Qué pasa con los alquileres en Forida: del pico en los precios a la regulación de los aumentos

Pese a que la inflación de julio en Estados Unidos retrocedió y registró un 8,5%, seis décimas menos que el mes anterior, los precios de los alquileres allí no dejan de aumentar. Pero ahora la preocupación es de los propietarios en Florida. Un grupo de arrendadores y agentes de bienes raíces del estado busca impedir que los votantes decidan acerca de una propuesta con la que se implementaría un control de alquileres en Orlando. Una medida de este tipo no se implementa desde hace décadas en el estado.

La semana pasada, la Asociación de Apartamentos de Florida junto con la Asociación de Agentes de Bienes Raíces presentaron una demanda en el condado de Orange para impedir el avance de una norma que le pondría un tope máximo al aumento que los arrendadores pueden establecer en los contratos. La propuesta se votará en noviembre de este año.

La normativa le pondría un tope máximo a los aumentos de alquiler durante un año (Crédito: pxfuel)

De acuerdo con las dos organizaciones, la ley estatal dispone que solo en casos de emergencia se podría prohibir la regulación de los cánones de arrendamiento, según consignó Associated Press. Asimismo, plantearon que este Decreto de Control de Alquileres solo traería consecuencias negativas, ya que desincentivaría el sector de la construcción.

A principios de este mes, la Junta de Comisionados del condado de Orange aprobó por una mínima diferencia (cuatro votos a favor y tres en contra) la inclusión de la propuesta en las boletas electorales. En el texto, que podría convertirse en norma, se restringiría la posibilidad de aumentar los cánones en función del Índice de Precios al Consumidor por el plazo de un año. No obstante, no incluye viviendas de lujo, casas unifamiliares y de vacaciones.

Este mes, los comisionados del condado de Orange aprobaron el texto con el que se le consultará a los votantes en noviembre acerca del tope en el aumento de los alquileres (Crédito: Gobierno del condado de Orange, Florida)

En lo referente a las sanciones por incumplimiento del decreto, las multas serían de 1000 dólares diarios con un tope máximo de 15.000. Del texto de la decisión, el cual está transcrito en la web del condado, se propone la creación de un proceso que le permita a los propietarios la solicitud de una “excepción a la limitación del aumento de la renta, basado en la oportunidad de recibir un retorno de la inversión justo y razonable”.

El aumento de los alquileres en Estados Unidos y su efecto en Florida

Casi para el cierre del primer semestre de este año, el alquiler promedio de vivienda en Estados Unidos superó los 2000 dólares. Se trató de un número para observar con detenimiento, si se tiene en cuenta que representó un aumento del 15%, en comparación con 2021.

Tan solo en junio, el Índice de Precios al Consumidor fue de 9,1%, y no solo superó ampliamente el pronóstico de 8,8%, sino que registró el nivel más alto desde 1981. El aumento de precios no solo se vio reflejado en las góndolas de los supermercados y en el combustible, el sector inmobiliario no fue inmune a esta cifra.

El aumento del canon de arrendamiento en Estados Unidos no se detiene (Crédito: Aarón Sousa/ Unsplash

En ese sentido, un alza en las tasas de interés hipotecarias se convirtió en un verdadero obstáculo para aquellos que evaluaban la posibilidad de adquirir una vivienda. Si bien alquilar es más costoso, actualmente es una mejor opción para los estadounidenses, ya que pagar una hipoteca superó al canon de arrendamiento.

“Más personas optan por vivir solas y el aumento de las tasas de interés hipotecarias obliga a los posibles compradores a que se mantengan dentro de un alquiler”, señaló Taylor Marr, economista y jefe adjunto en Redfin, una empresa de bienes raíces.

En el ranking de las diez ciudades con mayor aumento de alquiler en el plazo de un año, Austin, Texas, registró la mayor alza, esto es un 48%. Le siguieron muy de cerca Nashville, Tennessee; Seattle, Washington; y Cincinnati, Ohio, todas con un 32%.

Hubo tres ciudades de Florida que entraron en esta clasificación, Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, todas con 29%. El aumento de los alquileres en Florida fue tal, que incluso superaron a Nueva York, que se ubicó en octava posición.