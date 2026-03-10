Qué es y cómo funciona Powerus, la fábrica de drones militares que los hijos de Trump quieren llevar al Nasdaq

La industria de los drones militares atraviesa una etapa de expansión acelerada, impulsada por nuevas prioridades estratégicas en Estados Unidos. En ese contexto, surgió Powerus, una compañía relativamente nueva que busca posicionarse como uno de los proveedores clave del Pentágono. El proyecto cuenta con el respaldo de Eric Trump y Donald Trump Jr., hijos del presidente estadounidense.

Powerus: nuevo jugador en el negocio de los drones militares, apoyado por los Trump

Según informó The Wall Street Journal, Powerus es una empresa dedicada a la fabricación e integración de drones que fue creada recientemente y que apunta a aprovechar el crecimiento de la demanda de sistemas no tripulados por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El proyecto cuenta con la participación estratégica y financiera de Eric Trump y Donald Trump Jr. a través de vehículos de inversión como American Ventures y la firma de componentes Unusual Machines CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La firma, con sede en West Palm Beach, Florida, se presenta como una compañía que agrupa varias capacidades tecnológicas dentro de un mismo esquema productivo.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero de Eric Trump y Donald Trump Jr., quienes participan a través de distintos vehículos de inversión vinculados a la familia. La compañía planea convertirse en una empresa pública mediante una fusión inversa con una sociedad que ya cotiza en bolsa, lo que le permitiría acceder al mercado de capitales y obtener fondos para expandir su producción.

De acuerdo con el mismo medio, la operación implica la integración con Aureus Greenway Holdings, una empresa vinculada al negocio de los campos de golf en Florida. Una vez concretada la transacción, Powerus pasaría a cotizar en el Nasdaq en los próximos meses, lo que la transformaría formalmente en una compañía pública.

El papel de la familia Trump en el proyecto de la empresa Powerus

La iniciativa marca una nueva incursión de la familia Trump en sectores tecnológicos vinculados a la defensa. The Wall Street Journal señaló que varios actores relacionados con el entorno empresarial del presidente participan en la operación.

La compañía planea cotizar en el Nasdaq mediante una fusión inversa con Aureus Greenway Holdings, una maniobra financiera que le permitirá captar capital público de manera acelerada Evan Vucci - AP

Entre los inversores, figura American Ventures, uno de los vehículos de inversión asociados a la familia, además de la empresa Unusual Machines, dedicada a la fabricación de componentes para drones y en la cual Donald Trump Jr. es accionista y miembro del consejo asesor.

Otro actor involucrado es Dominari Securities, un banco de inversión que participó en operaciones financieras relacionadas con los Trump en otros sectores. Esta entidad también colabora en la transacción que permitirá la salida a bolsa de la empresa.

A la lista de inversores, se suma el fondo Korea Corporate Governance Improvement Fund, que aportó una inversión de 50 millones de dólares para apoyar el desarrollo del proyecto.

Qué es Powerus y a qué se dedica

En su propio sitio web institucional, Powerus se describe como una compañía dedicada a construir la “infraestructura industrial para la autonomía”. La empresa sostiene que el avance de los sistemas autónomos transformará la forma en que organizaciones y gobiernos protegen personas, infraestructuras críticas y activos estratégicos.

Según la presentación corporativa, la compañía busca desarrollar una arquitectura unificada de hardware y software que permita operar drones y sistemas autónomos de manera confiable a gran escala.

Powerus busca diferenciar su oferta mediante una plataforma común de hardware y software que permita la interoperabilidad de drones y sistemas autónomos en diversas ramas de las fuerzas armadas Pexels

La empresa afirma que su enfoque consiste en integrar tecnologías ya probadas en contextos exigentes y luego escalar su producción mediante manufactura basada en Estados Unidos y alianzas estratégicas.

El modelo de funcionamiento incluye una red de más de 200 socios entre fabricantes, laboratorios de investigación y desarrolladores, lo que permitiría ampliar la producción a nivel nacional sin depender de un único punto de fabricación.

Powerus pasaría a cotizar en el Nasdaq en los próximos meses. (AP Foto/Richard Drew, File) Richard Drew - AP

La estructura de la compañía incluye varias unidades especializadas que trabajan bajo una arquitectura común de producción. Entre ellas, se encuentran: