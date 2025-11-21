Video: es un talento del béisbol venezolano, firmó con los Medias Blancas de Chicago y así les contó a sus padres

Un video compartido en redes sociales emocionó a muchos fanáticos del béisbol en Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, los Medias Blancas de Chicago ficharon a Gael Hernández, un joven cuyo desarrollo quedará ahora bajo la planificación del equipo de la MLB. El momento en el que el latino llama a su familia para contarle de la decisión quedó grabado y conmovió a los usuarios en las plataformas.

White Sox ficharon a un joven venezolano: el emotivo video que se volvió viral

Hernández participa en la GV Academy Baseball, un centro de entrenamiento en Valencia, Venezuela. A partir de su talento y proyección, logró convencer al equipo estadounidense de las grandes ligas.

La emoción del venezolano que firmó con los Medias Blancas

La propia academia compartió el video del joven clase 2028 a través de una publicación de Instagram. La grabación deja ver el momento en el que el juvenil se comunicó con su familia por teléfono. Mediante una llamada, y ante la mirada atenta de sus compañeros, el venezolano contó la noticia.

“Te iba a decir que me cerraron. Me cerraron, apá”, dijo Hernández durante una llamada e inmediatamente rompió en llanto. Con una sonrisa y una mano en su rostro para quitar las lágrimas, recibió el aplauso de todos los presentes en el lugar.

Hernández recibió las felicitaciones de sus compañeros y entrenadores en la academia Instagram @gvacademybaseball

La GV Academy Baseball, que se presenta en su cuenta de Instagram como un sitio de formación para “jugadores profesionales” también compartió fotos posteriores a la noticia de la firma con los Medias Blancas. “Momentos especiales que disfrutamos en familia”, escribió en el posteo para acompañar a las imágenes.

Por qué Gael Hernández no llegó vía Draft de la MLB y cómo se concretó su firma

De acuerdo con lo que detalla BeisbolPlay, el Draft MLB se lleva a cabo a mediados de año, usualmente en julio. Allí, los equipos de las Grandes Ligas seleccionan a jugadores amateurs de escuelas secundarias, universidades y ligas independientes.

Desde 2023, el orden de selección se dispone por un sorteo, en el que los equipos con peor rendimiento la temporada anterior tienen mejores chances. Esto les permite elegir antes a los prospectos con más proyección y les da posibilidades de levantar sus resultados.

Los Medias Blancas de Chicago ficharon al joven venezolano Gael Hernández Ashley Landis - AP

Sin embargo, no todos los jugadores amateurs son elegibles para ser parte del Draft. Las reglas de la MLB indican que los juveniles deben cumplir con uno de estos requisitos:

Estudiantes de preparatoria en EE.UU., Canadá o Puerto Rico con la educación secundaria terminada.

con la educación secundaria terminada. Ser jugadores universitarios con tres años de competencia o 21 años de edad.

con tres años de competencia o 21 años de edad. Jugadores de universidades junior college.

En el caso de jugadores internacionales, como el caso del venezolano Gael Hernández, se lleva a cabo un proceso de firma separado. Ahora, los White Sox determinarán entre sus opciones cómo continúa la formación del joven.

El caso de los beisbolistas venezolanos que casi no pueden entrar a EE.UU.

La firma con los Medias Blancas ayuda a Hernández en su proyección de convertirse en beisbolista profesional y jugar en el país norteamericano, dentro de un contexto migratorio difícil. Por políticas de Trump, hace algunos meses jugadores de Venezuela tuvieron problemas.

Fue en julio, cuando directivos e integrantes del equipo sudamericano de ligas menores Cacique Mara no pudieron viajar a un torneo al que estaban invitados en Estados Unidos. Según Reuters, la administración Trump les negó la visa para ingresar.