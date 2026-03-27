Qué se sabe del tripulante de cabina de American Airlines que desapareció en Colombia: su compañera apareció desorientada

Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines con base en Dallas-Fort Worth, fue reportado como desaparecido durante una escala laboral en Medellín, Colombia. La investigación apunta a las personas que estuvieron con él en sus últimas horas y analiza una posible conexión con robos bajo escopolamina.

Quién es Eric Fernando Gutiérrez Molina y qué pasó en Medellín

Gutiérrez Molina, de 32 años y ciudadano estadounidense de origen salvadoreño, trabaja como auxiliar de vuelo para American Airlines y reside en el área de Dallas-Fort Worth. Familiares y amistades lo describen como una persona con fuerte vínculo con su círculo cercano, que mantenía contacto frecuente incluso durante sus escalas laborales.

Se busca a un ciudadano estadounidense, auxiliar de vuelo de American Airlines con base en Dallas, desaparecido en Medellín, Colombia X @CDColExt

De acuerdo con la información difundida por su entorno, el tripulante había llegado a Medellín el sábado por la noche en un vuelo procedente de Miami y debía regresar al día siguiente como parte de su itinerario de trabajo. Sin embargo, no volvió al hotel ni abordó el trayecto previsto.

“Le envié un mensaje diciéndole que tuviera buenas noches, que se cuidara y que lo quería. Y él simplemente me respondió: ‘Vale, yo también te quiero, voy a salir con mis amigos’”, relató su pareja Ernesto Carranza a NBC News.

Según la reconstrucción de sus allegados y medios locales, esa noche de sábado salió con dos compañeros de trabajo, un hombre y una mujer. En un club conocieron a otras personas y, una vez que el lugar cerró, decidieron continuar la salida en otro lugar.

“Estamos enviando información a quien corresponde”, señaló a NBC News Sharom Gil, amiga de Gutiérrez Molina. “Nos hemos puesto en contacto con la policía local. También nos hemos puesto en contacto con la Embajada de EE.UU. Hemos publicado información en todas las redes sociales y recibido solicitudes de ayuda de personas que se han ofrecido a colaborar”, comentó.

El último rastro concreto del auxiliar de tripulación fue un mensaje enviado de madrugada con una ubicación. Después de eso, las respuestas se interrumpieron y comenzaron las alertas entre sus familiares y amigos en EE.UU.

“Es la peor sensación del mundo, no saber. La incertidumbre. Mantener la fe, pero al mismo tiempo todos somos humanos”, señaló Carranza.

Es tripulante de vuelo en American Airlines y desapareció tras una parada en Medellín, Colombia Cliff Owen - FR170079 AP

La compañera apareció desorientada y crece una hipótesis clave

Uno de los datos que más atención generó en la investigación fue el hallazgo de la compañera que estuvo con él en las últimas horas. La mujer fue encontrada en estado de desorientación y debió recibir atención médica, mientras que Eric Fernando seguía sin aparecer.

“La mujer regresó al hotel donde se hospedaban; sin embargo, llegó algo desorientada", informó Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad de Medellín, según lo retomado por Telemundo. “Ella ha estado recibiendo apoyo tanto de la Secretaría de Salud, de la policía, con todos sus recursos y de la Fiscalía con el fin de determinar qué fue lo que realmente sucedió”, agregó.

A partir de ese punto, las autoridades de Medellín profundizaron una línea vinculada a robos cometidos con escopolamina, una sustancia utilizada por grupos delictivos para incapacitar a las víctimas. Ese patrón ya había sido detectado en otros hechos similares en Colombia.

Qué avances tiene la investigación sobre el tripulante de American Airlines

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, confirmó que la investigación avanzó sobre el entorno de las últimas personas que estuvieron con Gutiérrez Molina.

“Esto permite a las autoridades concluir que, efectivamente, se toparon con individuos que cuentan con antecedentes penales”, dijo Villa Mejía. “Lamentablemente, hasta este momento, la persona desaparecida aún no ha sido localizada”, señaló.

Los investigadores informaron que las personas vistas con el tripulante en su última salida ya fueron identificadas. “No solo eso, también han localizado los vehículos que estaban utilizando. Y lo que es aún más crucial, tienen los teléfonos celulares que presuntamente se utilizaron el día de su desaparición", informó el periodista de Telemundo Carlos Abata.

Hasta el momento no se difundieron identidades ni se informó públicamente si hubo detenciones o interrogatorios formales. Sin embargo, la causa ya incorporó evidencia técnica vinculada a comunicaciones y desplazamientos durante las horas previas a la desaparición.

Periodista de Telemundo informa sobre el avance en el caso del tripulante de American Airlines desaparecido en Colombia

Qué papel tienen American Airlines, el FBI y la embajada de EE.UU.

“Estamos colaborando activamente con las autoridades policiales locales en su investigación y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia de nuestro empleado durante este difícil momento”, dijo en un comunicado a NBC News American Airlines.

En la misma línea, la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales, sindicato que representa a la tripulación, señaló que acompaña las gestiones para intentar ubicarlo. Desde EE.UU. especialistas en seguridad explicaron que el FBI no puede conducir una pesquisa penal por cuenta propia.

“En cambio, colabora con la policía de ese país, generalmente con la policía nacional. Por lo tanto, cualquier investigación en curso estaría dirigida por la policía local, mientras que el FBI supervisaría el progreso del caso”, explicó a Fox 4 el agente retirado, Ken Gray.