Qué se sabe del plan que anunció Biden para que los ‘dreamers’ tengan acceso a la salud

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves una medida que permitirá que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), tengan acceso a las prestaciones de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los llamados dreamers, como se denomina a aquellos que fueron llevados a EE.UU. sin autorización legal durante su infancia, ahora podrán contar con las prestaciones de los seguros médicos financiados por el gobierno. A través de un video publicado en Twitter, Biden aseguró: “Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel. Necesitamos darles las oportunidades y el apoyo que merecen”.

¿Qué incluye el acceso a seguros de salud para beneficiarios de DACA?

Cobertura a través de Obamacare, Medicaid y programa de asistencia de salud infantil.

Ajusta la definición de presencia legal.

La cobertura dependerá del ingreso.

Se determina la elegibilidad electrónicamente.

¿Cuántos se beneficiarían de la medida?

De acuerdo con CNN, que citó como fuente al Departamento de Salud de EE.UU., hay un total de 580 mil beneficiarios de DACA y el 34% no tiene seguro de salud. La Casa Blanca indicó que esta medida se comenzará a implementar a finales de mes.

En su mensaje, Biden afirmó que espera que el Congreso actúe para futuras decisiones que les den a los dreamers y a sus familiares una vía hacia la ciudadanía. Es probable que esta iniciativa genere rechazo entre los políticos republicanos y algunos estados que critican la respuesta actual al ingreso irregular de migrantes a ese país. Aunque el gobierno federal da las pautas para el programa Medicaid, lo administran los estados.

¿Quiénes forman parte del programa DACA en Estados Unidos?

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado por el entonces presidente Barack Obama en 2012, se planteó para proteger de la deportación a aquellos que fueron llevados cuando eran menores a Estados Unidos. Les permite trabajar de forma legal en ese país. No obstante, los beneficiarios no podían acceder a los programas de seguro médico del gobierno porque no cumplían con la condición de “tener una presencia legal” en la nación, por lo que se les niegan muchas prestaciones que sí tienen los ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes en el país. Eso es lo que tendrá que cambiar el gobierno de Biden.

La decisión de la Casa Blanca se produce en un contexto en el que DACA enfrenta varios desafíos legales. Órdenes judiciales actuales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese nuevas solicitudes. Además, el Congreso no ha logrado el consenso para darles reformas migratorias más amplias.

¿Qué puede pasar con las otras reformas sobre los ‘dreamers’ en EE.UU?

Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha hecho varias solicitudes. La primera fue para que el Congreso cambiara el sistema migratorio del país. En su discurso del Estado de la Unión de 2021, pidió a los legisladores que permitieran que los dreamers accedieran a la ciudadanía estadounidense.

Cabe destacar que, en los primeros años de mandato, los demócratas, partido político al que pertenece el mandatario, tenían mayoría en las dos cámaras del Congreso. Ahora son los republicanos los que tienen el control de la Cámara Baja, por lo que las decisiones futuras podrían tener un camino complejo.

