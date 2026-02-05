Qué pasó en Washington Post: esto es lo que se sabe sobre la ola de despidos

Después de días de rumores que habían impulsado incluso una campaña viral para evitarlo, el miércoles The Washington Post despidió a un tercio de su personal, una medida que incluye la eliminación de su sección de deportes y el cierre de varias corresponsalías en el extranjero, en una purga que representa un duro golpe para el periodismo y una de sus marcas más legendarias en Estados Unidos.

El director editorial del diario, Matt Murray, anunció los cambios en una reunión por Zoom con el personal el miércoles.

Los despidos son la última de varias polémicas que envuelven al diario desde que lo compró Jeff Bezos. Entre los cesanteados hay personal del área comercial y más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la sala de redacción.

El diario es una referencia del periodismo mundial Mark Schiefelbein - AP

Una decisión polémica

Los despidos son la última de varias polémicas que envuelven al diario desde que lo compró Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, que construyó su fortuna con Amazon. En la última campaña presidencial rompió la tradición del diario de retirar a último momento un editorial en el que se expresaba, según la tradición, el apoyo a un candidato, algo que fue interpretado como un guiño a Donald Trump y que provocó un éxodo de suscriptores.

El presidente norteamericano influyó en los recientes movimientos del diario Alex Brandon� - AP�

En febrero del año pasado, tras la asunción de Trump, Bezos anunció que dejaría de publicar opiniones contrarias a “las libertades personales y el libre mercado”. La medida, que supuso una importante ruptura con la norma de pluralidad en las páginas de opinión del Post y de la mayoría de los medios de comunicación creíbles del mundo, se produjo en un momento en que los medios estadounidenses se enfrentan a crecientes amenazas a su libertad y acusaciones de parcialidad por parte de Trump.

Martin Baron: “Un día oscuro”

La ola de despidos que anunció este miércoles The Washington Post, que dejará cesante a un tercio de su personal, fue calificada por el exdirector del prestigioso medio Martin Baron como “uno de los días más oscuros” del diario, en un comunicado en el que destacó la calidad de personal y cuestionó a las autoridades del medio por los desmanejos que habrían conducido a la crisis.

Baron en una imagen de archivo, tomada en la redacción del Post JUSTIN T. GELLERSON - NYT

“Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo. Las ambiciones del Washington Post se verán drásticamente mermadas, su talentoso y valiente personal se verá aún más reducido, y el público se verá privado de la información objetiva y de primera mano en nuestras comunidades y en todo el mundo, que se necesita más que nunca. Por supuesto, hubo graves problemas comerciales que debían abordarse. Nadie puede negarlo”, señaló.

El reconocido periodista admitió que se trata de un período de cambios vertiginosos en el consumo de medios, y dijo que la respuesta a estos cambios “es necesariamente difícil y sumamente disruptiva”, que requiere una innovación radical.

Baron en el momento en el que anuncia al personal que dejará el Globe para convertirse en el editor ejecutivo del Washington Post Boston Globe - Boston Globe

“Sin embargo, los desafíos del Post se agravaron aún más por decisiones desacertadas provenientes de las altas esferas, desde una orden cobarde de cancelar un respaldo presidencial 11 días antes de las elecciones de 2024hasta una nueva versión de la página editorial que ahora destaca solo por su debilidad moral. Los lectores fieles, furiosos al ver al dueño Jeff Bezos traicionar los valores que se suponía debía defender, huyeron del Post. En realidad, fueron expulsados por cientos de miles”, concluyó Baron.

Cuántos despidos hubo

Según consta el diario The New York Times, entre los despedidos hay personal del área comercial y más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la sala de redacción.

A los periodistas se les informó que recibirán correos electrónicos avisando si su puesto será eliminado o no. “Eliminado”, decían, literalmente, los mails que recibieron los despedidos.

Qué dijo el director editorial del diario

Matt Murray anunció este miércoles los cambios en una reunión por Zoom. En la misma, sostuvo: “Las acciones que estamos tomando incluyen un amplio restablecimiento estratégico con una reducción significativa de personal”.

Murray fue el encargado de comunicar la noticia twitter

“Hoy se trata de posicionarnos para ser más esenciales en la vida de las personas en un panorama mediático cada vez más saturado, competitivo y complejo”, señaló. “Y después de algunos años en los que, francamente, The Post ha tenido dificultades”, remató Murray.