Qué se sabe hasta ahora de la misteriosa muerte del abogado estadounidense en México

El viaje de aniversario de bodas del abogado Elliott Blair con su esposa Kimberly a Baja California, México, se convirtió en una tragedia. El hombre de 33 años fue encontrado sin vida tras caer misteriosamente del balcón de su cuarto de hotel. Ahora, mientras que las autoridades de ese país aseguran que se trató de un accidente, la familia de la víctima tiene otras sospechas y anunció que abrirá una investigación para saber la verdad.

El residente de California y defensor público del condado de Orange falleció en la madrugada del sábado 14 de enero en Las Rocas Resort and Spa, ubicado a orillas de la playa de Rosarito, al sur de Tijuana. En la noche previa, el abogado y su esposa habían salido a cenar y bailar como parte de los festejos por su primer aniversario de bodas.

El reportero local Isaí Lara tuvo contacto con Kimberly, quien le dio su testimonio. Cuando se disponían a dormir, Elliot salió de la habitación a “espantar” a unas palomas que hacían ruido en el pasillo. “Ella se quedó dormida y no supo más hasta que advirtió que su esposo no había regresado”, narra la crónica publicada en el medio local Punto Norte. Cuando fue encontrado sin vida, el estadounidense estaba en ropa interior, lo que parece coincidir con esta versión.

Elliot es recordado con cariño por sus amigos y familiares, quienes lanzaron una campaña para recaudar fondos

Como respuesta al incidente, las autoridades mexicanas aseguraron que Blair murió tras caer de un tercer piso en lo que llamaron un “desafortunado accidente”, de acuerdo con una comunicación de la Fiscalía General del Estado de Baja California que fue replicado por la emisora en Los Ángeles de la cadena de televisión NBC. La oficina de gobierno local aclaró también que la investigación sigue en curso y que trabaja de cerca con las autoridades estadounidenses a través del Departamento de Justicia y el FBI.

No obstante, ABC News entrevistó a un policía del lugar, quien reveló que hay una lesión específica en la frente del fallecido “que no puede ser causada por una caída”. Además, en una carta a los medios, la familia del abogado aseguró que en realidad los hechos sucedieron en un pasillo al aire libre del hotel y no en el balcón, como se consignó.

Elliot Blair y su esposa, Kimberly, ya habían estado en varias ocasiones de viaje por México

Son estas diferentes versiones las que levantan las sospechas; la esposa de la víctima y su familia anunciaron que contratarán a un equipo de investigadores privados para llegar a la verdad. A través de un comunicado, los allegados de Blair afirmaron que el hombre fue “víctima de un crimen brutal” y descartaron que estuviera bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas.

Mientras tanto, los amigos del también activista crearon una campaña de recolección de fondos para ayudar a la familia con la repatriación del cuerpo de México a Estados Unidos. El objetivo era reunir US$100.000, pero la cantidad fue rápidamente superada, con un total de US$111.335. “Elliot era un abogado brillante; tenía un futuro prometedor” se lee en la descripción del sitio GoFoundMe. “La sonrisa de Elliot era radiante y reconfortaba a todas las personas con las que tenía contacto. Elliot era un marido, hijo y hermano cariñoso”, añade.

