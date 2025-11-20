Qué se sabe del partido que México jugaría vs. Argentina 15 días antes de arrancar el Mundial

Previo al Mundial 2026, ya se han confirmado algunos de los partidos antes de que arranque el certamen programado para junio de 2026. Uno de esos encuentros se disputará entre México y Argentina. Ambas selecciones ya cuentan con partidos pactados como parte de su preparación para la Copa del Mundo.

Cuándo es el partido entre México y Argentina previo al Mundial 2026

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA, por sus siglas en español), Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó el encuentro entre la escuadra mexicana y la albiceleste. El partido se llevaría a cabo 15 días antes del arranque del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

México jugará contra Argentina y Portugal previo al Mundial 2026 (X/@miseleccionmx) Archivo

Tapia señaló a Olé que el encuentro amistoso se llevaría a cabo en Estados Unidos, pero que aún no se había definido el estadio en el que se realizará. Además de que aún falta por definir la fecha de marzo, por lo que los detalles del partido aún no son claros.

“Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial”, aseguró el presidente de la AFA. Además de mencionar que la escuadra dirigida por Lionel Scaloni también se mediría ante Honduras en un partido de preparación.

Por su parte, la selección mexicana también tiene un par de partidos pactados antes del arranque de la Copa del Mundo, los cuales servirán como preparación antes del inicio del certamen.

México y Argentina confirman su calendario de partidos en 2026

De acuerdo con Claro Sports, la Selección Mexicana de fútbol ya tiene confirmados tres partidos de preparación para el siguiente año antes de que arranque el Mundial 2026, que se celebrará en el país azteca, Estados Unidos y Canadá.

Los encuentros amistosos serán contra Portugal de Cristiano Ronaldo, Argentina con Messi y Bélgica.

El primero de estos duelos se llevará a cabo en marzo, pero no se realizará en suelo mexicano, sino en Estados Unidos, aunque será un partido complicado para los mexicanos que perdieron sus últimos dos juegos de fecha FIFA.

El siguiente encuentro en la fila será contra Portugal y CR7, que está previsto para el 28 de marzo, como parte de la reinauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México, que ahora se llamará Estadio Banorte, y que será una de las tres sedes oficiales del país latino para la Copa Mundial.

Argentina está entre los favoritos para ganar el Mundial 2026 (X @Argentina)

En el caso de Argentina, la AFA informó que también tendrá un duelo previo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos.

De igual manera, el directivo argentino señaló que resta por confirmar una fecha más para Argentina en marzo del próximo año, donde podría enfrentarse a la España de Luis de la Fuente, en la esperada Finalissima.

Cuándo inicia la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, y se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, donde se disputará la final del máximo torneo de fútbol masculino, de acuerdo con datos de FIFA.

Los dos ganadores del torneo del repechaje se unirán a las selecciones nacionales que ya clasificaron al Mundial de 2026 (Facebook/FIFA World Cup)

En esta ocasión, tendrá un nuevo formato en el que 48 selecciones de todo el mundo participarán en el certamen para buscar el trofeo. La patada inicial será el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que la final se disputará en Nueva York/Nueva Jersey.

El sorteo para definir los 12 grupos del torneo global, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C.