “un refresco moderno que combina cinco gramos de azúcar, ingredientes que te encantarán y prebióticos para ofrecerte toda la sensación de un refresco sin el exceso”.

Dónde comprar Poppi en EE.UU. y qué sabores están disponibles

Actualmente, está disponible en todo el país en Target, Kroger, Whole Foods Market, Costco y otras tiendas como Amazon. Además, los clientes pueden comprar directamente en la página web de la empresa y adquirir sabores selectos en línea con el servicio de entrega de comestibles en dos horas de Instacart.

Por el momento, realizan envíos a todo el territorio de Estados Unidos, pero no de manera internacional.

Poppi está disponible en todas las principales tiendas minoristas de EE.UU. y hace envíos a todo el país Poppi - Poppi

De acuerdo con la empresa, la bebida no es solo buena para la salud gastrointestinal, sino que todos los envases son 100% reciclables. Por otro lado, Poppi asegura que:

Todos los sabores están certificados sin gluten a través de la Organización de Certificación Sin Gluten (GFCO, por sus siglas en inglés).

Utilizan algunos ingredientes orgánicos, pero no está certificado como orgánico.

Es vegano, pero no está certificado como vegano.

Todos los sabores están verificados por el Proyecto Non-GMO.

Todos los sabores de poppi son OU Kosher.

La historia de Poppi, la bebida que promete mejorar la salud intestinal

La compañía relata en su sitio web oficial que Poppi fue creada en 2015, cuando Allison Ellsworth estaba lista para dejar los refrescos, pero no podía hacerlo por la gratificación que le producían los sabores.

Con la premisa de crear una gaseosa más saludable, comenzó a mezclar jugos de frutas con prebióticos y agua con gas en su cocina en Dallas, Texas. Luego de empaquetar la bebida, la llevó a un mercado local de agricultores, en donde un comprador de Whole Foods se detuvo y, al darle un sorbo, notó algo diferente.

La creadora de Poppi comenzó en su hogar en Dallas, Texas, y hoy comercia el producto en todo EE.UU. Poppi - Poppi

Poco tiempo después, en 2018, Allison y su esposo Stephen viajaron a Los Ángeles para sellar un acuerdo con Shark Tank que cambiaría su rumbo para siempre. Después de un audaz cambio de marca y un nuevo nombre fresco, nació oficialmente Poppi.

En 2025, se unió a la familia PepsiCo y creó un modelo a gran escala con el lanzamiento de diferentes e innovadores sabores. Actualmente, está disponible en todas las principales tiendas minoristas del país, cuenta con el apoyo de figuras internacionales como Post Malone, Hailey Bieber, Kylie Jenner, Billie Eilish, Russell Westbrook, Jennifer Lopez y otros.