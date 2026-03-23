Es de Illinois: viajó a España por el Spring Break, salió a un club nocturno y encontraron su cuerpo en una playa

Un viaje de vacaciones que terminó en tragedia dejó consternada a la comunidad de Elmhurst, Illinois. En las aguas de la playa Somorrostro, en Barcelona, España, se encontró el cuerpo sin vida de James “Jimmy” Gracey, un estudiante de la Universidad de Alabama. Al inicio de la semana pasada, se reportó que el joven estaba desaparecido después de haber pasado una noche con amigos.

Cronología de una desaparición en el extranjero

Un portavoz de la policía de Barcelona afirmó a CNN que el descubrimiento tuvo lugar el jueves 19 de marzo en un área de aguas poco profundas frente al club Shoko, donde se observó por última vez al estudiante universitario con vida. Las autoridades afirmaron que, aunque los equipos forenses aún investigan, todo indica que no se trató de un acto criminal.

El joven había asistido a Shôko Restaurant & Lounge Club Instagram Shôko Restaurant & Lounge Club

Gracey, quien cursaba el tercer año de la carrera de Contabilidad y era un estudiante destacado, llegó a la ciudad española el lunes para visitar a unos amigos durante el Spring Break. Su plan original consistía en regresar a Estados Unidos este fin de semana. Sin embargo, perdió contacto con su grupo alrededor de las 3 hs del martes en el club nocturno cerca del Port Olímpic.

Cuando el joven no volvió a su hospedaje en el tiempo estimado, la inquietud de la familia se incrementó. Jimmy fue descrito por sus seres queridos como un hijo "diligente, considerado y responsable“, así que la ausencia de comunicación se convirtió en una señal de alarma.

Al no tener noticias y tras ser reportado como desaparecido, su padre viajó a España para participar en las labores de búsqueda, que abarcaron patrullajes en tierra en la Barceloneta, buzos de los Mossos d’Esquadra y unidades acuáticas.

Investigación y apoyo consular

El teléfono móvil de Gracey es un factor esencial en la investigación. Según su madre, Therese Gracey, el teléfono habría sido robado y luego recuperado por la policía, publicó en su cuenta de Facebook. Los investigadores analizan los últimos mensajes enviados por el joven. En tanto, los agentes examinaron las cámaras de vigilancia del club y del área costera con el propósito de reconstruir los movimientos del estudiante en sus últimas horas.

La madre del estudiante difundió su desaparición en un grupo de Facebook Facebool Therese Marren Gracey

La familia expresó su dolor mediante un comunicado donde manifestaron estar "desconsolados" ante esta pérdida. Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo de personas de todo el mundo que ayudaron a difundir la búsqueda. El Consulado de Estados Unidos y el Departamento de Estado trabajan en conjunto con las autoridades locales para brindar asistencia a los parientes en el proceso de repatriación.

El impacto en la Universidad de Alabama

La noticia tuvo un gran impacto en el campus de la Universidad de Alabama. Gracey era un miembro activo de su fraternidad, Theta Chi, en la que ocupaba los cargos de presidente de caridad y capellán.

Desde el club Theta Chi ofrecieron palabras de consuelo Theta Chi

“Es el tipo de persona que hace todo lo posible por estar ahí cuando alguien lo necesita”, declaró Cavin McLay, compañero del club, en la página web oficial de la fraternidad. La institución educativa confirmó que mantiene contacto con la familia para ofrecer apoyo psicológico a los amigos y compañeros de clase afectados por el fallecimiento.