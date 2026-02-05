Ya es oficial: el punto exacto de EE.UU. donde se concentrará la selección de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina comunicó oficialmente cuál será la ciudad de Estados Unidos donde hará base para disputar la fase de grupos del Mundial 2026. Según comunicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la sede elegida fue Kansas City, Kansas. La determinación se basó principalmente en cuestiones de logística e infraestructura de cara a los primeros encuentros de la Copa del Mundo.

La selección argentina concentrará en Kansas City durante la fase de grupos del Mundial 2026

La noticia llegó a través de una publicación en el sitio web oficial de la AFA. Allí, la federación estableció la ciudad de Kansas como la base de la concentración para los enfrentamientos ante Argelia, Austria y Jordania que disputará por la fase de grupos.

Compass Minerals National Performance Center, el predio de Kansas que se perfila como la principal opción para la concentración de la selección Argentina en el Mundial 2026 compassmineralsnpc.com

Según indicó la comunicación oficial, se realizaron varios viajes de inspección que estuvieron a cargo de los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, así como también de los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas. Luego de las visitas, se elaboró un “exhaustivo informe final”.

A partir de la evaluación de lo presentado y la comparación entre las distintas características de cada posible sede, se optó por Kansas City.

"Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación“, definió la AFA en su comunicado.

No solo el debut del equipo de Lionel Messi será en esa ciudad, sino que esa urbe también tiene cercanía con Texas, donde Argentina jugará los dos partidos restantes por la primera fase de la Copa del Mundo.

El mapa de la AFA para explicar la elección de Kansas como sede para la concentración de Argentina durante el Mundial 2026 AFA

En su publicación, la AFA incluyó un mapa de EE.UU. con la sede de Kansas City como base y las distancias con distintas metrópolis del país norteamericano. Ubicada casi en el centro geográfico del país norteamericano, permite llegar a Dallas, donde se disputarán los mencionados encuentros restantes, en un vuelo de una hora y media.

Cuál será la sede de concentración de la selección Argentina en Kansas

La AFA mencionó las “comodidades para la delegación” dentro de los motivos que impulsaron Kansas City como la ciudad elegida. Además de los traslados, eso también incluye a los posibles complejos de entrenamiento.

Aunque aún no se confirmó oficialmente, LA NACION señaló que el Compass Minerals National Performance Center, inaugurado en 2018 y perteneciente al Sporting Kansas City, se presenta como la primera opción para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Allí hay canchas reglamentarias, gimnasio de alto rendimiento, espacios para videoanálisis, laboratorio deportivo, cámaras hiperbáricas, áreas de crioterapia y sectores dedicados a la recuperación física.

Compass Minerals National Performance Center de Kansas es donde probablemente Argentina concentrará durante el Mundial 2026 compassmineralsnpc.com

Además, también se mencionó como opción el predio del Kansas City Current, perteneciente a la franquicia homónima que compite en la liga femenina de fútbol de EE.UU.

Cuándo y dónde jugará Argentina sus partidos por la fase de grupos del Mundial 2026

Tras el sorteo de la Copa del Mundo en diciembre y según lo que dispone el fixture oficial publicado por la FIFA, estos son los rivales, fechas y sedes del equipo argentino: